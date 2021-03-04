Москва, , 14:13 — REGNUM Волонтёры России продемонстрировали огромный энтузиазм в стремлении помогать тем, кто нуждался в помощи на фоне пандемии коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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«Особенно приятно, что это было сделано в самый сложный за последнее время, в один из самых сложных периодов нашего времени, в период пандемии. Год почти прошёл, как вы объединились, начали работать, и что особенно приятно, и объединение само произошло, насколько я понимаю, в основном по зову души, что называется», — заявил Путин.

«Я когда смотрел, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется, в каких формах это происходит… вы знаете, невозможно было без каких-то сильных эмоций всё это наблюдать, потому что объединились люди самых разных взглядов. Здесь уже не до политики. Самых разных возрастов, профессий», — указал он.