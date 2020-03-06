Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. С таким заявлением вечером 3 марта выступил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

На следующий день, 4 марта, состоялось внеочередное заседание Верховной рады Украины, созванное президентом страны Владимиром Зеленским. На заседании перед депутатами выступил Алексей Гончарук, сам глава государства Владимир Зеленский, а также ряд министров и представителей правоохранительных органов.

После этого парламентарии проголосовали за отставку премьер-министра Украины. Согласно конституции страны, вместе с премьером свои посты покидают и все министры.

Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Позднее депутаты планируют проголосовать за отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапки.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Gov.ua
21:10 03.03.2020

Как сообщает Telegram-канал VESTI, 4 марта в Верховной раде Украины с отчётом о проделанной работе выступит генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. На выступление генпрокурора отведено всего 5 минут, после чего, как сообщается, украинский парламент примет решение касательно постановления о недоверии Рябошапке.

21:16 03.03.2020

Веб-страница пресс-службы окружного административного суда Украины, на которой была опубликована информация об иске премьер-министра страны Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, перестала работать.

21:17 03.03.2020

Украинские журналисты сообщают, что, согласно полученной информации, глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост.

21:33 03.03.2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также: Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

21:43 03.03.2020

В пресс-службе кабинета министров Украины опровергли сообщение об иске премьер-министра Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову.

21:46 03.03.2020

Член фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил журналистам, что Алексей Гончарук направил в Верховную раду своё заявление об отставке с поста премьер-министра Украины.

Эту же информацию подтвердил ещё один парламентарий от «Слуги народа» — Максим Бужанский. По его словам, среди всех голосовавших по отставке Гончарука во фракции лишь трое проголосовали «против» и трое воздержались.

21:46 03.03.2020

Фракция «Слуга народа» в ходе голосования в Верховной раде 4 марта поддержит отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Подробности в материале: «Слуга народа» проголосует за отставку премьер-министра Украины

21:49 03.03.2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Gov.ua

22:00 03.03.2020

Telegram-канал Klymenko Time сообщает, что «почти наверняка» новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки станет Сергей Ионушас.

22:10 03.03.2020

Telegram-канал «Политика Страны» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытого заседания фракции «Слуга народа» назвал кандидатов в новый состав кабинета министров Украины. Примечательно, что некоторые министры нынешнего состава кабмина Украины могут перейти и в новый.

Согласно озвученному списку, кандидаты в новый состав кабинета министров следующие: премьер-министр — Денис Шмыгаль, вице-премьер по промышленности и ВПК — Игорь Коростелёв, глава минэкономики — Роман Жуковский, глава министерства АПК — Тимофей Милованов, глава минфина — Игорь Уманский, глава министерства цифровой трансформации — Михаил Федоров, глава МИД — Дмитрий Кулеба, глава минздрава Украины — Илья Емец, глава минюста — Денис Малюська, глава мининфраструктуры — Владислав Криклий, глава минобороны — Андрей Таран, глава минсоцполитики — Марина Лазебная, глава минмолодежи и спорта — Вадим Гутцайт, глава МВД — Арсен Аваков, министр кабмина — Вадим Немчинов.

22:10 03.03.2020

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Фото: Gov.rada.ua

22:52 03.03.2020

Отметим, что отставка премьер-министра Украины, согласно конституции страны, автоматически влечёт за собой и отставку всего состава кабинета министров.

01:46 04.03.2020

Партия «Слуга народа» поддержит кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины, сообщил 3 марта журналистам депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Читайте также: Партия Зеленского согласовала кандидатуру на пост премьер-министра Украины

02:55 04.03.2020

Сообщения об обращении в суд премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с предстоящей отставкой не соответствуют действительности, сообщила 3 марта пресс-служба украинского правительства.

Читайте также: Правительство Украины: Гончарук не обращался в суд из-за отставки

07:06 04.03.2020

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. President.gov.ua.

07:58 04.03.2020

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью «Главкому» заявил, что оснований для его отставки нет, несмотря на регистрацию в Верховной раде постановления о выражении ему вотума недоверия.

08:19 04.03.2020

В Госдуме критически отнеслись к формированию нового правительства на Украине.

