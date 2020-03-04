Киев, , 16:50 — REGNUM Фракция «Слуга народа» планирует доназначить нескольких министров обновленного правительства, возможно, на следующей неделе.

Об этом заявил журналистам заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинские СМИ утверждают, что за час до сегодняшнего внеочередного заседания Рады, на котором планируется переформатирование правительства, вакантными оставались как минимум 4 должности — министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министр по вопросам экономики.

В случае отсутствия голосования по эти позициям ведомства будет возглавлять заместители министров.

При этом 12 кандидатов, включая основного претендента на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год в качестве кандидатов на должности министров в новом Кабмине.

ИА REGNUM напоминает, что заседание Рады, посвященное кадровым изменениям в Кабмине, должно начаться 4 марта в 16:00 по местному времени. Сегодня стало известно, что несколько кандидатов отказались от предложенных должностей.