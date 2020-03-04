Киев, , 11:44 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства дал рекомендацию парламенту проголосовать за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщило 4 марта информационное агентство «Укринформ».

Решение поддержали 23 из 25 членов комитета, присутствовавших на заседании.

Отметим, что голосование в Верховной раде Украины по данному вопросу запланировано на 17:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась фотография заявления об отставке, написанного Гончаруком 3 марта 2020 года.

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