Киев, , 19:10 — REGNUM Отправленный в отставку с поста премьер-министра Украины Алексей Гончарук уверен, что украинцы уже сейчас чувствуют положительные результаты работы его правительства.

Об этом он заявил сегодня, 4 марта, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обеспечили макроэкономическую стабильность. Мы сделали рекордно низкое размещение еврооблигаций. Мы рекордное количество объектов выставили на приватизацию», — перечислил Гончарук «достижения» своего кабмина.

Рядовые украинцы, по его мнению, могут почувствовать результат работы его правительства в платежках за услуги ЖКХ.

Также Гончарук заявил, что 6 месяцев работы — это слишком маленький срок для оценки его правительства и добавил, что он «очень оптимистичен» относительно будущего.

ИА REGNUM напоминает, что новым премьер-министром Украины может стать Денис Шмыгаль, который занимал пост вице-премьера в правительстве Гончарука, а до того работал губернатором Ивано-Франковской области.