Киев, , 13:16 — REGNUM Нет никаких сомнений, что в ходе внеочередного заседания Рады отставка с поста премьер-министра Украины Алексея Гончарука будет принята, а назначение Дениса Шмыгаля будет проголосовано, заявила 4 марта депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Свое заявление Верещук сделала в комментарии государственному информагентству «Укринформ».

Политик заявила, что накануне на заседании фракции «Слуга народа» при участии президента Зеленского было «тренировочное» голосование.

«За отставку Гончарука проголосовали все, кроме трех, то есть трое воздержались. За нового премьера, то есть за назначение Шмыгаля, все проголосовали… А нас было более 236 в конечном итоге», — заявила Верещук.

Также она заявила, что новый состав правительства будут голосовать «пакетом», всех министров сразу, кроме глав МИД и минобороны, кандидатуры которых вносит лично президент.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в 16:00 по местному времени в Раде начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию президента Зеленского. Первым вопросом этого заседания будут кадровые изменения в кабмине страны. С утра в парламенте оформляется отставка Гончарука — уже есть соответствующее решение профильного комитета Рады и формальное постановление об отставке.