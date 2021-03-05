Президент России Владимир Путин сегодня, 4 марта, проводит встречу с волонтёрами — участниками акции «Мы вместе», призванной помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. «Будет откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. За время проведения данной акции помощь получили почти уже пять миллионов человек. Также волонтёры собрали для нуждающихся более 1,5 миллиарда пожертвований и передали 30 миллионов средств индивидуальной защиты. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом событии. Читайте также: Путин пообщается с волонтёрами акции «Мы вместе»

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:05 04.03.2021 В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с волонтёрами.

14:06 04.03.2021 Путин: хочу вас поздравить с годом совместной работы на таком востребованным и благородном поприще.

14:06 04.03.2021 Объединение волонтёров произошло по зову души — Путин.

14:07 04.03.2021 Невозможно было без эмоций за всем этим наблюдать, потому что объединились люди самых разных взглядов — Путин.

14:07 04.03.2021 Мне особенно приятно было видеть, что подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся — Путин.

14:08 04.03.2021 Особенно порадовало, что предприниматели консолидировали и лично садились за руль, помогали нуждающимся — Путин.

14:08 04.03.2021 Все совместные усилия помогли охватить большой контингент людей — это 5 000 000 человек — Путин.

14:09 04.03.2021 Ну и само движение объединило 200 000 человек — Путин. Все они добровольно, по зову сердца, включились в эту работу.

14:09 04.03.2021 Пандемия потихонечку снижается, мы ещё об этом поговорим, но вызовов до сих пор ещё много — Путин.

14:10 04.03.2021 Работа волонтеров — это один из самых действенных и ярких способов самореализации. Владимир Путин пожелал всем собравшимся всего самого доброго.

14:10 04.03.2021 Опять мне помогаете — пошутил Владимир Путин.

14:11 04.03.2021 Принять участие в волонтерской работе по вакцинации могут добровольцы как с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля. Чтобы стать добровольцем в любом уголке страны, необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф , пройти собеседование и обучение. Помощь волонтеров оказывается с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

14:11 04.03.2021 В рамках акции «#МЫВМЕСТЕ с заботой» в регионах России добровольцы оказывают помощь в вакцинации от коронавирусной инфекции и продолжают помогать врачам в борьбе с COVID-19.

14:12 04.03.2021 В период пандемии студенты-медики окунулись в профессию с головой. 8500 волонтеров-медиков сейчас работают в 1012 медицинских организациях, в том числе 658 поликлиниках, где их помощь чрезвычайно востребована.

14:12 04.03.2021 Волонтеры-медики из Санкт-Петербурга обзванивают амбулаторных пациентов с коронавирусом. Звонки от добровольцев поступают и тем, кто находится на самоизоляции. Кроме того, волонтеры проверяют температуру на входе в поликлиники, за сутки через них проходит более 1 000 посетителей.

14:13 04.03.2021 «С начала пандемии коронавируса в нашем движении стало еще больше волонтеров — людей, готовых помогать пациентам и медицинскому персоналу. Это очень непростая работа, требующая самоотдачи и искренней любви к людям. Запросов на эту помощь по-прежнему много. Также сейчас волонтеры активно принимают участие в информировании и вакцинации населения, а это путь к окончанию пандемии», — отмечает руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

14:13 04.03.2021 Волонтёры России продемонстрировали огромный энтузиазм в стремлении помогать тем, кто нуждался в помощи на фоне пандемии коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Подробности в материале: Путин оценил результаты акции «Мы вместе» на фоне пандемии

14:13 04.03.2021 Стало помогать проще, работать проще, изменилось отношение к волонтерам со стороны людей — рассказали Владимиру Путину участники встречи.

14:14 04.03.2021 Волонтёр Анастасия Барановская проработала в красной зоне «Коммуранки» несколько месяцев. Говорит, что невозможно передать все эмоции.

14:15 04.03.2021 В красной зоне мы отмечали дни рождения, бегали сдавать экзамены, рассказывает волонтёр дрожащим голосом.

14:16 04.03.2021 Каждый из волонтеров может назвать точную дату, когда он решил помогать — волонтёр.

14:16 04.03.2021 Предприниматели России стали гораздо активнее участвовать в добровольческих инициативах. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Подробности в материале: Путин увидел перемены в отношении бизнеса «к своему гражданскому долгу»

14:18 04.03.2021 То, что мы видим, результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения — Путин.

14:18 04.03.2021 Владимир Путин рассказал волонтерам о своей встрече со знакомым, которая произошла накануне, поздно вечером, на работе в Кремле. По его словам, приехавший иностранец удивился, что Москва — живёт. Зарубежом всё не так, особенно по вечерам, редкую машину можно встретить на дороге.

14:19 04.03.2021 Волгоград. Включение из парка «Россия — моя история».

