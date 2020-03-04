Киев, 4 марта 2020, 20:25 — REGNUM Новым министром иностранных дел Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить Дмитрия Кулебу, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM.
Ранее Дмитрий Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Как сообщало ИА REGNUM, новый глава украинского правительства Денис Шмыгаль рекомендовал назначить нынешнего главу МИД Вадима Пристайко на пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Напомним, 4 марта депутаты Верховной рады Украины проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля, предложенного президентом страны Владимиром Зеленским, новым главой правительства.
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