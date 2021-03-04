Москва, , 15:11 — REGNUM В девяти регионах России ещё не приступали к вакцинации от COVID-19, заявил 4 марта российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» в Москве.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

По словам главы государства, всего в России 2 млн человек получили уже две дозы прививки от COVID-19, еще 2 млн получили пока по одной.

«Вопросы с логистикой и организацией прививочных пунктов в стране есть. В девяти российских регионах еще не приступали к вакцинации», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 4 марта, проводит встречу с волонтёрами — участниками акции «Мы вместе», призванной помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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