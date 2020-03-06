Киев, , 16:46 — REGNUM Глава украинской государственной таможенной службы Максим Нефедов готов сам уйти с занимаемой должности, если не найдет взаимопонимания с новым правительством страны.

Об этом он заявил сегодня, 6 марта, в эфире «Радио НВ».

Нефедов дал понять, что определяющими будут встречи с новым премьером и новым министром финансов.

«Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия, или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти», — подчеркнул чиновник.

Согласно законодательству Украины, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

ИА REGNUM напоминает, что при рассмотрении вопроса смены правительства президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал таможенную службу за провал плана поступлений в госбюджет. По информации президента, за два месяца нынешнего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн составило недопоступления от таможни.

«Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой. Но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут», — заявил президент.