Алма-Ата, Казахстан, , 15:14 — REGNUM В России возникли проблемы с вакцинацией населения от коронавируса. Об этом 4 марта завил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

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«Знаю, что у нас есть проблем в этом. В такой масштабной работе по-другому не бывает. Надо отдать должное и региональным властям и федеральным. Достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют», — сказал Путин.

Он отметил, что не во всех странах вакцины от коронавируса раздаются бесплатно. На сегодняшний день более 2 млн человек получили два компонент прививки от коронавируса, добавил глава государства.

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