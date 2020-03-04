Киев, , 12:45 — REGNUM В Верховной раде Украины продолжается подготовка к голосованию за отставку с поста премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в парламент уже внесли внесли проект постановления оботставке.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня решение об отставке Гончарука практически единогласно поддержал профильный комитет Верховной рады, за отставку проголосовали 23 парламентария.

Отметим, что формально Гончарук находится под защитой иммунитета до конца августа нынешнего года, поэтому уйти в отставку он может только по собственному желанию.

Голосование по этому вопросу может состояться сегодня, 4 марта, после 16:00.