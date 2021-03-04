Москва, , 16:00 — REGNUM Прямая линия с президентом России позволяет волонтёрам понять, в чём именно состоит наибольшая потребность граждан страны и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

«Хорошо, я обратился в официальные структуры, в квазиофициальные поработать по этим запросам, которые поступают в ходе прямой линии. Но ведь это тоже волонтёрство, на самом деле. Ведь это помощь не столько мне и даже не мне, а тем людям, которые ко мне обращаются», — заявил Путин.

«В данном случае вы вполне могли бы сказать спасибо мне за то, что эти проблемные вещи через меня пришли к вам. Потому что, насколько я себе представляю, все волонтёры приходят по зову души и сердца, но надо понять, чем заниматься. А когда реальные обращения приходят вашему покорному слуге, главе государства, то ясно, что у людей наболело», — указал он.

Путину также предложили провести в 2021 году очередную прямую линию пораньше, на что президент ответил, что «подумает».