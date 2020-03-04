Киев, , 11:43 — REGNUM Алексею Гончаруку нельзя уходить с поста премьер-министра Украины, ведь в настоящий момент он нужен и власти, и оппозиции, иронически заявил 4 марта политолог Сергей Быков, комментируя кадровые перестановки в исполнительной власти.

Не нужен он только простым людям, заявил эксперт, перечислив аргументы «в пользу» нынешнего премьер-министра:

«Гончарук тотально контролируемый премьер, который на себя магнитит негатив от действий власти. Он удобный инструмент, который проводит нужные международным спекулянтам «реформы»… Гончарук удобная мишень для оппозиции, его всегда есть за что мокнуть. При этом за критику Гончарука оппозиция не наживет врагов в офисе президента», — заявил Быков.

По мнению эксперта, когда нынешний премьер окончательно выполнит свою антинародную функцию, его можно увольнять и «спускать всех псов».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на заседании фракции «Слуга народа» при участии президента Зеленского было утверждено решение о масштабной ротации в правительстве страны. Предполагается, что Гончарука заменит нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль.