Москва, , 15:08 — REGNUM Россия понесла большие потери из-за войн и революций. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

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«Вот известный всем нам хорошо Менделеев, который считать, как известно, умел, в начале XX века посчитал, что если Россия будет развиваться теми темпами и в том режиме, в каком она находилась в начале XX века, к 2020 году, говорил он, в России будет жить 600 млн человек», — заявил Путин.

«А у нас сейчас сколько? Вот потрясения, революции, войны… поэтому и ваше движение, которое вы назвали «Мы вместе», оно чрезвычайно важно по своей сути. Да, повод благородный, конкретный, востребованный временем. Но сама идея объединения, она будет создавать благоприятную основу, фундамент для будущего развития России», — указал он.