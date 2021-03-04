Москва, , 15:25 — REGNUM Общество будет разрушаться изнутри, если интернет, проникший во все сферы жизни, не будет подчинён моральным рамкам. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

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Российский лидер отметил, что прошло уже много дискуссий о необходимости ограничений в сети. Интернет, констатировал он, уже проник во все сферы жизни. Всё-таки он должен подчиняться моральным законам общества.

«Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — сказал Путин.

Он добавил, что кто-то с помощью интернета пользуется детьми для достижения своих целей, наживается на них. Это детская порнография и проституция, распространение наркотиков, подталкивание к суицидам, а также вовлечение в незаконные протесты.

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