Президент России Владимир Путин 11 марта в онлайн-формате провёл совещание по повышению инвестиционной активности. Помимо представителей банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики и строительства, в нём приняли участие работники IT-индустрии. На совещании обсудили деловую активность в России и в мире, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:10 11.03.2021 Путин начал трансляцию.

14:11 11.03.2021 Глава государства предложил обсудить текущую социально экономическую ситуацию и прежде всего сосредоточиться на том, что необходимо сделать для экономического роста в нашей стране.

14:12 11.03.2021 Прошедший год стал самым самым тяжелым для мировой экономики со со времён Второй мировой войны — Путин.

14:13 11.03.2021 Страны реализовали рекордные по объемам пакеты мер поддержки. В первые в истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса — Путин.

14:13 11.03.2021 Банк России снизил в прошлом году ставку на 4%. И это при том, что цены на нефть в 2020-м году находились на очень низких уровнях — Путин.

14:13 11.03.2021 Такая активная политика говорит о качественных наших возросших возможностях — Путин.

14:14 11.03.2021 Появляются новые механизмы и инструменты поддержки деловой активности — Путин.

14:14 11.03.2021 Нам удалось преодолеть в целом спад экономики и выйти на её восстановление — Путин.

14:15 11.03.2021 Снижение ВВП России в 2020 году составило всего 3,1% — Путин.

14:15 11.03.2021 Серьезно снизились риски вложения в российскую экономику — Путин.

14:16 11.03.2021 Не менее чем на 70% к 2035 г. должны вырасти инвестиции в основной капитал — Путин.

14:17 11.03.2021 На 538 миллиардов рублей или на 20% увеличилось господдержка автомобильной промышленности.

14:18 11.03.2021 Правительство завершает работу над созданием программы дополнительного финансирования региональной инфраструктуры — Путин.

14:18 11.03.2021 Иностранным инвесторам уже предложены фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет — Путин.

14:19 11.03.2021 Для поддержки промышленности правительство улучшило механизм специальных инвестиционных контрактов — Путин.

14:19 11.03.2021 Путин предложил высказаться участникам совещания о том, что можно ещё здесь предпринять.

14:20 11.03.2021 Нужно как можно быстрее запустить механизм компенсации инвестиционного вычета — Путин.

14:20 11.03.2021 Мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе, в области промышленного строительства — Путин.

14:21 11.03.2021 3 тысячи ограничительных процедур отменили в 2020-м году.

14:21 11.03.2021 Важно обеспечить доступ компаний к финансам ресурсов, предназначенным для организации инвестиционных проектов — Путин.

14:22 11.03.2021 Металлы, удобрения, другие товары российского экспорта. Стоимость этих товаров по ряду позиций демонстрируют многолетний максимум — Путин.

14:23 11.03.2021 Важно чтобы сформированный солидный инвестиционный ресурс работал на развитие России — Путин.

14:24 11.03.2021 Испытание кризисом показало, насколько важно, чтобы бизнес был ответственным — Путин.

14:25 11.03.2021 Какие меры необходимы долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса?

14:27 11.03.2021 Выступает генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

14:28 11.03.2021 Гурьев обещает создать более 10 000 новых рабочих мест.

14:31 11.03.2021 Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным со времён Второй мировой войны для мировой экономики. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Подробности в материале: Кризис стал самым мощным после Второй мировой войны — Путин о пандемии

14:32 11.03.2021 Важнейшим условием остается сохранение базовых принципов в экономике и действующего налогового режима — Гурьев.

14:33 11.03.2021 Россия впервые смогла себе позволить реагировать смягчением экономической политики в ответ на кризис. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте подробнее: Путин: реакция на кризис показала уровень экономического суверенитета РФ

14:36 11.03.2021 В 2020 г. экономику тряхнуло значительно сильнее и многие иностранные партнёры ушли с нашего рынка.

14:37 11.03.2021 Меры стимулирования экономики в 2020 году в России оказались беспрецедентно масштабными. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Подробности в материале: «Для нашей страны это много» — Путин о бюджетных стимулах в России

14:40 11.03.2021 Выступает председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

14:42 11.03.2021 Говорит о проблемах с подготовкой документации в промышленном строительстве.

14:43 11.03.2021 Российская экономика вышла на траекторию восстановления прежних показателей до эпидемии коронавируса. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте подробнее: Путин: спад в экономике России удалось преодолеть

14:43 11.03.2021 Очень важно регламентировать порядок прохождения экспертиз — Дмитрий Пумпянский.

14:44 11.03.2021 Мы уже начали обсуждать с Минстроем вопросы перевода всех процедур в цифровой формат — Дмитрий Пумпянский.

14:46 11.03.2021 Владимир Путин заявил о необходимости увеличить на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.

