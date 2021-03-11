Москва, , 19:59 — REGNUM Минтранс России актуализирует перечень транспортных проектов с предложениями о финансировании из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе министерства.

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«Перечень таких проектов в Минтрансе есть. В настоящее время он актуализируется с учётом поручения президента России», — приводит комментарий министерства РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности поручил правительству в течение месяца представить предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты.

Глава государства отметил, что «при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры» ожидается ежемесячное пополнение фонда на 180−200 млрд рублей, и напомнил, что «в соответствии с законом средства ликвидной части ФНБ выше уровня 7% ВВП могу быть направлены на реализацию масштабных инвестиционных проектов».