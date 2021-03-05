«Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция
Президент России Владимир Путин сегодня, 4 марта, проводит встречу с волонтёрами — участниками акции «Мы вместе», призванной помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.
«Будет откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
За время проведения данной акции помощь получили почти уже пять миллионов человек. Также волонтёры собрали для нуждающихся более 1,5 миллиарда пожертвований и передали 30 миллионов средств индивидуальной защиты.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом событии.
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В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с волонтёрами.
Путин: хочу вас поздравить с годом совместной работы на таком востребованным и благородном поприще.
Объединение волонтёров произошло по зову души — Путин.
Невозможно было без эмоций за всем этим наблюдать, потому что объединились люди самых разных взглядов — Путин.
Мне особенно приятно было видеть, что подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся — Путин.
Особенно порадовало, что предприниматели консолидировали и лично садились за руль, помогали нуждающимся — Путин.
Все совместные усилия помогли охватить большой контингент людей — это 5 000 000 человек — Путин.
Ну и само движение объединило 200 000 человек — Путин. Все они добровольно, по зову сердца, включились в эту работу.
Пандемия потихонечку снижается, мы ещё об этом поговорим, но вызовов до сих пор ещё много — Путин.
Работа волонтеров — это один из самых действенных и ярких способов самореализации. Владимир Путин пожелал всем собравшимся всего самого доброго.
Опять мне помогаете — пошутил Владимир Путин.
Принять участие в волонтерской работе по вакцинации могут добровольцы как с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля. Чтобы стать добровольцем в любом уголке страны, необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти собеседование и обучение. Помощь волонтеров оказывается с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В рамках акции «#МЫВМЕСТЕ с заботой» в регионах России добровольцы оказывают помощь в вакцинации от коронавирусной инфекции и продолжают помогать врачам в борьбе с COVID-19.
В период пандемии студенты-медики окунулись в профессию с головой. 8500 волонтеров-медиков сейчас работают в 1012 медицинских организациях, в том числе 658 поликлиниках, где их помощь чрезвычайно востребована.
Волонтеры-медики из Санкт-Петербурга обзванивают амбулаторных пациентов с коронавирусом. Звонки от добровольцев поступают и тем, кто находится на самоизоляции. Кроме того, волонтеры проверяют температуру на входе в поликлиники, за сутки через них проходит более 1 000 посетителей.
«С начала пандемии коронавируса в нашем движении стало еще больше волонтеров — людей, готовых помогать пациентам и медицинскому персоналу. Это очень непростая работа, требующая самоотдачи и искренней любви к людям. Запросов на эту помощь по-прежнему много. Также сейчас волонтеры активно принимают участие в информировании и вакцинации населения, а это путь к окончанию пандемии», — отмечает руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.
Волонтёры России продемонстрировали огромный энтузиазм в стремлении помогать тем, кто нуждался в помощи на фоне пандемии коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
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Стало помогать проще, работать проще, изменилось отношение к волонтерам со стороны людей — рассказали Владимиру Путину участники встречи.
Волонтёр Анастасия Барановская проработала в красной зоне «Коммуранки» несколько месяцев. Говорит, что невозможно передать все эмоции.
В красной зоне мы отмечали дни рождения, бегали сдавать экзамены, рассказывает волонтёр дрожащим голосом.
Каждый из волонтеров может назвать точную дату, когда он решил помогать — волонтёр.
Предприниматели России стали гораздо активнее участвовать в добровольческих инициативах. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
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То, что мы видим, результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения — Путин.
Владимир Путин рассказал волонтерам о своей встрече со знакомым, которая произошла накануне, поздно вечером, на работе в Кремле. По его словам, приехавший иностранец удивился, что Москва — живёт. Зарубежом всё не так, особенно по вечерам, редкую машину можно встретить на дороге.
Волгоград. Включение из парка «Россия — моя история».
Активист рассказывает о проведении акции «Добрая суббота», направленной на сохранение традиций и помощи пожилым людям.
Путин обратился ко всем участникам сегодняшней встречи: «Вам нет необходимости волноваться, вы проделали огромную работу».
Мы проводим такую расширенную встречу единомышленников, прошу вас, чувствуйте себя как дома — Путин.
Путин поинтересовался, кто заплетал волонтеру из Волгограда косу. И поблагодарил мать девочки за воспитание.
Волонтёры рассказывают о своей работе с ветеранами Великой Отечественной войны.
Владимира Путина благодарят за пристальное внимание к ветеранам Севастополя.
Ритм жизни Москвы на фоне западных городов наглядно показывает успех России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Об этом: Россия справляется с пандемией гораздо эффективнее остальных — Путин
Волонтёры говорят, что на 9 мая, несмотря на карантинные мероприятия, им удалось договориться с военными, чтобы те подсветили прожекторами ночное небо. Волонтёры попросили Путина распространить данную акцию на все города.
