Шило на мыло? На Украине сменилось правительство — все новости
Как сообщает Telegram-канал VESTI, 4 марта в Верховной раде Украины с отчётом о проделанной работе выступит генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. На выступление генпрокурора отведено всего 5 минут, после чего, как сообщается, украинский парламент примет решение касательно постановления о недоверии Рябошапке.
Веб-страница пресс-службы окружного административного суда Украины, на которой была опубликована информация об иске премьер-министра страны Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, перестала работать.
Украинские журналисты сообщают, что, согласно полученной информации, глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Читайте также: Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
В пресс-службе кабинета министров Украины опровергли сообщение об иске премьер-министра Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову.
Член фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил журналистам, что Алексей Гончарук направил в Верховную раду своё заявление об отставке с поста премьер-министра Украины.
Эту же информацию подтвердил ещё один парламентарий от «Слуги народа» — Максим Бужанский. По его словам, среди всех голосовавших по отставке Гончарука во фракции лишь трое проголосовали «против» и трое воздержались.
Фракция «Слуга народа» в ходе голосования в Верховной раде 4 марта поддержит отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
Подробности в материале: «Слуга народа» проголосует за отставку премьер-министра Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Gov.ua
Telegram-канал Klymenko Time сообщает, что «почти наверняка» новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки станет Сергей Ионушас.
Telegram-канал «Политика Страны» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытого заседания фракции «Слуга народа» назвал кандидатов в новый состав кабинета министров Украины. Примечательно, что некоторые министры нынешнего состава кабмина Украины могут перейти и в новый.
Согласно озвученному списку, кандидаты в новый состав кабинета министров следующие: премьер-министр — Денис Шмыгаль, вице-премьер по промышленности и ВПК — Игорь Коростелёв, глава минэкономики — Роман Жуковский, глава министерства АПК — Тимофей Милованов, глава минфина — Игорь Уманский, глава министерства цифровой трансформации — Михаил Федоров, глава МИД — Дмитрий Кулеба, глава минздрава Украины — Илья Емец, глава минюста — Денис Малюська, глава мининфраструктуры — Владислав Криклий, глава минобороны — Андрей Таран, глава минсоцполитики — Марина Лазебная, глава минмолодежи и спорта — Вадим Гутцайт, глава МВД — Арсен Аваков, министр кабмина — Вадим Немчинов.
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Фото: Gov.rada.ua
Отметим, что отставка премьер-министра Украины, согласно конституции страны, автоматически влечёт за собой и отставку всего состава кабинета министров.
Партия «Слуга народа» поддержит кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины, сообщил 3 марта журналистам депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Читайте также: Партия Зеленского согласовала кандидатуру на пост премьер-министра Украины
Сообщения об обращении в суд премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с предстоящей отставкой не соответствуют действительности, сообщила 3 марта пресс-служба украинского правительства.
Читайте также: Правительство Украины: Гончарук не обращался в суд из-за отставки
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. President.gov.ua.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью «Главкому» заявил, что оснований для его отставки нет, несмотря на регистрацию в Верховной раде постановления о выражении ему вотума недоверия.
В Госдуме критически отнеслись к формированию нового правительства на Украине.
Читайте также: Никонов: правительства Шмыгаля тоже скоро не будет
Депутат Верховной Рады Украины Александр Качура опубликовал фотографию заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука с просьбой принять свою отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — говорится в заявлении.
Читайте также: Украинский депутат опубликовал фото заявления Гончарука об отставке
Фото заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта, разместил в своем телеграм-канале народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.
Цитата из канала bbbreaking.
«Сегодня наше панство может уволить генпрокурора Руслана Рябошапку. На его место прочат бывшего юриста «95 квартала» Сергея Ионушаса. Про «страну возможностей» уже даже как-то и не шутится. Жаль, что в этот цирк нельзя сдать билеты. А так-то да, у нас «никакого кумовства», — пишет канал zradaperemoga.
Алексей Гончарук. kmu.gov.ua.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, чем ценен для властей глава МВД Украины Арсен Аваков. Соответствующий комментарий он дал Telegram-каналу PavlovskyNews.
