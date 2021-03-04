Волгоград, 4 марта 2021, 17:42 — REGNUM В онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина с активистами общероссийского проекта #МыВместе приняла участие одиннадцатиклассница из Камышина Волгоградской области. Девушка в 2020 году стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро!», сообщает 4 марта пресс-служба администрации региона.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»
Включение проходило из студии на базе интерактивного парка «Россия — моя история». Школьница рассказала президенту о создании Ассоциации активных наставников в помощь будущим участникам проекта, девушка также продвигает проекты «Добрые соседи», «Лыжня Большой перемены» и другие. Волонтёр считает, что Волгоградская область «развита для того, чтобы все дети могли реализовать себя» и напомнила, что Камышин — родина лётчика-героя СССР Алексея Маресьева, чьё 105-летие со дня рождения будет отмечаться в 2021 году.
В Волгоградской области во всероссийской акции #МыВместе участвовало более 1,5 тысячи волонтёров. Свыше 200 добровольцев представлены к награде «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе»