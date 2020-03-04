Киев, , 18:17 — REGNUM Верховная рада Украины уволила с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука, что автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

За соответствующее решение проголосовали 353 депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Не поддержали отставку правительства фракции «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко и «Голос» Вакарчука.

До отставки президент Владимир Зеленский заявил, что у правительства Гончарука были некоторые достижения, но в целом оно не смогло справиться с поставленными в августе прошлого года задачами.