Киев, , 17:58 — REGNUM Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Решение принято сегодня, 4 марта, большинством голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады, на котором поставил вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Поскольку большинство в Раде составляет пропрезидентская партия «Слуга народа», особых сложностей с отставкой Гончарука не возникло.

Вместе с Гончаруком и весь состав кабинета-министров уходит в отставку. Президент Зеленский должен подать кандидатуру нового премьер-министра на утверждение Верховной рады Украины. Зеленский хочет выдвинуть на эту должность Дениса Шмыгаля.

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