Киев, , 20:13 — REGNUM Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не лишится своей должности в новом кабинете министров страны, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

В списке лиц, предложенных Верховной раде новым премьер-министром Денисом Шмыгалем, Арсен Аваков рекомендован на должность главы МВД.

Кроме того, нынешний глава МИД Украины Вадим Пристайко предлагается на должность вице-премьер-министра по делам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта депутаты Верховной рады Украины большинством голосов проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля новым главой правительства. Его кандидатура была предложена президентом страны Владимиром Зеленским.

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