«Министр МВД занимает пост долгое время. Наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Это не только полиция, ГСЧС еще, пограничная служба», — сказал Корниенко.
Подробности в материале: Глава «Слуги народа» рассказал о ценных качествах Авакова
На сайте Верховной рады Украины опубликован проект постановления об отставке премьера Гончарука.
Подразделения ВС Украины открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР, в результате погиб один из военнослужащих. Цитата из канала «Военное обозрение».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук изначально не рассчитывал занимать пост главы правительства долгое время, заявил 4 марта украинский политолог Александр Сушко.
Читайте также: Политолог: Новое правительство Украины сразу попадет в «сильный шторм»
Профильный комитет Рады — комитет по организации государственной власти — практически единогласно рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Читайте также: Профильный комитет Рады почти единогласно поддержал отставку Гончарука
Алексею Гончаруку нельзя уходить с поста премьер-министра Украины, ведь в настоящий момент он нужен и власти, и оппозиции, иронически заявил 4 марта политолог Сергей Быков.
Читайте также: Украинский эксперт объяснил, почему Гончаруку сейчас нельзя уходить
Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства дал рекомендацию парламенту проголосовать за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Читайте также: Комитет Верховной рады рекомендовал принять отставку Гончарука
Если нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль действительно станет премьер-министром Украины, то это будет означать усиление позиций олигарха Рината Ахметова, заявил в своем комментарии 4 марта политолог Николай Спиридонов.
Читайте также: Политолог: Ахметов становится главным «придворным олигархом» на Украине
В Верховной раде Украины продолжается подготовка к голосованию за отставку с поста премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности, в парламент уже внесли внесли проект постановления об отставке.
Читайте также: В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
Нет никаких сомнений, что в ходе внеочередного заседания Рады отставка с поста премьер-министра Украины Алексея Гончарука будет принята, а назначение Дениса Шмыгаля будет проголосовано, заявила 4 марта депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Читайте также: «Слуга народа» отрепетировала отставку Гончарука и назначение Шмыгаля
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в суд заявление, в котором потребовал запретить Верховной раде Украины рассматривать вопрос о его отставке, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Читайте также: Гончарук обратился в суд, чтобы не уходить в отставку — депутат Рады
Иск, поданный премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком с целью остановить процедуру отставки, является крайне глупым поступком, заявил юрист Андрей Портнов.
Читайте также: Юрист Портнов: иск Гончарука против отставки — верх некомпетентности
Во фракции «Слуга народа» в настоящий момент не хватает голосов за новый состав правительства Украины для голосования «пакетом», сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в политической силе Зеленского. При этом уточняется, что голосов за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля во фракции «Слуга народа» достаточно.
Читайте также: СМИ: в Раде нет голосов для назначения нового правительства Украины
В Верховной раде Украины идёт сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента, на которой может быть выражено недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Читайте также: Рада может выразить недоверие генпрокурору Украины — Корниенко
Фракция «Слуга народа» в Верховной раде планирует доназначить нескольких министров обновленного правительства, возможно, на следующей неделе. Об этом заявил журналистам заместитель главы фракции Александр Корниенко.
Читайте также: Президент Зеленский не смог собрать новый состав правительства Украины
Внеочередное заседание Верховной рады началось 4 марта, передаёт «112 Украина».
Мероприятие проводит украинский президент Владимир Зеленский. Главный вопрос — ситуация с украинским правительством.
Депутаты обсуждают вопросы деятельности правительства, украинского МВД, СБУ, а также офиса генерального прокурора.
Читайте подробнее: Зеленский созвал Раду на срочное внеочередное заседание
Украинский президент Владимир Зеленский приехал на созванное им внеочередное заседание Верховной рады, передаёт 4 марта «112 Украина».
В украинском парламенте находится и министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков.
Подробности в материале: На заседание Рады приехали Зеленский и Аваков
Кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины не намерена поддерживать фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает 4 марта vesti.ua.
С таким заявлением выступил депутат от этой фракции Николай Скорик:
«Голосовать за это правительство мы не будем, оно окончательно разрушит Украину как экономически самостоятельное государство».
Читайте также: В Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет голосовать за Шмыгаля
Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Решение принято сегодня, 4 марта, большинством голосов.
Читайте также: Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны.
Об этом: Зеленский внёс кандидатуру Шмыгаля для назначения премьер-министром Украины
Верховная рада Украины уволила с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука, что автоматически влечет за собой отставку всего правительства. За соответствующее решение проголосовали 353 депутата при 226 необходимых.
Читайте также: Отставка правительства Гончарука: подробности о голосовании в Раде
Экономика Украины в настоящий момент споткнулась и рискует проехаться лицом по земле, заявил президент страны Владимир Зеленский, объясняя причины отставки правительства Алексея Гончарука.
Читайте также: Зеленский: Экономика Украины «рискует проехаться лицом по земле»
Одной из причин отставки правительства Гончарука является ситуация с пенсиями, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием.
Читайте также: Зеленский рассказал о тяжелой жизни пенсионеров на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со сменой правительства объявленный им ранее политический курс страны остается неизменным. Об этом он заявил в Раде после отставки правительства Алексея Гончарука.
Читайте также: Зеленский: «Курс Украины не является ошибкой и остается неизменным»
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости пересмотреть бюджет страны на 2020 год — в первую очередь, в части повышения социальных выплат и пенсий «простым украинцам».
Читайте также: Кандидат в премьер-министры Украины намерен пересмотреть бюджет на 2020 год
Новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля должно стать «правительством для людей», заявил в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также: Зеленский поручил новому правительству Украины «сделать невозможное»
Новое правительство Украины должно быть готово «сделать невозможное», заявил 4 марта украинский президент Владимир Зеленский в Верховной раде.
Комментируя отставку Алексея Гончарука, украинский лидер отметил, что его правительство «делало всё возможное».
Читайте подробнее: Новому правительству Украины придётся сделать невозможное — Зеленский
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль назвал завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины одними из основных задач работы будущего нового правительства страны.
Подробности в материале: Кандидат в премьеры Украины хочет завершить войну в Донбассе и вернуть Крым
Верховная рада Украины на заседании 4 марта большинством голосов поддержала назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат при 226 необходимых.
Читайте подробнее: Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины
Отправленный в отставку с поста премьер-министра Украины Алексей Гончарук уверен, что украинцы уже сейчас чувствуют положительные результаты работы его правительства.
Читайте также: Гончарук уверен, что украинцы «чувствуют» результаты его работы
Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не лишится своей должности в новом кабинете министров страны, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.
Читайте также: Новый премьер-министр Украины просит оставить Арсена Авакова главой МВД
Новым министром иностранных дел Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить Дмитрия Кулебу, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Президент Украины Зеленский предложил сделать Дмитрия Кулебу главой МИД
Победила политическая логика, — так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала утверждение Верховной радой Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.
Читайте также: Зеленский рассчитывает укрепить свои позиции на Галичине — Панина
Верховная рада Украины вечером 4 марта утвердила состав нового правительства страны под руководством Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 277 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Желающих нет: в новом правительстве Украины остаётся 4 вакантных должности
Загадочная беседа между нынешним и бывшим президентами Украины произошла на внеочередном заседании Рады, которая отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Читайте также: На Украине сообщили о неизвестном разговоре Порошенко и Зеленского
Укрепление национальной безопасности и обороны Украины, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма являются главными задачами нового украинского правительства, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 марта в ходе выступления в Верховной раде.
Подробности в материале: Премьер-министр Украины назвал основные задачи нового правительства
На Украине эксперты сегодня, 5 марта, продолжают обсуждать смену правительства и в частности, нового министра обороны страны — Андрея Тарана, назначенного на должность по квоте президента Зеленского.
Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов отмечает, что нового министра обороны не представили парламенту — по сути с ним не общалась ни одна фракция, ни парламентский комитет по обороне. Он информирует, что было соответствующее представление фракции «Голос» и министр был обязан явиться, и не пришел, это прямое нарушение закона.
«Такой подход не может не вызывать вопросов… Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки прошлого министра и причин назначения нового. Это плохая политика», — заявил он.
