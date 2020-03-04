Киев, , 18:50 — REGNUM Новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля должно стать «правительством для людей», заявил в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Зеленский повторил свой тезис, что предыдущее правительство Алексея Гончарука сделало всё для себя возможное.

«Но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное», — добавил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада уволила правительство Гончарука. После этого парламент Украины начал рассмотрение назначения Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.