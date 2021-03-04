Москва, , 16:14 — REGNUM Те, кто пренебрежительно относится к историческому наследию России и Дне Победы, не способны поколебать значение памяти о Великой Отечественной войне для российского народа. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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«По поводу отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям, ветеранам — ну, зубы ломать не нужно. Думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранов. Потому что эти люди особой закваски, особой крепости духа. Но, конечно, в силу своего возраста они сегодня нуждаются в нашей поддержке», — заявил Путин.