Владимир Путин назвал одним из ярчайших страниц истории нашего государства то, как защищали свою родину в Крыму. Он пообещал подумать над над тем, как распространить данную акцию с подсвечиванием ночного неба прожекторами на День Победы.
Группа волонтёров «Молодёжка ОНФ» рассказывает о своей работе: просто поняли, что врачам-медикам не хватает мужских рук.
Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса приобретает очень большое значение — Путин.
России удалось благополучно справиться с вызовами пандемии коронавируса благодаря активной работе множества людей. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
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Группа волонтёров «Молодёжка ОНФ» рассказывает о своей работе: на помощь пришли ребята, которых называют трудными. Пришли по совести помочь.
Волонтёры отметили, что им очень понравилось выражение Владимира Путина, сказанное накануне, в ходе коллегии МВД: «Чужих детей — нет, все дети наши». Волонтёры уверены, что для трудных подростков есть альтернатива улице — стать волонтерами.
Путин отметил, как хорошее, нужное дело порождает цепочку позитивных последствий.
Путин отметил, что для него нет ничего удивительного в том, что сложные ребята пошли на риск быть зараженными коронавирусом и стали помогать.
Владимир Путин поясняет, что он имел в виду, когда говорил: «Чужих детей — нет, все дети наши». Речь идёт об использовании детей как инструмента для чьих-то эгоистических целей.
«Когда полиция добирается до этих уродов…» — Путин рассказывает о тех, кто размещает провокации в интернете.
Я очень хочу, чтобы было понимание этой опасности для будущего страны — Путин.
Когда мы говорим о детях, то для кого-то это предмет эксплуатации и достижения собственных эгоистических целей — Путин.
Волонтёры предложили перейти к теме врачей, которым в ситуации пандемии приходится тяжелее всех.
На связи — Ульяновск.
Медики попросили, чтобы страховались от коронавируса также не медицинские работники.
Путин сказал, что правительство прорабатывает вопрос страховых выплат для немедицинских работников.
Педиатр сказала, что испытывает огромное чувство гордости за то, что наша страна первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
Интернет несёт множество опасностей для молодого поколения. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Об этом: Интернет должен подчиняться законам общества — Путин о манипуляциях детьми
Далеко не во всех странах даже с развитой медицинской системой раздают такие препараты бесплатно — Путин.
Путин отметил, что в последнее время мы много говорим о вакцине от коронавируса. Сравнивая одну из зарубежных вакцин, глава государства отметил, что у той процент эффективности — 60% а у российской — 90%. И у нас, слава богу, ни одного побочного случая от вакцины нет.
Вакцины у нас достаточно дорогие, но все раздается бесплатно — Путин.
Объемы производства вакцины от коронавируса мы наращиваем и будем наращивать дальше — Путин.
Но тем не менее вопрос с логистикой поставки вакцины пока есть — Путин.
Нам, конечно, нужна обратная связь по поводу того, что происходит, как организована вакцинация — сказал Путин волонтерам.
Путин уточнил, что когда говорил о том, что у иностранных коллег есть проблемы с другими вакцинами, он ни в коем случае не злорадствовал.
На связи координатор поискового отряда «Лиза Алерт».
Подталкивающие несовершеннолетних подростков к суициду люди при столкновении с полицией проявляют себя совсем иначе, чем в интернете. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Об этом: «Букашка, раздавить не жалко» — Путин о тех, кто призывает детей к суициду
Путину нравится, что отношение бизнеса к волонтерству поменялось.
Россия понесла большие потери из-за войн и революций. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Подробности в материале: Путин объяснил, почему в России не живёт 600 млн человек
В девяти регионах России ещё не приступали к вакцинации от COVID-19, заявил 4 марта российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» в Москве.
Об этом: Путин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
Волонтеры делают свою работу по зову души, уверен президент.
Екатерина Жаркова (волонтёр из Санкт-Петербурга) рассказала о коллеге, который три месяца прожил во время пандемии рядом с больным ребенком в больнице.
В России возникли проблемы с вакцинацией населения от коронавируса. Об этом 4 марта завил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Читайте подробнее: Путин признал наличие проблем с вакцинацией от коронавируса
Жаркова указала на конфликт интересов в интернате и напомнила о законе о распределенной опеке.
Она попросила вмешаться в обсуждение проекта этого закона.
Владимир Путин рассказал о том, как дежурил ночью у кровати больного преподавателя.
Для того чтобы одержать окончательную победу над пандемией коронавирусной инфекции, необходимо объединить усилия всех стран. Об этом 4 марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин назвал залог окончательной победы над коронавирусом
Российские вакцины от коронавируса оказались самыми эффективными и безопасными в мире. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
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У Владимра Путина просят помощи родителям детей-инвалидов.
Встреча с активистами продолжается уже почти 2 часа.
Общество будет разрушаться изнутри, если интернет, проникший во все сферы жизни, не будет подчинён моральным рамкам. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Подробности в материале: Путин предупредил об угрозе разрушения общества интернетом
Бизнес подхватил вирус благотворительности и меценатства, заявили президенту на встрече с волонтерами.
