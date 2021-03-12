Совещание Путина о мерах повышения инвестиционной активности — трансляция
Президент России Владимир Путин 11 марта в онлайн-формате провёл совещание по повышению инвестиционной активности.
Помимо представителей банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики и строительства, в нём приняли участие работники IT-индустрии. На совещании обсудили деловую активность в России и в мире, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Путин начал трансляцию.
Глава государства предложил обсудить текущую социально экономическую ситуацию и прежде всего сосредоточиться на том, что необходимо сделать для экономического роста в нашей стране.
Прошедший год стал самым самым тяжелым для мировой экономики со со времён Второй мировой войны — Путин.
Страны реализовали рекордные по объемам пакеты мер поддержки. В первые в истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса — Путин.
Банк России снизил в прошлом году ставку на 4%. И это при том, что цены на нефть в 2020-м году находились на очень низких уровнях — Путин.
Такая активная политика говорит о качественных наших возросших возможностях — Путин.
Появляются новые механизмы и инструменты поддержки деловой активности — Путин.
Нам удалось преодолеть в целом спад экономики и выйти на её восстановление — Путин.
Снижение ВВП России в 2020 году составило всего 3,1% — Путин.
Серьезно снизились риски вложения в российскую экономику — Путин.
Не менее чем на 70% к 2035 г. должны вырасти инвестиции в основной капитал — Путин.
На 538 миллиардов рублей или на 20% увеличилось господдержка автомобильной промышленности.
Правительство завершает работу над созданием программы дополнительного финансирования региональной инфраструктуры — Путин.
Иностранным инвесторам уже предложены фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет — Путин.
Для поддержки промышленности правительство улучшило механизм специальных инвестиционных контрактов — Путин.
Путин предложил высказаться участникам совещания о том, что можно ещё здесь предпринять.
Нужно как можно быстрее запустить механизм компенсации инвестиционного вычета — Путин.
Мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе, в области промышленного строительства — Путин.
3 тысячи ограничительных процедур отменили в 2020-м году.
Важно обеспечить доступ компаний к финансам ресурсов, предназначенным для организации инвестиционных проектов — Путин.
Металлы, удобрения, другие товары российского экспорта. Стоимость этих товаров по ряду позиций демонстрируют многолетний максимум — Путин.
Важно чтобы сформированный солидный инвестиционный ресурс работал на развитие России — Путин.
Испытание кризисом показало, насколько важно, чтобы бизнес был ответственным — Путин.
Какие меры необходимы долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса?
Выступает генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.
Гурьев обещает создать более 10 000 новых рабочих мест.
Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным со времён Второй мировой войны для мировой экономики. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Подробности в материале: Кризис стал самым мощным после Второй мировой войны — Путин о пандемии
Важнейшим условием остается сохранение базовых принципов в экономике и действующего налогового режима — Гурьев.
Россия впервые смогла себе позволить реагировать смягчением экономической политики в ответ на кризис. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Читайте подробнее: Путин: реакция на кризис показала уровень экономического суверенитета РФ
В 2020 г. экономику тряхнуло значительно сильнее и многие иностранные партнёры ушли с нашего рынка.
Меры стимулирования экономики в 2020 году в России оказались беспрецедентно масштабными. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Подробности в материале: «Для нашей страны это много» — Путин о бюджетных стимулах в России
Выступает председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.
Говорит о проблемах с подготовкой документации в промышленном строительстве.
Российская экономика вышла на траекторию восстановления прежних показателей до эпидемии коронавируса. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
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Очень важно регламентировать порядок прохождения экспертиз — Дмитрий Пумпянский.
Мы уже начали обсуждать с Минстроем вопросы перевода всех процедур в цифровой формат — Дмитрий Пумпянский.
Владимир Путин заявил о необходимости увеличить на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.
Российская экономика стала гораздо эффективнее преодолевать негативные шоки, связанные с мировыми кризисами. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Читайте подробнее: Путин сравнил спад инвестиций в России в 2020 и 2009 году
Это отменить ещё 3800 различных барьеров в СНИПах — Путин.
Выступает Григорий Березкин (группа компания ЕСН).
Меры стимулирующей поддержки направлены на то, чтобы поддержать производства внутри страны. Что же касается внешних рынков — вопрос.
Нужно задуматься о создании финансового инструмента, который помог бы хеджировать в период низких цен — Березкин.
Правительство России впервые ответила на кризис ростом инфраструктурных расходов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Подробности в материале: Путин рассказал об уникальном опыте последнего кризиса для России
Контрциклическое хеджирование — такой инструмент предложил Подберёзкин.
Более чем 500 миллиардов рублей составила поддержка бизнеса в кризис — Подберёзкин надеется, что программа будет продолжена.
В России необходимо продолжать стимулировать вложения в основной капитал. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Читайте подробнее: Путин ждёт в апреле доклада о финансировании региональной инфраструктуры
В России необходимо запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета. Причём сделать это безотлагательно. Об этом сегодня, 11 марта, в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин потребовал срочно запустить механизм компенсации инвествычетов
Попытки стимулировать инвестиции с помощью смягчения требований по образованию резервов под рискованные проекты имеют серьёзные ограничения. Об этом 11 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.
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В России необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов. Об этом сегодня, 11 марта, в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин призвал повысить доступность облигационных займов
Правительству России не следует создавать чрезвычайно льготные условия для стимулирования инвестиций. Об этом 11 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.
Об этом: Силуанов предостерёг от «суперльгот» для российского бизнеса
Для недопущения роста ставок в экономике правительство России должно решительнее идти на сокращение дефицита бюджета. Об этом 11 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.
Об этом: Силуанов призвал сокращать дефицит бюджета ради снижения ставок по кредитам
Решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания надеяться на устойчивое восстановление мирового нефтяного рынка. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
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Ограничение цен на продукты тех или иных отраслей в России производится ради общенациональных интересов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Читайте подробнее: Путин ответил на жалобы производителей по поводу ограничения цен
Последние решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания предполагать мягкий вариант нормализации мировой экономики, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Читайте также: Благоприятные условия — Путин о переспективе нормализации мировой экономики
Администрация президента РФ начала подготовку к ежегодному Посланию Федеральному собранию, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Читайте также: Путин сообщил о начале подготовки Послания Федеральному собранию
Государство продолжит оказывать поддержку отечественному сельскому хозяйству, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
При этом он подчеркнул, что некоторое замедление роста производства в сельском хозяйстве обусловлено сложными условиями, в которых сейчас работает отрасль, а также отметил, что сельское хозяйство давно стало национальным проектом.
Читайте также: Государство продолжит поддерживать сельское хозяйство — Путин
В мире продолжается борьба за рынок вакцин от коронавируса, который оценивается в $100 млрд, однако для России первоочередной задачей является вакцинация собственного населения, заявил президент Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин оценил ситуацию на рынке вакцин от COVID-19
Минтранс актуализирует перечень транспортных проектов с предложениями о финансировании из средств Фонда национального благосостояния с учётом поручений президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе министерства.
Подробности в материале: Минтранс актуализирует список проектов для финансирования из ФНБ
Напомним, совещание с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев сообщил о том, что «сейчас в России запускается новая система поддержки инвестиционных проектов».