14:20 04.03.2021 Активист рассказывает о проведении акции «Добрая суббота», направленной на сохранение традиций и помощи пожилым людям.

14:22 04.03.2021 Путин обратился ко всем участникам сегодняшней встречи: «Вам нет необходимости волноваться, вы проделали огромную работу».

14:23 04.03.2021 Мы проводим такую расширенную встречу единомышленников, прошу вас, чувствуйте себя как дома — Путин.

14:24 04.03.2021 Путин поинтересовался, кто заплетал волонтеру из Волгограда косу. И поблагодарил мать девочки за воспитание.

14:26 04.03.2021 Волонтёры рассказывают о своей работе с ветеранами Великой Отечественной войны.

14:29 04.03.2021 Владимира Путина благодарят за пристальное внимание к ветеранам Севастополя.

14:29 04.03.2021 Ритм жизни Москвы на фоне западных городов наглядно показывает успех России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Об этом: Россия справляется с пандемией гораздо эффективнее остальных — Путин

14:30 04.03.2021 Волонтёры говорят, что на 9 мая, несмотря на карантинные мероприятия, им удалось договориться с военными, чтобы те подсветили прожекторами ночное небо. Волонтёры попросили Путина распространить данную акцию на все города.

14:31 04.03.2021 Владимир Путин назвал одним из ярчайших страниц истории нашего государства то, как защищали свою родину в Крыму. Он пообещал подумать над над тем, как распространить данную акцию с подсвечиванием ночного неба прожекторами на День Победы.

14:32 04.03.2021 Группа волонтёров «Молодёжка ОНФ» рассказывает о своей работе: просто поняли, что врачам-медикам не хватает мужских рук.

14:32 04.03.2021 Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса приобретает очень большое значение — Путин.

14:33 04.03.2021 России удалось благополучно справиться с вызовами пандемии коронавируса благодаря активной работе множества людей. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Читайте также: Некоторые ожидали провала, но этого не случилось — Путин о пандемии в РФ

14:34 04.03.2021 Группа волонтёров «Молодёжка ОНФ» рассказывает о своей работе: на помощь пришли ребята, которых называют трудными. Пришли по совести помочь.

14:37 04.03.2021 Волонтёры отметили, что им очень понравилось выражение Владимира Путина, сказанное накануне, в ходе коллегии МВД: «Чужих детей — нет, все дети наши». Волонтёры уверены, что для трудных подростков есть альтернатива улице — стать волонтерами.

14:37 04.03.2021 Путин отметил, как хорошее, нужное дело порождает цепочку позитивных последствий.

14:38 04.03.2021 Путин отметил, что для него нет ничего удивительного в том, что сложные ребята пошли на риск быть зараженными коронавирусом и стали помогать.

14:41 04.03.2021 Владимир Путин поясняет, что он имел в виду, когда говорил: «Чужих детей — нет, все дети наши». Речь идёт об использовании детей как инструмента для чьих-то эгоистических целей.

14:42 04.03.2021 «Когда полиция добирается до этих уродов…» — Путин рассказывает о тех, кто размещает провокации в интернете.

14:43 04.03.2021 Я очень хочу, чтобы было понимание этой опасности для будущего страны — Путин.

14:44 04.03.2021 Когда мы говорим о детях, то для кого-то это предмет эксплуатации и достижения собственных эгоистических целей — Путин.

14:45 04.03.2021 Волонтёры предложили перейти к теме врачей, которым в ситуации пандемии приходится тяжелее всех.

14:45 04.03.2021 На связи — Ульяновск.

14:47 04.03.2021 Медики попросили, чтобы страховались от коронавируса также не медицинские работники.

14:49 04.03.2021 Путин сказал, что правительство прорабатывает вопрос страховых выплат для немедицинских работников.

14:52 04.03.2021 Педиатр сказала, что испытывает огромное чувство гордости за то, что наша страна первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

14:52 04.03.2021 Интернет несёт множество опасностей для молодого поколения. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Об этом: Интернет должен подчиняться законам общества — Путин о манипуляциях детьми

14:54 04.03.2021 Далеко не во всех странах даже с развитой медицинской системой раздают такие препараты бесплатно — Путин.

14:54 04.03.2021 Путин отметил, что в последнее время мы много говорим о вакцине от коронавируса. Сравнивая одну из зарубежных вакцин, глава государства отметил, что у той процент эффективности — 60% а у российской — 90%. И у нас, слава богу, ни одного побочного случая от вакцины нет.

14:54 04.03.2021 Вакцины у нас достаточно дорогие, но все раздается бесплатно — Путин.

14:55 04.03.2021 Объемы производства вакцины от коронавируса мы наращиваем и будем наращивать дальше — Путин.

14:56 04.03.2021 Но тем не менее вопрос с логистикой поставки вакцины пока есть — Путин.

