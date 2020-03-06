Киев, , 11:24 — REGNUM 5 марта в эфире одного из украинских ток-шоу свеженазначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна возобновить поставки воды в Крым. Однако вечером того же дня он поспешил взять свои слова назад.

Само заявление было обставлено, казалось, всеми «необходимыми» оговорками. И торговать-де с «оккупантом» новая украинская власть не собирается, и не в заработке дело, а просто есть «гуманитарная ответственность» перед крымчанами, ведь «Крым — это Украина».

В современных условиях украинской политики, где мантра о том, что Крым и Донбасс «наши», непременна для любого, кто не хочет потерять рейтинг, — в этих условиях такое высказывание может быть расценено как вполне разумное и адекватное.

Признавать очевидное — полную утрату Крыма, а также утрату «украинскости» Донбасса — на Украине будут готовы не раньше, чем после еще нескольких смен власти, если, конечно, тогда еще будет кому быть к этому готовым.

Но Шмыгаль продержался достойно лишь пару часов, и уже вечером на своей странице в Facebook написал, что его-де не так поняли — оказывается, он «имел в виду», что украинская власть и хотела бы подавать воду в Крым, но не может.

И тем самым одновременно с едва появившимся образом сравнительно адекватного политика новый премьер-министр Украины на третий день своего премьерства потерял и свой предположительный образ политика самостоятельного.

Мнение истерического меньшинства, которое говорит о недопустимости «переговоров с агрессором» и которое со своим киевских кресел призывает «к войне до победы», на Украине намного более значимо, чем мнение разумного большинства.

Потому что меньшинство, как оно показало это уже дважды, при поддержке отечественных нацистов и западных политиков легко сможет забрать себе власть, посадив, избив или расстреляв оппонентов, а большинство будет вынуждено это проглотить.

Данная особенность украинской политики едва ли когда-нибудь изменится — а потому и не стоит верить ни единому слову ни единого киевского политика, потому что цена этим словам — та же, что и словам Дениса Шмыгаля.

К счастью, обеспеченность Крыма водой от Украины уже не зависит.