Шило на мыло? На Украине сменилось правительство — все новости

19:03 04.03.2020 Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль назвал завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины одними из основных задач работы будущего нового правительства страны. Подробности в материале: Кандидат в премьеры Украины хочет завершить войну в Донбассе и вернуть Крым

19:46 04.03.2020 Верховная рада Украины на заседании 4 марта большинством голосов поддержала назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат при 226 необходимых. Читайте подробнее: Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины

19:50 04.03.2020 Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua

19:52 04.03.2020 Отправленный в отставку с поста премьер-министра Украины Алексей Гончарук уверен, что украинцы уже сейчас чувствуют положительные результаты работы его правительства. Читайте также: Гончарук уверен, что украинцы «чувствуют» результаты его работы

20:27 04.03.2020 Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не лишится своей должности в новом кабинете министров страны, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник. Читайте также: Новый премьер-министр Украины просит оставить Арсена Авакова главой МВД

20:29 04.03.2020 Новым министром иностранных дел Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить Дмитрия Кулебу, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Президент Украины Зеленский предложил сделать Дмитрия Кулебу главой МИД

21:15 04.03.2020 Дмитрий Кулеба. gov.ua

21:46 04.03.2020 Победила политическая логика, — так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала утверждение Верховной радой Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Читайте также: Зеленский рассчитывает укрепить свои позиции на Галичине — Панина

22:28 04.03.2020 Верховная рада Украины вечером 4 марта утвердила состав нового правительства страны под руководством Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 277 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Желающих нет: в новом правительстве Украины остаётся 4 вакантных должности

22:30 04.03.2020 Загадочная беседа между нынешним и бывшим президентами Украины произошла на внеочередном заседании Рады, которая отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Читайте также: На Украине сообщили о неизвестном разговоре Порошенко и Зеленского

06:20 05.03.2020 Укрепление национальной безопасности и обороны Украины, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма являются главными задачами нового украинского правительства, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 марта в ходе выступления в Верховной раде. Подробности в материале: Премьер-министр Украины назвал основные задачи нового правительства

14:51 05.03.2020 На Украине эксперты сегодня, 5 марта, продолжают обсуждать смену правительства и в частности, нового министра обороны страны — Андрея Тарана, назначенного на должность по квоте президента Зеленского. Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов отмечает, что нового министра обороны не представили парламенту — по сути с ним не общалась ни одна фракция, ни парламентский комитет по обороне. Он информирует, что было соответствующее представление фракции «Голос» и министр был обязан явиться, и не пришел, это прямое нарушение закона. «Такой подход не может не вызывать вопросов… Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки прошлого министра и причин назначения нового. Это плохая политика», — заявил он. Эксперт со ссылкой на свои источники заявляет, что кандидатуру Тарана пролоббировал глава офиса президента Андрей Ермак. «Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации… По какой логике осуществляется это примирение, мы не понимаем, все делается на уровне личных отношений и договоренностей», — заявил он. Подробности в материале: Эксперт: новый министр обороны Украины нужен для «примирения» в Донбассе

14:59 05.03.2020 Ставка президента Украины Владимира Зеленского на олигарха Рината Ахметова вполне рациональна, заявил 5 марта политический эксперт Семен Уралов, комментируя смену правительства на Украине. Эксперт отмечает, что каким бы шоуменом ни был Зеленский, но даже до него дошло, что реальными владельцами экономики Украины являются 5−7 семей. «И если кто-то заинтересован в сохранении страны как объекта капитализации личных активов, то это они», — подчеркнул Уралов. Однако, подчеркивает специалист, в экономике ставки финансово-промышленной группы Ахметова сыграют только при условии открытия восточных рынков и нормализации отношений с Россией. Подробности: Новому правительству Украины нужна нормализация отношений с РФ

15:14 05.03.2020 Президент Украины Владимир Зеленский продолжает контролировать «монобольшинство» в Раде и может провести через парламент практически любое решение, заявил 5 марта украинский политолог Сергей Белашко, комментируя смену правительства в стране. «Зачем было нужно «правительство профанов», непонятно даже после его отставки. Разве для того, чтобы рассчитаться со спонсорами и не быть никому должным», — заявил эксперт. По его мнению, с точки зрения олигархического расклада Виктор Пинчук ослабил своё влияние, Ринат Ахметов усилил, Игорь Коломойский в целом сохранил позиции. Подробности: Эксперт: никаких изменений политического курса Украины не предвидится

