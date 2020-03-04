Киев, , 22:22 — REGNUM Верховная рада Украины вечером 4 марта утвердила состав нового правительства страны под руководством Дениса Шмыгаля, передает корреспондент ИА REGNUM.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В переформатированное правительство Украины вошли следующие чиновники:

— Вадим Пристайко — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (в правительстве Гончарука был главой МИД Украины, т. е. пошел на повышение)

— Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» (новая должность)

— Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации (работал в правительстве Гончарука, сохранил свой пост)

— Арсен Аваков — министр внутренних дел (сохранил свой пост)

— Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов (новая должность)

— Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта (новая должность)

— Илья Емец — министр здравоохранения (новый министр)

— Владислав Криклий — министр инфраструктуры (сохранил свой пост)

— Марина Лазебная — министр социальной политики (новый министр)

— Денис Малюська — министр юстиции (сохранил свой пост)

— Олег Немчинов — министр Кабинета министров (новый министр)

— Игорь Уманский — министр финансов (новый министр)

— Алексей Чернышов — министр развития громад и территорий (новый министр).

Вместе с тем новый премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что по разным причинам в правительстве остаются еще четыре вакантные должности — министров образования, энергетики, культуры, а также вице-премьера по экономическому развитию.

Когда будут назначены главы этих ведомств, в настоящий момент непонятно. Пока исполнять обязанности министров будут заместители.

Новые члены Кабинета министров Украины сразу же приняли присягу в Верховной раде и приступили к выполнению своих обязанностей.