14:46 11.03.2021 Российская экономика стала гораздо эффективнее преодолевать негативные шоки, связанные с мировыми кризисами. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте подробнее: Путин сравнил спад инвестиций в России в 2020 и 2009 году

14:48 11.03.2021 Это отменить ещё 3800 различных барьеров в СНИПах — Путин.

14:50 11.03.2021 Выступает Григорий Березкин (группа компания ЕСН).

14:51 11.03.2021 Меры стимулирующей поддержки направлены на то, чтобы поддержать производства внутри страны. Что же касается внешних рынков — вопрос.

14:53 11.03.2021 Нужно задуматься о создании финансового инструмента, который помог бы хеджировать в период низких цен — Березкин.

14:54 11.03.2021 Правительство России впервые ответила на кризис ростом инфраструктурных расходов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Подробности в материале: Путин рассказал об уникальном опыте последнего кризиса для России

14:56 11.03.2021 Контрциклическое хеджирование — такой инструмент предложил Подберёзкин.

14:57 11.03.2021 Более чем 500 миллиардов рублей составила поддержка бизнеса в кризис — Подберёзкин надеется, что программа будет продолжена.

15:02 11.03.2021 В России необходимо продолжать стимулировать вложения в основной капитал. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте подробнее: Путин ждёт в апреле доклада о финансировании региональной инфраструктуры

15:26 11.03.2021 В России необходимо запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета. Причём сделать это безотлагательно. Об этом сегодня, 11 марта, в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин потребовал срочно запустить механизм компенсации инвествычетов

15:34 11.03.2021 Попытки стимулировать инвестиции с помощью смягчения требований по образованию резервов под рискованные проекты имеют серьёзные ограничения. Об этом 11 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте также: «Банки не будут работать в убыток» — Набиуллина о стимулах для инвестиций

15:39 11.03.2021 Президент России Владимир Путин во время совещания. Цитата из видео. kremlin.ru

15:43 11.03.2021 В России необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов. Об этом сегодня, 11 марта, в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин призвал повысить доступность облигационных займов

15:53 11.03.2021 Правительству России не следует создавать чрезвычайно льготные условия для стимулирования инвестиций. Об этом 11 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. Об этом: Силуанов предостерёг от «суперльгот» для российского бизнеса

16:00 11.03.2021 Для недопущения роста ставок в экономике правительство России должно решительнее идти на сокращение дефицита бюджета. Об этом 11 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. Об этом: Силуанов призвал сокращать дефицит бюджета ради снижения ставок по кредитам

16:06 11.03.2021 Решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания надеяться на устойчивое восстановление мирового нефтяного рынка. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте также: Путин похвалил Новака за работу над сделкой ОПЕК+

16:18 11.03.2021 Ограничение цен на продукты тех или иных отраслей в России производится ради общенациональных интересов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте подробнее: Путин ответил на жалобы производителей по поводу ограничения цен

16:19 11.03.2021 Последние решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания предполагать мягкий вариант нормализации мировой экономики, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте также: Благоприятные условия — Путин о переспективе нормализации мировой экономики

16:37 11.03.2021 Администрация президента РФ начала подготовку к ежегодному Посланию Федеральному собранию, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Читайте также: Путин сообщил о начале подготовки Послания Федеральному собранию

16:51 11.03.2021 Государство продолжит оказывать поддержку отечественному сельскому хозяйству, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. При этом он подчеркнул, что некоторое замедление роста производства в сельском хозяйстве обусловлено сложными условиями, в которых сейчас работает отрасль, а также отметил, что сельское хозяйство давно стало национальным проектом. Читайте также: Государство продолжит поддерживать сельское хозяйство — Путин

17:31 11.03.2021 Руководитель компании ФосАгро Андрей Гурьев на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Цитата из видео. kremlin.ru

17:50 11.03.2021 В мире продолжается борьба за рынок вакцин от коронавируса, который оценивается в $100 млрд, однако для России первоочередной задачей является вакцинация собственного населения, заявил президент Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин оценил ситуацию на рынке вакцин от COVID-19

19:03 11.03.2021 Министр финансов Антон Силуанов на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Цитата из видео. kremlin.ru.

19:59 11.03.2021 Минтранс актуализирует перечень транспортных проектов с предложениями о финансировании из средств Фонда национального благосостояния с учётом поручений президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе министерства. Подробности в материале: Минтранс актуализирует список проектов для финансирования из ФНБ

23:03 11.03.2021 Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности. kremlin.ru

07:28 Напомним, совещание с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции.

08:31 Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Цитата из видео. kremlin.ru.

09:31 На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев сообщил о том, что «сейчас в России запускается новая система поддержки инвестиционных проектов».