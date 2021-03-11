Москва, , 16:00 — REGNUM Для недопущения роста ставок в экономике правительство России должно решительнее идти на сокращение дефицита бюджета. Об этом 11 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

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"Нам сейчас нужно не допустить дальнейшего роста ставок в экономике, потому что ставка по кредиту — один из самых главных инструментов, чтобы деньги деньги заёмные шли в проекты. Поэтому мы должны забыть о том, чтобы не повышалась стоимость кредита», — заявил Силуанов.

«И как раз вопрос снижения дефицита бюджета сегодня, на наш взгляд, один из ключевых инструментов, который позволит нам дальше снижать ставки», — продолжил он.

Связано это, с тем, что ставки в экономике ориентируются на ставки ОФЗ, подчеркнул министр.

«Чем больше мы их выпускаем, тем больше, соответственно, доходности от нас требуют наши банки. И, соответственно, чем выше стоимость наших бумаг, тем выше стоимость кредита. Поэтому наше постепенное сокращение дефицита бюджета — это как раз ответ на то, чтобы ставки в экономике приводились в соответствие с теми уровнями, которые были бы интересны для инвестирования», — пояснил он.