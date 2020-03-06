Киев, , 16:56 — REGNUM Судя по последним заявлениям, команда Зеленского берет курс на Россию и, как говорится, в стране запахло «русской весной», заявил сегодня, 6 марта, депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Восстановление водоснабжения в Крым — это начало конца нашей государственности. И этого категорически нельзя допустить», — заявил политик.

Гончаренко заявил, что сегодня утром лично поговорил с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем (глава правительства выступал в Раде) про ситуацию с водой в Крыму.

«Я знаю эту проблему не понаслышке, ведь возглавлял межфракционное объединение «Крым» и точно знаю, что люди возмущены. В ответ премьер гарантировал мне, что водоснабжение по каналу не будет восстановлено. Также не может идти речи о продаже воды России. С его слов, он имел в виду, что Украине придется реагировать, если оккупант перестанет давать воду людям и устроит геноцид в Крыму. Я ему ответил, что тогда это будет компетенция Гаагского трибунала», — заявил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что со вчерашнего вечера Шмыгаль сделал ряд противоречивых публичных заявлений, связанных с возможностью возобновления подачи воды в Крым.

Сегодня в Раде Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд, но возможна поставка воды для хозяйственных нужд в случае гуманитарной угрозы населению. При этом он заметил, что речь не идет о водоснабжении по каналу из Херсонской области — будем поставлять «хоть цистернами, хоть бутылями».

«Русской весной» на Украине называют события весны 2014 года, когда в ряде городов востока и юга страны население взбунтовалось против властей, получивших власть в результате госпереворота.