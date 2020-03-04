Киев, , 11:28 — REGNUM Профильный комитет Рады — комитет по организации государственной власти — практически единогласно рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее решение было принято сегодня, 4 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

За отставку Гончарука проголосовали 23 члена комитета, против не был никто и 2 парламентария воздержались.

В данном комитете работают 28 депутатов Рады, большинство представляет партию Зеленского «Слуга народа». Руководителем комитета является депутат «СН» Андрей Клочко.

Напомним, что, по предварительной информации, на посту главы правительства Алексея Гончарука должен сменить нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. Также ожидается масштабная ротация министров.