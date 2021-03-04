Москва, , 15:21 — REGNUM Российские вакцины от коронавируса оказались самыми эффективными и безопасными в мире. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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«Наши вакцины являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире. Я уже приводил эти данные: AstraZeneca очень хорошая компания, вакцины хорошие — уровень защиты 63%. А у нас 91,6%. Pfizer применяется, по-моему, в Швейцарии. По-моему, 16 человек умерло после применения. В некоторых европейских странах превратили прививки, потому что тоже есть летальные исходы. У нас, слава богу, ни одного тяжёлого случая побочного нет», — заявил Путин.

«Мы не злорадствуем ни в коем случае. Наоборот, мы желаем успехов. И та же компания Pfizer — мировая компания с замечательной научной базой, они будут реагировать наверняка, будут улучшать параметры своего препарата. С Astrazeneca мы вместе работаем, наверное, слышали это», — указал он.

По его словам, только объединяя усилия, «можно добиться нужного результата на всём земном шаре».