14:57 04.03.2021 Нам, конечно, нужна обратная связь по поводу того, что происходит, как организована вакцинация — сказал Путин волонтерам.

14:57 04.03.2021 Путин уточнил, что когда говорил о том, что у иностранных коллег есть проблемы с другими вакцинами, он ни в коем случае не злорадствовал.

14:59 04.03.2021 На связи координатор поискового отряда «Лиза Алерт».

15:03 04.03.2021 Подталкивающие несовершеннолетних подростков к суициду люди при столкновении с полицией проявляют себя совсем иначе, чем в интернете. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Об этом: «Букашка, раздавить не жалко» — Путин о тех, кто призывает детей к суициду

15:05 04.03.2021 Путину нравится, что отношение бизнеса к волонтерству поменялось.

15:08 04.03.2021 Россия понесла большие потери из-за войн и революций. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Подробности в материале: Путин объяснил, почему в России не живёт 600 млн человек

15:11 04.03.2021 В девяти регионах России ещё не приступали к вакцинации от COVID-19, заявил 4 марта российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» в Москве. Об этом: Путин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России

15:11 04.03.2021 Волонтеры делают свою работу по зову души, уверен президент.

15:13 04.03.2021 Екатерина Жаркова (волонтёр из Санкт-Петербурга) рассказала о коллеге, который три месяца прожил во время пандемии рядом с больным ребенком в больнице.

15:14 04.03.2021 В России возникли проблемы с вакцинацией населения от коронавируса. Об этом 4 марта завил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Читайте подробнее: Путин признал наличие проблем с вакцинацией от коронавируса

15:15 04.03.2021 Жаркова указала на конфликт интересов в интернате и напомнила о законе о распределенной опеке.

15:16 04.03.2021 Она попросила вмешаться в обсуждение проекта этого закона.

15:17 04.03.2021 Владимир Путин рассказал о том, как дежурил ночью у кровати больного преподавателя.

15:17 04.03.2021 Для того чтобы одержать окончательную победу над пандемией коронавирусной инфекции, необходимо объединить усилия всех стран. Об этом 4 марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал залог окончательной победы над коронавирусом

15:21 04.03.2021 Российские вакцины от коронавируса оказались самыми эффективными и безопасными в мире. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Читайте также: «Мы не злорадствуем и желаем успехов» — Путин о проблемах западных вакцин

15:21 04.03.2021 Встреча президента России Владимира Путина с волонтерами. Цитата из видео. kremlin.ru

15:23 04.03.2021 У Владимра Путина просят помощи родителям детей-инвалидов.

15:24 04.03.2021 Встреча с активистами продолжается уже почти 2 часа.

15:25 04.03.2021 Общество будет разрушаться изнутри, если интернет, проникший во все сферы жизни, не будет подчинён моральным рамкам. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Подробности в материале: Путин предупредил об угрозе разрушения общества интернетом

15:32 04.03.2021 Бизнес подхватил вирус благотворительности и меценатства, заявили президенту на встрече с волонтерами.

15:35 04.03.2021 На встрече с Владимиром Путиным хвалят компании, которые помогали врачам и детям во время пандемии.

15:36 04.03.2021 Психолог из Пермского края подтвердила, что многие люди во время пандемии обращались за психологической помощью.

15:38 04.03.2021 Она пожаловалась на случаи оказания неквалифицированной помощи.

15:39 04.03.2021 Необходимо дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Подробности в материале: Путин призвал дать возможность оказаться во власти людям разных убеждений

15:44 04.03.2021 «Мы вместе — это тест на человечность».

15:46 04.03.2021 Владимир Путин о том, что люди обращаются к нему с проблемами: «Можете сказать мне спасибо».

15:48 04.03.2021 «У волонтерства нет возраста», — заявила серебряный волонтер из Татарии.

15:48 04.03.2021 Президент России Владимир Путин посетит построенный с помощью ОНФ реабилитационно-досуговый центр в Новополье Ленинградской области. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Подробности в материале: Путин заинтересовался «дворцом» в Ленинградской области

15:51 04.03.2021 В пандемию волонтеры помогали собирать малину и яблоки, а также приносили питьевую воду.

15:51 04.03.2021 Помощь оказывали и пожилым, и детям.

15:52 04.03.2021 Волонтерство — возможность самореализации для пожилых.

15:57 04.03.2021 Владимир Путин волонтёру из Казани дал совет позвонить президенту Татарии и поздравить его с прошедшим днём рождения.

16:00 04.03.2021 Прямая линия с президентом России позволяет волонтёрам понять, в чём именно состоит наибольшая потребность граждан страны и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Об этом: Путин объяснил пользу прямой линии с президентом

16:05 04.03.2021 Инициатива волонтера из Владикавказа о переименовании улиц понравилась Владимиру Путину.

