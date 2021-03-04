Казань, , 17:34 — REGNUM Жительница Татарии Хрия Халитова на встрече с Владимиром Путиным, организованной с участниками общероссийской акции «Мы вместе» 4 марта, рассказала о помощи, которые региональные волонтеры оказывали ветеранам во время пандемии и не только.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

Глава страны отметил важность проводимой работы и что она достойна поддержки. Путин добавил, что недавно разговаривал с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым) и поздравлял его с днем рождения. 1 марта Рустаму Минниханову исполнилось 64 года.

На вопрос главы государства: «Вы ему не звонили, не поздравляли?», Халитова ответила отрицательно.

«Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время, уверен, что он вас поддержит. Чтобы вам было проще, его помощники с вами свяжутся, а вы его поздравите с днем рождения, а он придумает, чем вам помочь в ходе вашей работы», — предложил глава России.

Халитова поблагодарила Владимира Путина за совет и сказала, что «это будет классно!».

«Я не сомневаюсь», — добавил президент.

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