15:14 05.03.2020 Кандидат на пост главы министерства экономики Украины Роман Жуковский после отказа занять эту должность не выходит на связь. Об этом сообщило 5 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на информацию от народных депутатов «Слуги народа». Один из депутатов заявил изданию, что Жуковский предположительно уехал в США, «и сейчас просто не выходит на связь». После назначения нового правительства Украины под руководством Дениса Шмыгаля в кабмине осталось сразу четыре вакантные министерские должности — это новый рекорд в истории страны. Об этом: Кандидат в министры Украины спрятался в США и не выходит на связь

15:18 05.03.2020 Перемены в украинской власти — это какой-то бесконечный фарс с плохими актерами, заявил 5 марта украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза, комментируя смену правительства. Он обратил внимание, как представители «Слуги народа» прощались с правительством Гончарука, заявляя, что это был кабмин, «которым можно гордиться». По его словам, монобольшинство таким образом лишь подтверждает свой статус «никчёмных, не умных и ни на что не влияющих статистов». «Они даже не понимают, что если правительством можно гордиться, то его не отправляют в отставку, а берегут и помогают. И при этом «слуги» пишут и говорят одно, а делают совершенно иное», — заявил Береза. Подробности: «Никчемные статисты»: экс-депутат Рады о депутатах «Слуги народа»

15:27 05.03.2020 Сейчас к власти на Украине пришли не просто любители, которые не понимают и не знают, что нужно делать — эти любители являются инструментом опытных врагов для уничтожения независимого государства Украина, заявил политолог Виталий Бала. «Действующая власть, за редким исключением, состоит из людей, которым Украина безразлична, потому что они по своему сознанию являются малороссами или хохлами, которые ведут страну в никуда», — считает эксперт. Он напомнил, что впервые в истории Украины было сформировано правительство, в котором сразу не хватает четырех министров. Подробности: Украинский эксперт заявил о «малороссах и хохлах», ведущих страну в никуда

15:36 05.03.2020 В первом приближении можно констатировать, что некоторые новые министры правительства Украины заметно компетентнее своих предшественников, заявил 5 марта в своем комментарии украинский политолог Николай Спиридонов. В частности, по его словам новый премьер-министр Денис Шмыгаль выглядит явно солиднее и образованней Алексея Гончарука. Эксперт не стал уточнять, кто именно из новых министров, по его мнению, «заметно компетентнее». «Однако, вполне очевидно, что для улучшения ситуации уже мало поменять одних министров на других. Необходимо фундаментальное изменение государственной экономической политики», — призвал Спиридонов. Читайте также: Политолог: Шмыгаль выглядит явно солиднее и образованней Гончарука

15:40 05.03.2020 Курс Украины на экономические реформы и европейскую интеграцию сохранится и при новом правительстве, так как этот курс поддерживает лично президент страны Владимир Зеленский, заявил 5 марта украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя смену украинского кабмина. В частности, это касается утверждения и реализации земельной реформы, подчеркнул специалист. По его словам, возможны тактические коррекции экономической политики — в частности, новое правительство Дениса Шмыгаля будет более прагматичным и осторожным. Подробности: Эксперты ожидают от нового премьера Украины «прагматичности и осторожности»

15:56 05.03.2020 Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Виктория Подгорная сегодня, 5 марта, объяснила, почему воздержалась от голосования за новое правительство и в целом критически относится к его назначению. «Во-первых, мы не знаем министров нескольких ключевых министерств. Как понять тогда реальную стратегию? Во-вторых, я вообще не верю в ротацию кадров как способ улучшить эффективность управления. Я уверена, что Украина имеет проблему с развитием институтов и наладкой (политических) процессов — без этого никакие реформы невозможны», — заявила она. Кроме того, по ее словам, состав нового правительства под руководством Дениса Шмыгаля показывает «прагматизм» и «отказ от экспериментов», а в украинском контексте это читается — «реформ не будет». «А именно это, удачно или нет, но попыталось делать предыдущее правительство. Любые реформы — это эксперимент и ошибки», — заявила она. Читайте также: Депутат «Слуги народа» вступилась за «эксперименты и ошибки» Гончарука

