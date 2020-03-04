Киев, , 12:28 — REGNUM Если нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль действительно станет премьер-министром Украины, то это будет означать усиление позиций олигарха Рината Ахметова, заявил в своем комментарии 4 марта политолог Николай Спиридонов.

Эксперт напомнил, что ранее, до прихода во власть, Шмыгаль работал топ-менеджером компании ДТЭК Ахметова.

«Фактически, Ахметов становится главным придворным олигархом, вместо попавшего в опалу Коломойского. Также свои позиции частично теряет Виктор Пинчук и дружественная ему группа «соросят». В целом мы видим, что иногда не так важно выиграть выборы, как уметь договариваться после выборов», — заявил Спиридонов.

По его словам, Ахметов в очередной раз демонстрирует свою способность находить общий язык с любым президентом Украины, «что даёт ему явное преимущество по сравнению с менее уживчивым Игорем Коломойским».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня на внеочередном заседании Рада может отправить в отставку с поста премьера-министра Алексея Гончарука и назначить главой правительства Дениса Шмыгаля. В «Слуге народа» заявляют, что готовятся масштабные кадровые перемены в правительстве и новый состав кабмина будет делать «намного больший акцент на экономике».