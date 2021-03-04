Москва, , 14:29 — REGNUM Ритм жизни Москвы на фоне западных городов наглядно показывает успех России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

«Я вчера вечером здесь, в Кремле работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым коллегой, который приехал… ну он иностранец, живёт дома, естественно, приехал по делам в Россию. И вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях», — заявил Путин.

«Он говорят: я удивился, приехав в Москву. Чему? Москва живёт. Я говорю, ну в каком смысле? Конечно, живёт. У нас, говорит, в наших городах крупных — а это одни из крупнейших городов Европы — редкие машины на улицах, людей почти нет. Всё закрыто», — продолжил он.

По его словам, Россия оказалось одной из наиболее эффективных стран по борьбе с пандемией.

«Мы исходим из того, что только объединяя усилия на международной арене можно добиться окончательного результата и победы над ковидом. У нас много проблем остаётся, это очевидно. Но то, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем у многих других — причём у достаточно развитых с точки зрения медицины странах — это абсолютно очевидная вещь сегодня», — отметил президент.