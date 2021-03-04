Москва, , 22:33 — REGNUM Закон о поиске людей по геолокации Госдума может принять до конца созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

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"В рамках поручения президента, прозвучавшего на встрече с участниками акции «Мы вместе», на ближайшем заседании Совета Госдумы 9 марта мы внесём в повестку законопроект, позволяющий определить геолокацию пропавших людей по мобильному телефону», — сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в Facebook.

Он напомнил, что проект закона уже принят в первом чтении.

«И в эту сессию будет принят окончательно», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года., в 2019 году инициатива принята в первом чтении.

Кроме того, в феврале стало известно, что Минцифры разработало законопроект, согласно которому данные о местоположении мобильных телефонов могут вывести из-под тайны связи.

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