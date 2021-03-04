Москва, , 15:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит построенный с помощью ОНФ реабилитационно-досуговый центр в Новополье Ленинградской области. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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«Спасибо вам за приглашение», — заявил Путин.

«Вот выглядит как ещё один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте, договорились?» — добавил он.Ранее к Путину обратились с просьбой помочь достроить реабилитационно-досуговый центр на базе в конно-спортивном клубе «Новополье» в Ленинградской области. Его строили с 2017 года, и по распоряжению президента ОНФ взял вопрос строительства на особый контроль. Теперь центр практически достроен, при этом не на государственные деньги, а пожертвования участников акции «Мы вместе».Центр имеет, однако, нерешённый земельный вопрос, в связи с чем Путин призвал обратить внимание на проблему губернатора Ленинградской области.