Эксперт со ссылкой на свои источники заявляет, что кандидатуру Тарана пролоббировал глава офиса президента Андрей Ермак.
«Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации… По какой логике осуществляется это примирение, мы не понимаем, все делается на уровне личных отношений и договоренностей», — заявил он.
Подробности в материале: Эксперт: новый министр обороны Украины нужен для «примирения» в Донбассе
Ставка президента Украины Владимира Зеленского на олигарха Рината Ахметова вполне рациональна, заявил 5 марта политический эксперт Семен Уралов, комментируя смену правительства на Украине.
Эксперт отмечает, что каким бы шоуменом ни был Зеленский, но даже до него дошло, что реальными владельцами экономики Украины являются 5−7 семей.
«И если кто-то заинтересован в сохранении страны как объекта капитализации личных активов, то это они», — подчеркнул Уралов.
Однако, подчеркивает специалист, в экономике ставки финансово-промышленной группы Ахметова сыграют только при условии открытия восточных рынков и нормализации отношений с Россией.
Подробности: Новому правительству Украины нужна нормализация отношений с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает контролировать «монобольшинство» в Раде и может провести через парламент практически любое решение, заявил 5 марта украинский политолог Сергей Белашко, комментируя смену правительства в стране.
«Зачем было нужно «правительство профанов», непонятно даже после его отставки. Разве для того, чтобы рассчитаться со спонсорами и не быть никому должным», — заявил эксперт.
По его мнению, с точки зрения олигархического расклада Виктор Пинчук ослабил своё влияние, Ринат Ахметов усилил, Игорь Коломойский в целом сохранил позиции.
Подробности: Эксперт: никаких изменений политического курса Украины не предвидится
Кандидат на пост главы министерства экономики Украины Роман Жуковский после отказа занять эту должность не выходит на связь.
Об этом сообщило 5 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на информацию от народных депутатов «Слуги народа».
Один из депутатов заявил изданию, что Жуковский предположительно уехал в США, «и сейчас просто не выходит на связь».
После назначения нового правительства Украины под руководством Дениса Шмыгаля в кабмине осталось сразу четыре вакантные министерские должности — это новый рекорд в истории страны.
Об этом: Кандидат в министры Украины спрятался в США и не выходит на связь
Перемены в украинской власти — это какой-то бесконечный фарс с плохими актерами, заявил 5 марта украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза, комментируя смену правительства.
Он обратил внимание, как представители «Слуги народа» прощались с правительством Гончарука, заявляя, что это был кабмин, «которым можно гордиться». По его словам, монобольшинство таким образом лишь подтверждает свой статус «никчёмных, не умных и ни на что не влияющих статистов».
«Они даже не понимают, что если правительством можно гордиться, то его не отправляют в отставку, а берегут и помогают. И при этом «слуги» пишут и говорят одно, а делают совершенно иное», — заявил Береза.
Подробности: «Никчемные статисты»: экс-депутат Рады о депутатах «Слуги народа»
Сейчас к власти на Украине пришли не просто любители, которые не понимают и не знают, что нужно делать — эти любители являются инструментом опытных врагов для уничтожения независимого государства Украина, заявил политолог Виталий Бала.
«Действующая власть, за редким исключением, состоит из людей, которым Украина безразлична, потому что они по своему сознанию являются малороссами или хохлами, которые ведут страну в никуда», — считает эксперт.
Он напомнил, что впервые в истории Украины было сформировано правительство, в котором сразу не хватает четырех министров.
Подробности: Украинский эксперт заявил о «малороссах и хохлах», ведущих страну в никуда
В первом приближении можно констатировать, что некоторые новые министры правительства Украины заметно компетентнее своих предшественников, заявил 5 марта в своем комментарии украинский политолог Николай Спиридонов.
В частности, по его словам новый премьер-министр Денис Шмыгаль выглядит явно солиднее и образованней Алексея Гончарука.
Эксперт не стал уточнять, кто именно из новых министров, по его мнению, «заметно компетентнее».
«Однако, вполне очевидно, что для улучшения ситуации уже мало поменять одних министров на других. Необходимо фундаментальное изменение государственной экономической политики», — призвал Спиридонов.
Читайте также: Политолог: Шмыгаль выглядит явно солиднее и образованней Гончарука
Курс Украины на экономические реформы и европейскую интеграцию сохранится и при новом правительстве, так как этот курс поддерживает лично президент страны Владимир Зеленский, заявил 5 марта украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя смену украинского кабмина.
В частности, это касается утверждения и реализации земельной реформы, подчеркнул специалист.
По его словам, возможны тактические коррекции экономической политики — в частности, новое правительство Дениса Шмыгаля будет более прагматичным и осторожным.
Подробности: Эксперты ожидают от нового премьера Украины «прагматичности и осторожности»
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Виктория Подгорная сегодня, 5 марта, объяснила, почему воздержалась от голосования за новое правительство и в целом критически относится к его назначению.
«Во-первых, мы не знаем министров нескольких ключевых министерств. Как понять тогда реальную стратегию? Во-вторых, я вообще не верю в ротацию кадров как способ улучшить эффективность управления. Я уверена, что Украина имеет проблему с развитием институтов и наладкой (политических) процессов — без этого никакие реформы невозможны», — заявила она.
Кроме того, по ее словам, состав нового правительства под руководством Дениса Шмыгаля показывает «прагматизм» и «отказ от экспериментов», а в украинском контексте это читается — «реформ не будет».
«А именно это, удачно или нет, но попыталось делать предыдущее правительство. Любые реформы — это эксперимент и ошибки», — заявила она.
Читайте также: Депутат «Слуги народа» вступилась за «эксперименты и ошибки» Гончарука
Причиной смены правительства на Украине является не столько разочарование и недовольство, не столько деятельностью лично Гончарука, сколько деятельностью его правительства в целом, заявил политолог Владимир Фесенко.
Он напомнил, что буквально в январе президент дал Гончаруку «еще один шанс», но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами и может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины.
«Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью поменять правительство», — резюмировал политолог.
Подробности: Эксперты ожидают от нового премьера Украины «прагматичности и осторожности»
Правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля в целом будет лучше правительства Гончарука, заявил 5 марта украинский политолог Владимир Воля.
Вместе с тем, отмечает эксперт, новый кабмин Украины все равно не будет соответствовать тем вызовам, которые в настоящий момент стоят перед страной.
«Все окончательно станет ясно, когда будут утверждены экономические министры и программа правительства. Несмотря на положительные кадровые изменения, это правительство пока не выглядит как правительство новой эпохи», — заявил Воля.
В завершение он отметил, что кабмин Шмыгаля больше всего похож на «переходное правительство при переходном президенте».
Читайте подробнее: Эксперт о власти на Украине: «переходный кабмин при переходном президенте»
Отсутствие ряда министров в новом правительстве Украины никак не влияет на работу власти в целом, заявил журналистам сегодня, 5 марта, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
«На деятельность правительства и на жизнедеятельность страны это никоим образом плохо не влияет, потому что сами структуры продолжают работать. Есть заместители министров, есть первые заместители… система продолжает функционировать», — подчеркнул Разумков.
Он заявил, что по вакантным позициям продолжаются консультации, которые проходят в офисе президента Зеленского, правительстве и правящей коалиции. При этом от какой-либо конкретики спикер Рады воздержался.
Подробности: Спикер Рады: кабмин и без ряда министров работает и является правомочным
Новый министр обороны Украины Андрей Таран. Фото: mil.gov.ua
Издание Forbes в своём обзоре смены правительства на Украине отмечает, что самый молодой и наиболее либеральный состав кабмина Украины был заменён на опытных чиновников, уже имевших управленческий опыт, но не совершивших крупные реформаторские шаги.
Аналитики издания не исключили, что Украину ждёт поворотный момент в экономике.
Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание для рассмотрения отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Перед парламентариями уже выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я действительно считаю, что Руслан — хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат», — сказал Зеленский, добавив, что если результаты работы отсутствуют, то Рябошапка «не должен занимать должность».
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выступил перед депутатами Верховной рады, завершив свою речь словами: «Я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться». После этого генпрокурор молча покинул зал заседаний под неодобрительный гул украинских парламентариев.
Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке.
Отставку генпрокурора Украины Руслана Рябошапки поддержали 263 депутата Верховной рады.
Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору республики Руслану Рябошапке.
Читайте также: Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Фото: President.gov.ua
Введение рынка земли на Украине при условии того, что возможность продажи участков иностранным гражданам будет рассматриваться исключительно на референдуме, поддерживает новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он 5 марта заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Подробности в материале: Премьер-министр Украины поддержал введение рынка земли
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль покинет свой пост в случае, если ему не удастся оправдать надежды украинских граждан. Об этом он сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Читайте подробнее: Премьер Украины назвал причину, по которой он может уйти в отставку
Индексацию пенсий на Украине в 2020 году пообещал провести новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявив об этом 5 марта в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Об этом: Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
На Украине эксперты сегодня, 6 марта, обсуждают противоречивые заявления нового премьер-министра страны Дениса Шмыгаля относительно подачи воды в Крым.
Подробности: Премьеру Украины грозят уголовной ответственностью за подачу воды в Крым
«Шмыгаль должен осознавать, что (после смены власти) все, кто будет участвовать в принятии решения о подаче воды в Крым, тем самым легализируя его оккупацию, будут нести уголовную ответственность за государственную измену», — прокомментировал заявления премьера украинский политический эксперт Борис Кушнирук.
Позиция нового главы МИД Украины по вопросу восстановления подачи воды в Крым противоречит словам главы правительства.
Об этом: Новый глава МИД Украины высказался касательно подачи воды в Крым
Главным побудительным мотивом для смены правительства Украины и генерального прокурора стал страх президента Зеленского и его окружения, заявил сегодня, 6 марта, украинский политический эксперт Кирилл Сазонов.
По его словам, резко падающий рейтинг правительства, партии «Слуга народа» и самого президента вызвал в офисе президента даже не страх, а панику.
«Вот и потребовалось тотальное жертвоприношение. Как всякий языческий обряд — яркое, но неэффективное», — заявил Сазонов.
Со ссылкой на свои источники эксперт заявил, что отставка правительства Гончарука, даже для депутатов из «Слуги народа» стала сюрпризом.
Подробности в материале: Эксперт заявил о «страхе и панике» у Зеленского и его окружения
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley описал возможные негативные последствия смены правительства Украины и порекомендовал клиентам избавляться от украинских долговых бумаг.
Читайте также: Банк Morgan Stanley посоветовал клиентам продавать украинские еврооблигации
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство — апофеоз демонтажа государственного управления, заявил сегодня, 6 марта, украинский политолог Юрий Романенко.
По его оценке, на Украине профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с «этой жижей, которую по инерции называют государством».
«Не хотят идти на смешные зарплаты из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — подчеркнул эксперт.
Об этом: Эксперт: «Нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и Украины. Его нет»
Новый глава министерства финансов Украины Игорь Уманский утром 6 марта проводит встречу с постоянным представителем МВФ на Украине Йостом Люнгманом, сообщают украинские СМИ.
Как отметил министр в комментарии изданию «НВ Бизнес», Киев продолжит сотрудничество с МВФ, и минфин под его руководством намерен выполнить основные требования фонда, чтобы подписать соглашение о новой программе для Украины.
По результатам сегодняшних переговоров будет озвучено официальное заявление.
Накануне вечером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его правительство выступает за «взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины.
Читайте также: Новый министр финансов Украины уже «сверяется» с представителем МВФ
В решении президента Украины Зеленского по отставкам генпрокурора Рябошапки и премьера Гончарука есть «очень много личного», заявил 6 марта украинский политолог Владимир Фесенко.
Он (президент) к ним очень хорошо относился, довольно долго защищал от нападок, в том числе от людей Коломойского, но произошел какой-то эмоциональный надлом, заявил эксперт.
«Одна причина понятна — отсутствие быстрых позитивных результатов, которых президент ожидал и от правительства и от генпрокуратуры. Но было что-то еще, что повлияло на президента. По премьеру это была целая серия событий февраля (невыплаченная зарплата шахтерам, проблемы с коронавирусом и др.). А вот с Рябошапкой что-то осталось за кадром», — отметил Фесенко.