Читайте также: Никонов: правительства Шмыгаля тоже скоро не будет

10:09 04.03.2020

Депутат Верховной Рады Украины Александр Качура опубликовал фотографию заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука с просьбой принять свою отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — говорится в заявлении.

Читайте также: Украинский депутат опубликовал фото заявления Гончарука об отставке

10:46 04.03.2020

Фото заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта, разместил в своем телеграм-канале народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Цитата из канала bbbreaking.

11:23 04.03.2020

«Сегодня наше панство может уволить генпрокурора Руслана Рябошапку. На его место прочат бывшего юриста «95 квартала» Сергея Ионушаса. Про «страну возможностей» уже даже как-то и не шутится. Жаль, что в этот цирк нельзя сдать билеты. А так-то да, у нас «никакого кумовства», — пишет канал zradaperemoga.

12:37 04.03.2020

Алексей Гончарук. kmu.gov.ua.

12:56 04.03.2020

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, чем ценен для властей глава МВД Украины Арсен Аваков. Соответствующий комментарий он дал Telegram-каналу PavlovskyNews.

«Министр МВД занимает пост долгое время. Наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Это не только полиция, ГСЧС еще, пограничная служба», — сказал Корниенко.

Подробности в материале: Глава «Слуги народа» рассказал о ценных качествах Авакова

13:07 04.03.2020

На сайте Верховной рады Украины опубликован проект постановления об отставке премьера Гончарука.

13:13 04.03.2020

Подразделения ВС Украины открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР, в результате погиб один из военнослужащих. Цитата из канала «Военное обозрение».

15:12 04.03.2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук изначально не рассчитывал занимать пост главы правительства долгое время, заявил 4 марта украинский политолог Александр Сушко.

Читайте также: Политолог: Новое правительство Украины сразу попадет в «сильный шторм»

15:12 04.03.2020

Профильный комитет Рады — комитет по организации государственной власти — практически единогласно рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Читайте также: Профильный комитет Рады почти единогласно поддержал отставку Гончарука

15:13 04.03.2020

Алексею Гончаруку нельзя уходить с поста премьер-министра Украины, ведь в настоящий момент он нужен и власти, и оппозиции, иронически заявил 4 марта политолог Сергей Быков.

Читайте также: Украинский эксперт объяснил, почему Гончаруку сейчас нельзя уходить

15:14 04.03.2020

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства дал рекомендацию парламенту проголосовать за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Читайте также: Комитет Верховной рады рекомендовал принять отставку Гончарука

15:15 04.03.2020

Если нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль действительно станет премьер-министром Украины, то это будет означать усиление позиций олигарха Рината Ахметова, заявил в своем комментарии 4 марта политолог Николай Спиридонов.

Читайте также: Политолог: Ахметов становится главным «придворным олигархом» на Украине

15:15 04.03.2020

В Верховной раде Украины продолжается подготовка к голосованию за отставку с поста премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности, в парламент уже внесли внесли проект постановления об отставке.

Читайте также: В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука

15:16 04.03.2020

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. gov.rada.ua

15:17 04.03.2020

Нет никаких сомнений, что в ходе внеочередного заседания Рады отставка с поста премьер-министра Украины Алексея Гончарука будет принята, а назначение Дениса Шмыгаля будет проголосовано, заявила 4 марта депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Читайте также: «Слуга народа» отрепетировала отставку Гончарука и назначение Шмыгаля

15:18 04.03.2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в суд заявление, в котором потребовал запретить Верховной раде Украины рассматривать вопрос о его отставке, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Читайте также: Гончарук обратился в суд, чтобы не уходить в отставку — депутат Рады

15:18 04.03.2020

Иск, поданный премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком с целью остановить процедуру отставки, является крайне глупым поступком, заявил юрист Андрей Портнов.

Читайте также: Юрист Портнов: иск Гончарука против отставки — верх некомпетентности

15:47 04.03.2020

Алексей Гончарук. kmu.gov.ua

16:34 04.03.2020

Во фракции «Слуга народа» в настоящий момент не хватает голосов за новый состав правительства Украины для голосования «пакетом», сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в политической силе Зеленского. При этом уточняется, что голосов за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля во фракции «Слуга народа» достаточно.

