Москва, , 15:39 — REGNUM Необходимо дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

По словам главы государства, в волонтёрское движение входят люди разных взглядов и убеждений. Поэтому, попадая в структуру политического характера, они могут быть носителями разных подходов в решении определённых проблем.

«Надо давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы в ходе открытой, но не деструктивной борьбы мнений искать решения, чтобы страна шла вперёд», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 4 марта, проводит встречу с волонтёрами — участниками акции «Мы вместе», призванной помогать тем, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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