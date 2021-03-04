Москва, , 14:33 — REGNUM России удалось благополучно справиться с вызовами пандемии коронавируса благодаря активной работе множества людей. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

«У нас много проблем остаётся, это очевидно. Но то, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем у многих других — причём у достаточно развитых с точки зрения медицины странах — это абсолютно очевидная вещь сегодня», — заявил Путин.

«Некоторые ждали, что мы просядем, так скажем. Или даже провалимся. Но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Посмотрите: всё постоянно снижается сейчас. Это результат комплексных усилий и государства, и волонтёрского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестёр и бригад скорой помощи. Государства самого», — продолжил он.

Всё это вместе дало ожидаемый результат, подчеркнул президент.

«Ещё раз хочу всех вас за это, всех кого перечислил и даже, может быть, не перечислил, но кто принимал и принимает до сих пор участие в этой работе — хочу вас за это поблагодарить», — сказал Путин.