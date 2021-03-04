Москва, , 14:16 — REGNUM Предприниматели России стали гораздо активнее участвовать в добровольческих инициативах. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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"Особенно было приятно видеть, что и подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся за последние лет 10−15. Отношение бизнеса к своему гражданскому долгу», — заявил Путин.

«Ведь, насколько я помню, 10 тыс. компаний присоединились к вашей работе, помогали вам, и многие из них это не какие-то крупные, даже не средние, а мелкие предприятия, которые и сами-то оказались в трудном положении! Тем не менее, они и лично принимали участие, что, если честно, особенно порадовало. Просто лично сажались за руль машин, автомобилей и осуществляли определённые функции, деньги давали», — указал он.