16:23 05.03.2020 Причиной смены правительства на Украине является не столько разочарование и недовольство, не столько деятельностью лично Гончарука, сколько деятельностью его правительства в целом, заявил политолог Владимир Фесенко. Он напомнил, что буквально в январе президент дал Гончаруку «еще один шанс», но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами и может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины. «Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью поменять правительство», — резюмировал политолог. Подробности: Эксперты ожидают от нового премьера Украины «прагматичности и осторожности»

16:39 05.03.2020 Правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля в целом будет лучше правительства Гончарука, заявил 5 марта украинский политолог Владимир Воля. Вместе с тем, отмечает эксперт, новый кабмин Украины все равно не будет соответствовать тем вызовам, которые в настоящий момент стоят перед страной. «Все окончательно станет ясно, когда будут утверждены экономические министры и программа правительства. Несмотря на положительные кадровые изменения, это правительство пока не выглядит как правительство новой эпохи», — заявил Воля. В завершение он отметил, что кабмин Шмыгаля больше всего похож на «переходное правительство при переходном президенте». Читайте подробнее: Эксперт о власти на Украине: «переходный кабмин при переходном президенте»

16:53 05.03.2020 Отсутствие ряда министров в новом правительстве Украины никак не влияет на работу власти в целом, заявил журналистам сегодня, 5 марта, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. «На деятельность правительства и на жизнедеятельность страны это никоим образом плохо не влияет, потому что сами структуры продолжают работать. Есть заместители министров, есть первые заместители… система продолжает функционировать», — подчеркнул Разумков. Он заявил, что по вакантным позициям продолжаются консультации, которые проходят в офисе президента Зеленского, правительстве и правящей коалиции. При этом от какой-либо конкретики спикер Рады воздержался. Подробности: Спикер Рады: кабмин и без ряда министров работает и является правомочным

18:30 05.03.2020 Новый министр обороны Украины Андрей Таран. Фото: mil.gov.ua

19:29 05.03.2020 Издание Forbes в своём обзоре смены правительства на Украине отмечает, что самый молодой и наиболее либеральный состав кабмина Украины был заменён на опытных чиновников, уже имевших управленческий опыт, но не совершивших крупные реформаторские шаги. Аналитики издания не исключили, что Украину ждёт поворотный момент в экономике.

19:45 05.03.2020 Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание для рассмотрения отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Перед парламентариями уже выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Я действительно считаю, что Руслан — хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат», — сказал Зеленский, добавив, что если результаты работы отсутствуют, то Рябошапка «не должен занимать должность».

20:19 05.03.2020 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выступил перед депутатами Верховной рады, завершив свою речь словами: «Я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться». После этого генпрокурор молча покинул зал заседаний под неодобрительный гул украинских парламентариев.

20:51 05.03.2020 Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке.

20:52 05.03.2020 Отставку генпрокурора Украины Руслана Рябошапки поддержали 263 депутата Верховной рады.

21:05 05.03.2020 Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору республики Руслану Рябошапке. Читайте также: Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

22:07 05.03.2020 Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Фото: President.gov.ua

05:47 06.03.2020 Введение рынка земли на Украине при условии того, что возможность продажи участков иностранным гражданам будет рассматриваться исключительно на референдуме, поддерживает новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он 5 марта заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Подробности в материале: Премьер-министр Украины поддержал введение рынка земли

07:06 06.03.2020 Денис Шмыгаль.iportal.rada.gov.ua

07:08 06.03.2020 Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль покинет свой пост в случае, если ему не удастся оправдать надежды украинских граждан. Об этом он сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Читайте подробнее: Премьер Украины назвал причину, по которой он может уйти в отставку

07:41 06.03.2020 Индексацию пенсий на Украине в 2020 году пообещал провести новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявив об этом 5 марта в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Об этом: Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

09:09 06.03.2020 На Украине эксперты сегодня, 6 марта, обсуждают противоречивые заявления нового премьер-министра страны Дениса Шмыгаля относительно подачи воды в Крым. Подробности: Премьеру Украины грозят уголовной ответственностью за подачу воды в Крым

09:44 06.03.2020 «Шмыгаль должен осознавать, что (после смены власти) все, кто будет участвовать в принятии решения о подаче воды в Крым, тем самым легализируя его оккупацию, будут нести уголовную ответственность за государственную измену», — прокомментировал заявления премьера украинский политический эксперт Борис Кушнирук.