На встрече с Владимиром Путиным хвалят компании, которые помогали врачам и детям во время пандемии.
Психолог из Пермского края подтвердила, что многие люди во время пандемии обращались за психологической помощью.
Она пожаловалась на случаи оказания неквалифицированной помощи.
Необходимо дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Подробности в материале: Путин призвал дать возможность оказаться во власти людям разных убеждений
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«Мы вместе — это тест на человечность».
Владимир Путин о том, что люди обращаются к нему с проблемами: «Можете сказать мне спасибо».
«У волонтерства нет возраста», — заявила серебряный волонтер из Татарии.
Президент России Владимир Путин посетит построенный с помощью ОНФ реабилитационно-досуговый центр в Новополье Ленинградской области. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Подробности в материале: Путин заинтересовался «дворцом» в Ленинградской области
В пандемию волонтеры помогали собирать малину и яблоки, а также приносили питьевую воду.
Помощь оказывали и пожилым, и детям.
Волонтерство — возможность самореализации для пожилых.
Владимир Путин волонтёру из Казани дал совет позвонить президенту Татарии и поздравить его с прошедшим днём рождения.
Прямая линия с президентом России позволяет волонтёрам понять, в чём именно состоит наибольшая потребность граждан страны и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Инициатива волонтера из Владикавказа о переименовании улиц понравилась Владимиру Путину.
Очень эмоционально о своей деятельности рассказала волонтер из Курской области. Ей помогают муж-байкер, дети, друзья.
Те, кто пренебрежительно относится к историческому наследию России и Дне Победы, не способны поколебать значение памяти о Великой Отечественной войне для российского народа. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Подробности в материале: Путин объяснил, как надо относиться к тем, кто не уважает историю России
Анна Калита из Мурманской области напомнила о тележке добра. По ее словам, было собрано 75 тысяч тонн продуктов питания для нуждающихся.
«Тележка добра» продолжает работу в 400 пунктах.
Владимир Путин похвалил инициаторов акции «тележка добра».
Глава государства поздравил с приближающимся 8 марта всех женщин, девушек и девочек. Присутствовавшие на встрече девушки получили букеты из рук президента.
Встреча завершилась.
Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днем 8 марта.
Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
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Жительница Татарии Хрия Халитова на встрече с Владимиром Путиным, организованной с участниками общероссийской акции «Мы вместе», рассказала о помощи, которые региональные волонтеры оказывали ветеранам во время пандемии и не только. Глава страны отметил важность проводимой работы и что она достойна поддержки. Путин добавил, что недавно разговаривал с Рустамом Нургалиевичем и поздравлял его с днем рождения.
На вопрос главы государства: «Вы ему не звонили, не поздравляли?», Халитова ответила отрицательно. «Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время, уверен, что он вас поддержит. Чтобы вам было проще, его помощники с вами свяжутся, а вы его поздравите с днем рождения, а он придумает, чем вам помочь в ходе вашей работы», — предложил глава России.
Об этом: Путин предложил казанскому волонтеру позвонить главе Татарии
В онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина с активистами общероссийского проекта #МыВместе приняла участие одиннадцатиклассница из Камышина Волгоградской области. Девушка в 2020 году стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро!», сообщает 4 марта пресс-служба администрации региона.
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Закон о поиске людей по геолокации Госдума может принять до конца созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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Президент Владимир Путин назвал работу скончавшегося ульяновского волонтёра-медика Светланы Анурьевой, которая помогала во время пандемии, имея тяжёлое заболевание, блестящим примером героизма. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи на связь вышла терапевт-пульмонолог дневного стационара поликлиники №2 ЦК МСЧ Ульяновска Регина Аминькаева. Она напомнила о самоотверженности 19-летней землячки Светланы Анурьевой, которая, «имея четвёртую стадию рака», до последнего помогала нуждающимся, «пока были силы и возможности передвигаться». В настоящее время её имя присвоено Ульяновскому медицинскому колледжу.
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В России необходимо создать волонтёрские центры на ключевых туристических направлениях. Это может помочь в развитии волонтёрства и внутреннего туризма в стране и привлечении добровольцев из других стран. Такое мнение высказал проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.
С соответствующим предложением он обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой, сообщает RT со ссылкой на документ. Тарасов указал на то, что роль туризма в России сложно переоценить, а волонтёрский туризм является одним из самых быстро развивающихся направлений в индустрии и мировым трендом. Так, добровольцы помогают строить туристические маршруты, прорубать новые тропы, сопровождать туристические группы, а также ухаживать за животными в случае необходимости.
Кроме того, что в настоящее время правительство России разрабатывает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В этой связи Тарасов обратился к Догузовой с просьбой в рамках разрабатываемого нацпроекта предусмотреть реализацию программы по внедрению центров волонтёрства на ключевых туристических направлениях.