Киев, , 22:27 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний украинский президент Владимир Зеленский о чём-то тихонько поговорили в президиуме Верховной рады, сообщил 4 марта один из свидетелей данного разговора, подкрепив сообщение фотографией их рукопожатия.

Загадочная беседа произошла на внеочередном заседании рады, которая отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Тогда же был утвержден новый глава правительства Денис Шмыгаль и предложенный им состав кабмина.

После дискуссии о возможности выступить депутатам парламентских фракций Порошенко подошёл к Зеленскому, они о чём-то поговорили, после чего пожали друг другу руки.

Содержание беседы двух государственных мужей до сих пор скрыто завесой тайны, как и повод для рукопожатия двух «непримиримых» политических врагов.

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