10:11 06.03.2020 Поздравление Дениса Шмыгаля с назначением на пост премьер-министра Украины. president.gov.ua

10:18 06.03.2020 Позиция нового главы МИД Украины по вопросу восстановления подачи воды в Крым противоречит словам главы правительства. Об этом: Новый глава МИД Украины высказался касательно подачи воды в Крым

10:44 06.03.2020 Главным побудительным мотивом для смены правительства Украины и генерального прокурора стал страх президента Зеленского и его окружения, заявил сегодня, 6 марта, украинский политический эксперт Кирилл Сазонов. По его словам, резко падающий рейтинг правительства, партии «Слуга народа» и самого президента вызвал в офисе президента даже не страх, а панику. «Вот и потребовалось тотальное жертвоприношение. Как всякий языческий обряд — яркое, но неэффективное», — заявил Сазонов. Со ссылкой на свои источники эксперт заявил, что отставка правительства Гончарука, даже для депутатов из «Слуги народа» стала сюрпризом. Подробности в материале: Эксперт заявил о «страхе и панике» у Зеленского и его окружения

10:45 06.03.2020 Американский инвестиционный банк Morgan Stanley описал возможные негативные последствия смены правительства Украины и порекомендовал клиентам избавляться от украинских долговых бумаг. Читайте также: Банк Morgan Stanley посоветовал клиентам продавать украинские еврооблигации

11:01 06.03.2020 Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство — апофеоз демонтажа государственного управления, заявил сегодня, 6 марта, украинский политолог Юрий Романенко. По его оценке, на Украине профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с «этой жижей, которую по инерции называют государством». «Не хотят идти на смешные зарплаты из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — подчеркнул эксперт. Об этом: Эксперт: «Нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и Украины. Его нет»

11:15 06.03.2020 Новый глава министерства финансов Украины Игорь Уманский утром 6 марта проводит встречу с постоянным представителем МВФ на Украине Йостом Люнгманом, сообщают украинские СМИ. Как отметил министр в комментарии изданию «НВ Бизнес», Киев продолжит сотрудничество с МВФ, и минфин под его руководством намерен выполнить основные требования фонда, чтобы подписать соглашение о новой программе для Украины. По результатам сегодняшних переговоров будет озвучено официальное заявление. Накануне вечером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его правительство выступает за «взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Читайте также: Новый министр финансов Украины уже «сверяется» с представителем МВФ

11:27 06.03.2020 В решении президента Украины Зеленского по отставкам генпрокурора Рябошапки и премьера Гончарука есть «очень много личного», заявил 6 марта украинский политолог Владимир Фесенко. Он (президент) к ним очень хорошо относился, довольно долго защищал от нападок, в том числе от людей Коломойского, но произошел какой-то эмоциональный надлом, заявил эксперт. «Одна причина понятна — отсутствие быстрых позитивных результатов, которых президент ожидал и от правительства и от генпрокуратуры. Но было что-то еще, что повлияло на президента. По премьеру это была целая серия событий февраля (невыплаченная зарплата шахтерам, проблемы с коронавирусом и др.). А вот с Рябошапкой что-то осталось за кадром», — отметил Фесенко. Об этом: Политолог увидел в громких отставках «эмоциональный надлом» Зеленского

11:57 06.03.2020 В отставку ушёл первый заместитель генерального прокурора Украины, а также назначен исполняющий обязанности главы генеральной прокуратуры страны. Читайте подробнее: На Украине назначен исполняющий обязанности генерального прокурора

12:29 06.03.2020 Врио главы генеральной прокуратуры Виктор Чумак Вадим Чуприна

13:06 06.03.2020 Новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. mfa.gov.ua

13:46 06.03.2020 Шмыгаль продержался достойно лишь пару часов, и уже вечером на своей странице в Facebook написал, что его-де не так поняли — оказывается, он «имел в виду», что украинская власть и хотела бы подавать воду в Крым, но не может. И тем самым одновременно с едва появившимся образом сравнительно адекватного политика новый премьер-министр Украины на третий день своего премьерства потерял и свой предположительный образ политика самостоятельного Читайте подробности: Вода для Крыма: почему премьер-министр Украины взял свои слова назад

14:14 06.03.2020 Денис Шмыгаль после назначения на пост премьер-министра Украины. president.gov.ua