Читайте также: СМИ: в Раде нет голосов для назначения нового правительства Украины

16:35 04.03.2020

Денис Шмыгаль. Фото: president.gov.ua

16:36 04.03.2020

В Верховной раде Украины идёт сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента, на которой может быть выражено недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Читайте также: Рада может выразить недоверие генпрокурору Украины — Корниенко

16:40 04.03.2020

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. president.gov.ua

16:59 04.03.2020

Фракция «Слуга народа» в Верховной раде планирует доназначить нескольких министров обновленного правительства, возможно, на следующей неделе. Об этом заявил журналистам заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Читайте также: Президент Зеленский не смог собрать новый состав правительства Украины

17:14 04.03.2020

Внеочередное заседание Верховной рады началось 4 марта, передаёт «112 Украина».

Мероприятие проводит украинский президент Владимир Зеленский. Главный вопрос — ситуация с украинским правительством.

Депутаты обсуждают вопросы деятельности правительства, украинского МВД, СБУ, а также офиса генерального прокурора.

Читайте подробнее: Зеленский созвал Раду на срочное внеочередное заседание

17:21 04.03.2020

Украинский президент Владимир Зеленский приехал на созванное им внеочередное заседание Верховной рады, передаёт 4 марта «112 Украина».

В украинском парламенте находится и министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков.

Подробности в материале: На заседание Рады приехали Зеленский и Аваков

17:28 04.03.2020

Спикер верховной рады Украины Дмитрий Разумков, президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Украины Алексей Гончарук. President.gov.ua

17:32 04.03.2020

Кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины не намерена поддерживать фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает 4 марта vesti.ua.

С таким заявлением выступил депутат от этой фракции Николай Скорик:

«Голосовать за это правительство мы не будем, оно окончательно разрушит Украину как экономически самостоятельное государство».

Читайте также: В Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет голосовать за Шмыгаля

18:12 04.03.2020

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Решение принято сегодня, 4 марта, большинством голосов.

Читайте также: Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука

18:14 04.03.2020

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны.

Об этом: Зеленский внёс кандидатуру Шмыгаля для назначения премьер-министром Украины

18:15 04.03.2020

Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский. president.gov.ua

18:28 04.03.2020

Верховная рада Украины уволила с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука, что автоматически влечет за собой отставку всего правительства. За соответствующее решение проголосовали 353 депутата при 226 необходимых.

Читайте также: Отставка правительства Гончарука: подробности о голосовании в Раде

18:29 04.03.2020

Экономика Украины в настоящий момент споткнулась и рискует проехаться лицом по земле, заявил президент страны Владимир Зеленский, объясняя причины отставки правительства Алексея Гончарука.

Читайте также: Зеленский: Экономика Украины «рискует проехаться лицом по земле»

18:50 04.03.2020

Одной из причин отставки правительства Гончарука является ситуация с пенсиями, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием.

Читайте также: Зеленский рассказал о тяжелой жизни пенсионеров на Украине

18:51 04.03.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со сменой правительства объявленный им ранее политический курс страны остается неизменным. Об этом он заявил в Раде после отставки правительства Алексея Гончарука.

Читайте также: Зеленский: «Курс Украины не является ошибкой и остается неизменным»

18:52 04.03.2020

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости пересмотреть бюджет страны на 2020 год — в первую очередь, в части повышения социальных выплат и пенсий «простым украинцам».

Читайте также: Кандидат в премьер-министры Украины намерен пересмотреть бюджет на 2020 год

18:52 04.03.2020

Новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля должно стать «правительством для людей», заявил в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Зеленский поручил новому правительству Украины «сделать невозможное»

18:56 04.03.2020

Новое правительство Украины должно быть готово «сделать невозможное», заявил 4 марта украинский президент Владимир Зеленский в Верховной раде.

Комментируя отставку Алексея Гончарука, украинский лидер отметил, что его правительство «делало всё возможное».

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Читайте подробнее: Новому правительству Украины придётся сделать невозможное — Зеленский