16:13 04.03.2021 Очень эмоционально о своей деятельности рассказала волонтер из Курской области. Ей помогают муж-байкер, дети, друзья.

16:14 04.03.2021 Те, кто пренебрежительно относится к историческому наследию России и Дне Победы, не способны поколебать значение памяти о Великой Отечественной войне для российского народа. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе». Подробности в материале: Путин объяснил, как надо относиться к тем, кто не уважает историю России

16:17 04.03.2021 Анна Калита из Мурманской области напомнила о тележке добра. По ее словам, было собрано 75 тысяч тонн продуктов питания для нуждающихся.

16:17 04.03.2021 «Тележка добра» продолжает работу в 400 пунктах.

16:19 04.03.2021 Владимир Путин похвалил инициаторов акции «тележка добра».

16:21 04.03.2021 Глава государства поздравил с приближающимся 8 марта всех женщин, девушек и девочек. Присутствовавшие на встрече девушки получили букеты из рук президента.

16:21 04.03.2021 Встреча завершилась.

16:22 04.03.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами. kremlin.ru

16:22 04.03.2021 Встреча президента России Владимира Путина с волонтерами. Цитата из видео. kremlin.ru

17:05 04.03.2021 Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днем 8 марта. Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Читайте также: Путин поздравил женщин с приближающимся праздником 8 Марта

17:24 04.03.2021 Президент России Владимир Путин дарит участницам встречи цветы. kremlin.ru.

17:24 04.03.2021 Президент России Владимир Путин дарит участницам встречи цветы. kremlin.ru

17:34 04.03.2021 Жительница Татарии Хрия Халитова на встрече с Владимиром Путиным, организованной с участниками общероссийской акции «Мы вместе», рассказала о помощи, которые региональные волонтеры оказывали ветеранам во время пандемии и не только. Глава страны отметил важность проводимой работы и что она достойна поддержки. Путин добавил, что недавно разговаривал с Рустамом Нургалиевичем и поздравлял его с днем рождения. На вопрос главы государства: «Вы ему не звонили, не поздравляли?», Халитова ответила отрицательно. «Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время, уверен, что он вас поддержит. Чтобы вам было проще, его помощники с вами свяжутся, а вы его поздравите с днем рождения, а он придумает, чем вам помочь в ходе вашей работы», — предложил глава России. Об этом: Путин предложил казанскому волонтеру позвонить главе Татарии

17:42 04.03.2021 В онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина с активистами общероссийского проекта #МыВместе приняла участие одиннадцатиклассница из Камышина Волгоградской области. Девушка в 2020 году стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро!», сообщает 4 марта пресс-служба администрации региона. Читайте также: Волгоградская школьница рассказала Путину о развитии волонтёрства

18:10 04.03.2021 Победитель конкурса «Большая перемена» Анфиса Лещенко на встрече Владимира Путина с волонтерами. Цитата из видео. kremlin.ru

22:33 04.03.2021 Закон о поиске людей по геолокации Госдума может принять до конца созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Читайте подробнее: Госдума до конца сессии примет закон о поиске пропавших по геолокации

08:44 Встреча президента России Владимира Путина с волонтерами. Цитата из видео. kremlin.ru

08:45 Президент Владимир Путин назвал работу скончавшегося ульяновского волонтёра-медика Светланы Анурьевой, которая помогала во время пандемии, имея тяжёлое заболевание, блестящим примером героизма. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи на связь вышла терапевт-пульмонолог дневного стационара поликлиники №2 ЦК МСЧ Ульяновска Регина Аминькаева. Она напомнила о самоотверженности 19-летней землячки Светланы Анурьевой, которая, «имея четвёртую стадию рака», до последнего помогала нуждающимся, «пока были силы и возможности передвигаться». В настоящее время её имя присвоено Ульяновскому медицинскому колледжу.

08:47 Читайте также: Путин назвал работу ульяновского волонтёра примером героизма

09:01 В России необходимо создать волонтёрские центры на ключевых туристических направлениях. Это может помочь в развитии волонтёрства и внутреннего туризма в стране и привлечении добровольцев из других стран. Такое мнение высказал проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. С соответствующим предложением он обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой, сообщает RT со ссылкой на документ. Тарасов указал на то, что роль туризма в России сложно переоценить, а волонтёрский туризм является одним из самых быстро развивающихся направлений в индустрии и мировым трендом. Так, добровольцы помогают строить туристические маршруты, прорубать новые тропы, сопровождать туристические группы, а также ухаживать за животными в случае необходимости. Кроме того, что в настоящее время правительство России разрабатывает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В этой связи Тарасов обратился к Догузовой с просьбой в рамках разрабатываемого нацпроекта предусмотреть реализацию программы по внедрению центров волонтёрства на ключевых туристических направлениях.