Киев, 4 марта 2020, 18:50 — REGNUM Новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля должно стать «правительством для людей», заявил в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

Зеленский повторил свой тезис, что предыдущее правительство Алексея Гончарука сделало всё для себя возможное.

«Но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное», — добавил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада уволила правительство Гончарука. После этого парламент Украины начал рассмотрение назначения Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.