Москва, 4 марта 2021, 17:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днем 8 марта.
Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал Путин в заключительной части встречи.
При этом президент отметил, что мужчины с не меньшим удовольствием отмечают праздник 8 Марта.
«Потому что это тоже отчасти то, что мы сегодня обсуждали, это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго», — сказал Владимир Путин.
После этого президент России подарил цветы участницам встречи.
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