Об этом: Политолог увидел в громких отставках «эмоциональный надлом» Зеленского
В отставку ушёл первый заместитель генерального прокурора Украины, а также назначен исполняющий обязанности главы генеральной прокуратуры страны.
Читайте подробнее: На Украине назначен исполняющий обязанности генерального прокурора
Читайте подробности: Вода для Крыма: почему премьер-министр Украины взял свои слова назад
Новое правительство Украины не намерено продавать или передавать в концессию акционерную госкомпанию «Укрзализныця», которая отвечает за функционирование железной дороги в стране.
Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Нет таких намерений… Объекты стратегической инфраструктуры государства должны содержаться в надлежащем виде», — заявил Шмыгаль.
Вот собственно для этого Ахметов «купил» у Зеленского себе премьер-министра, комментирует заявление премьера политический эксперт Дмитрий Корнейчук.
«Чтобы взять себе под контроль железную дорогу, по которой возит свои грузы — уголь, металл, окатыши», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт разъяснил, зачем олигарх Ахметов «купил» премьера Украины
Украина может получить нового генерального прокурора не ранее, чем через неделю, рассказал заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
Об этом: Нового генпрокурора Украины могут назначить через неделю — депутат Рады
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже проводит собеседования с кандидатами на вакантные должности в своем кабинете министров.
Об этом он заявил сегодня, 6 марта, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны правильные, качественные и ответственные кандидатуры», — сказал Шмыгаль.
Никаких подробностей и конкретики на этот счет глава правительства не сообщил.
Об этом: Безотлагательно в ближайшее время: премьер Украины о доформировании кабмина
Уволенные с постов генпрокурора Украины и премьер-министра Руслан Рябошапка и Алексей Гончарук, а также прочие «грантоеды» — это даже не слуги, а рабы глобалистской западной элиты, заявил в своем комментарии сегодня, 6 марта, украинский политический эксперт, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.
По его словам, последние полгода Украиной управляли откровенные марионетки-грантоеды, выращенные на западных ценностях и западных грантах, и не представляющие из себя за пределами этой поддержки ровным счётом ничего, и потому абсолютно зависимые от своих кураторов-хозяев.
«События последних двух дней демонстрируют, что та часть украинской власти (и не только в «Слуге народа»), которая не контролируется полностью западными «глобалами», решилась на сопротивление. Существенно проредив ряды «грантоедов» во власти, уничтожающих не только рейтинг Зеленского, но и всю Украину», — заявил Филиндаш.
Об этом: Эксперт: Из власти Украины изгнали рабов глобалистской западной элиты
Президент Украины Владимир Зеленский обещает новые кадровые решения после переформатирования правительства страны.
Об этом он заявил сегодня, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Полтавскую область.
Зеленский дал понять, что следующие кадровые встряски будут касаться судей и наблюдательных советов крупнейших госкомпаний Украины.
«Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Доберемся до всех», — заявил президент.
Подробности в материале: «Доберемся до всех»: Зеленский намекнул на продолжение «кадровой революции»
Судя по последним заявлениям, команда Зеленского берет курс на Россию и, как говорится, в стране запахло «русской весной», заявил сегодня, 6 марта, депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Читайте также: Депутат Рады ощутил, как на Украине запахло «русской весной»
Глава украинской государственной таможенной службы Максим Нефедов готов сам уйти с занимаемой должности, если не найдет взаимопонимания с новым правительством страны. Об этом он заявил сегодня, 6 марта, в эфире «Радио НВ».
Читайте также: Глава украинской таможни готов покинуть пост
Германия будет по-прежнему поддерживать кабмин Украины, несмотря на смену его состава. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в поздравительной телеграмме, направленной новому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.
«Правительство ФРГ будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбе с коррупцией и юстиции», — написала Меркель.
Читайте подробнее: Меркель пообещала поддержать нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский показал, может быть и неожиданно, что он не только умеет принимать позы, но и придерживается позиции. И остается только искать причину, по которой он стал таким «отчаянно смелым». Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.
Читайте также: Об «отчаянной смелости» президента Зеленского