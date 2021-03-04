Волгоград, , 17:42 — REGNUM В онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина с активистами общероссийского проекта #МыВместе приняла участие одиннадцатиклассница из Камышина Волгоградской области. Девушка в 2020 году стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро!», сообщает 4 марта пресс-служба администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

Включение проходило из студии на базе интерактивного парка «Россия — моя история». Школьница рассказала президенту о создании Ассоциации активных наставников в помощь будущим участникам проекта, девушка также продвигает проекты «Добрые соседи», «Лыжня Большой перемены» и другие. Волонтёр считает, что Волгоградская область «развита для того, чтобы все дети могли реализовать себя» и напомнила, что Камышин — родина лётчика-героя СССР Алексея Маресьева, чьё 105-летие со дня рождения будет отмечаться в 2021 году.

«Вы проделали огромную, очень важную и с хорошим результатом работу. Мы и дальше будем поддерживать это. Вы сказали про родину Маресьева. То, что в городе знают, помнят и гордятся этим — это очень важно. То, что вы делали в рамках проведения мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы, и в рамках «Большой перемены» — это очень хорошее начинание», — отметил Владимир Путин.

В Волгоградской области во всероссийской акции #МыВместе участвовало более 1,5 тысячи волонтёров. Свыше 200 добровольцев представлены к награде «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе»