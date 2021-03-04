Москва, , 15:03 — REGNUM Подталкивающие несовершеннолетних подростков к суициду люди при столкновении с полицией проявляют себя совсем иначе, чем в интернете. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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«Когда полиция добирается до этих уродов, это совсем другие люди. Одно дело, когда он сидит в интернете и такой крутой Рэмбо там толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает такую целую концепцию, подводя к этому. А как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле этого слова», — заявил Путин.

«Ублюдок там такой сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко. Девочек и пацанов подталкивает к суициду и при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом ещё и зарабатывают. Рекламку размещают, что-то делают, ещё что-то. Вот в чём дело», — указал он.