15:31 06.03.2020 Новое правительство Украины не намерено продавать или передавать в концессию акционерную госкомпанию «Укрзализныця», которая отвечает за функционирование железной дороги в стране. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Нет таких намерений… Объекты стратегической инфраструктуры государства должны содержаться в надлежащем виде», — заявил Шмыгаль. Вот собственно для этого Ахметов «купил» у Зеленского себе премьер-министра, комментирует заявление премьера политический эксперт Дмитрий Корнейчук. «Чтобы взять себе под контроль железную дорогу, по которой возит свои грузы — уголь, металл, окатыши», — заявил эксперт. Об этом: Эксперт разъяснил, зачем олигарх Ахметов «купил» премьера Украины

15:41 06.03.2020 Украина может получить нового генерального прокурора не ранее, чем через неделю, рассказал заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Об этом: Нового генпрокурора Украины могут назначить через неделю — депутат Рады

15:48 06.03.2020 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже проводит собеседования с кандидатами на вакантные должности в своем кабинете министров. Об этом он заявил сегодня, 6 марта, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM. «Правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны правильные, качественные и ответственные кандидатуры», — сказал Шмыгаль. Никаких подробностей и конкретики на этот счет глава правительства не сообщил. Об этом: Безотлагательно в ближайшее время: премьер Украины о доформировании кабмина

16:05 06.03.2020 Уволенные с постов генпрокурора Украины и премьер-министра Руслан Рябошапка и Алексей Гончарук, а также прочие «грантоеды» — это даже не слуги, а рабы глобалистской западной элиты, заявил в своем комментарии сегодня, 6 марта, украинский политический эксперт, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш. По его словам, последние полгода Украиной управляли откровенные марионетки-грантоеды, выращенные на западных ценностях и западных грантах, и не представляющие из себя за пределами этой поддержки ровным счётом ничего, и потому абсолютно зависимые от своих кураторов-хозяев. «События последних двух дней демонстрируют, что та часть украинской власти (и не только в «Слуге народа»), которая не контролируется полностью западными «глобалами», решилась на сопротивление. Существенно проредив ряды «грантоедов» во власти, уничтожающих не только рейтинг Зеленского, но и всю Украину», — заявил Филиндаш. Об этом: Эксперт: Из власти Украины изгнали рабов глобалистской западной элиты

16:14 06.03.2020 Президент Украины Владимир Зеленский обещает новые кадровые решения после переформатирования правительства страны. Об этом он заявил сегодня, 6 марта, в ходе рабочей поездки в Полтавскую область. Зеленский дал понять, что следующие кадровые встряски будут касаться судей и наблюдательных советов крупнейших госкомпаний Украины. «Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Доберемся до всех», — заявил президент. Подробности в материале: «Доберемся до всех»: Зеленский намекнул на продолжение «кадровой революции»

16:15 06.03.2020 Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Полтавскую область. president.gov.ua

18:18 06.03.2020 Судя по последним заявлениям, команда Зеленского берет курс на Россию и, как говорится, в стране запахло «русской весной», заявил сегодня, 6 марта, депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Читайте также: Депутат Рады ощутил, как на Украине запахло «русской весной»

18:19 06.03.2020 Глава украинской государственной таможенной службы Максим Нефедов готов сам уйти с занимаемой должности, если не найдет взаимопонимания с новым правительством страны. Об этом он заявил сегодня, 6 марта, в эфире «Радио НВ». Читайте также: Глава украинской таможни готов покинуть пост

18:20 06.03.2020 Максим Нефедов. Цитата из видео пользователя Харьковские известия. youtube.com

20:01 06.03.2020 Германия будет по-прежнему поддерживать кабмин Украины, несмотря на смену его состава. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в поздравительной телеграмме, направленной новому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. «Правительство ФРГ будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбе с коррупцией и юстиции», — написала Меркель. Читайте подробнее: Меркель пообещала поддержать нового премьера Украины

20:05 06.03.2020 Канцлер Германии Ангела Меркель. (cc) Kleinschmidt

21:22 06.03.2020 Президент Украины Владимир Зеленский показал, может быть и неожиданно, что он не только умеет принимать позы, но и придерживается позиции. И остается только искать причину, по которой он стал таким «отчаянно смелым». Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM. Читайте также: Об «отчаянной смелости» президента Зеленского