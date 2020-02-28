В России продолжается распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом зафиксировано в 37 субъектах Российской Федерации. О ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионах России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус

10:45 12.02.2020 В Хабаровске диагноз ОРВИ поставлен 5273 гражданам, это на 8,1% ниже эпидпорога. Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае близка к эпидпорогу

10:47 12.02.2020 В Якутии с положительными анализами по гриппу в больницах находятся 35 детей, в 2019 году в это время таких было 100. Читайте также: Минздрав Якутии рассказал о случаях коронавируса и гриппа

10:49 12.02.2020 По данным Роспотребнадзора, на шестой неделе 2020 года (03.02.2020−09.02.2020) в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7−14 лет и взрослое население. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В.

10:49 12.02.2020 В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила норму на 19,1%. Подробнее: В Ростовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 19%

10:56 12.02.2020 Превышение недельных эпидемических порогов среди населения также отмечено в девяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ).

11:02 12.02.2020 При подготовке к предстоящему эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в России, по данным Роспотребнадзора, было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения).

11:03 12.02.2020 В столице Тувы Кызыле ещё на неделю продлили введённый с 3 февраля карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Читайте также: Карантин в школах распространили на все города Тувы

11:07 12.02.2020 Внеплановые каникулы начались у школьников Воронежа с 11 февраля — все школы города закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ. Читайте также: Все школы Воронежа уходят на карантин

11:08 12.02.2020 В Воронежской области эпидемия гриппа набирает обороты — эпидпороги оказались превышены как в целом, так и по отдельным группам. Так, за неделю с 3 по 9 февраля за медицинской помощью в области обратились 13 тыс. 258 больных (9,2 тыс. — неделей ранее). Эпидпорог превышен среди населения региона в целом на 18,9%, среди детей от трёх до шести лет — на 20,2%, среди школьников до 14 лет — на 21,7%. В Воронеже эпидпорог среди населения в целом выше на 20,1%, среди детей дошкольного возраста — почти на 49%, а среди школьников — на 91%. Читайте также: В Воронежской области эпидемия гриппа набирает обороты

11:09 12.02.2020 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае приблизилась к эпидпорогу. khabkrai.ru

11:10 12.02.2020 В Оренбурге 10 февраля было принято решение о продлении карантина в школах. Читайте также: В Оренбурге школьникам продлили карантин

11:16 12.02.2020 Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Ленинградской области в настоящее время находится ниже порогового значения, однако с начала года специалисты отмечают рост числа заболевших. Читайте также: Эпидпорог по гриппу в Ленобласти не преодолён, но число заболевших растёт

11:21 12.02.2020 В Псковской области в начале февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 15,4%: зарегистрировано 5083 случая. По региону в целом заболеваемость ниже порогового уровня по совокупному населению на 43,5%, при этом в Пскове она превысила эпидемический порог на 43,2%. Здесь выявлено более 2,5 тыс. случаев ОРВИ. Читайте подробнее: В Псковской области заболеваемость ОРВИ выросла на 15%

11:22 12.02.2020 Ограничения на посещение образовательных учреждений и детских садов на территории Республики Калмыкия сняли с 11 февраля. Решение принято республиканским ТУ Роспотребнадзора. По данным главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева, в регионе отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Читайте также: В школах Калмыкии отменяют карантин по гриппу

11:22 12.02.2020 В Пскове, где за неделю зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в ближайшее время будут введены ограничительные мероприятия в образовательных и лечебных учреждениях. Подробности: В школах и детсадах Пскова введут карантин из-за всплеска ОРВИ

11:23 12.02.2020 За последнюю неделю в Санкт-Петербурге начал отмечаться рост числа заболевших гриппом. «За прошлую неделю заболело порядок 60 тысяч человек. Превалирует грипп B», — отметила главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Подробности в материале: В Петербурге за неделю количество заболевших гриппом выросло на треть

11:23 12.02.2020 13 февраля все школы Нижнего Новгорода приостановят ученый процесс на 10 дней для предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Предполагается, что карантин продлится до 22 февраля, с соответствующей рекомендацией обратился региональный Роспотребнадзор. Читайте также: Школы Нижнего Новгорода закрываются на 10-дневный карантин

11:25 12.02.2020 В Чувашии за неделю, с 3 по 9 февраля, заболели ОРВИ и гриппом 8461 человек, что на 21,3% выше уровня предыдущей недели (с 27 января по 2 февраля). Более половины заболевших — несовершеннолетние. Подробнее: Заболеваемость ОРВИ в Чувашии выросла почти на четверть

11:27 12.02.2020 Роспотребнадзор Приангарья обнародовал данные, свидетельствующие о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе. По состоянию на 10 февраля за медицинской помощью с признаками ОРВИ в больницы Иркутской области обратилось 27 060 человек, из них 21 574 — дети. Подробности в материале: Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в Иркутске

11:34 12.02.2020 Учебный процесс во всех школах Уфы и Нефтекамска из-за распространения гриппа и ОРВИ прекращен с 10 февраля на одну неделю. Читайте также: Все школы Уфы и Нефтекамска закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

11:36 12.02.2020 Вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли более 1,3 млн жителей Дагестана, или свыше 45% населения республики. Эпидемический порог в регионе не превышает допустимые нормы, ситуация остается стабильной, сообщили в пресс-службе минздрава республики. За минувшую неделю (3−9 февраля) вирусными инфекциями в регионе заболели более 4 тыс. человек, подавляющее большинство из них — дети до 14 лет. В целом по республике показатели заболеваемости ниже эпидпорога на 21,7%. Читайте подробнее: Почти половина населения Дагестана прошла вакцинацию от гриппа — минздрав

11:42 12.02.2020 В Кемерове все школы закрылись на карантин. «С 10 февраля 2020 года и до особого распоряжения приостанавливается образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях с обязательным разобщением обучающихся и при необходимости с переводом обучающихся на дистанционное обучение», — говорится в приказе, размещённом на сайте управления образования администрации города. Читайте также: Все школы Кемерова закрыты на карантин «до особого распоряжения»

11:43 12.02.2020 В Новосибирской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За 6 неделю года зарегистрировано 21 738 случаев заболевания ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом, заболевшие не были привиты против гриппа», — уточнили в управлении. Читайте также: Десятки тысяч новосибирцев заболели ОРВИ

11:45 12.02.2020 В Калуге заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог. Читайте также: Калужан с гриппом и ОРВИ стали чаще госпитализировать

11:46 12.02.2020 За неделю с 3 по 9 февраля в Удмуртии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) был выше эпидпорога на 19,5%. С начала эпидсезона в регионе лабораторно подтверждены 23 случая гриппа «В» и 102 случая гриппа «А». Читайте также: В Удмуртии эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 20%

11:48 12.02.2020 В Ростовской области более чем на четверть увеличилось число госпитализированных с диагнозом ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Так, в период с 3 февраля по 9 февраля на Дону «абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 27,6%» по сравнению с предшествующей неделей. У 24 заболевших выявлен вирус гриппа. Об этом: В Ростовской области на четверть выросло число госпитализированных с ОРВИ

11:52 12.02.2020 Медицинских масок в аптеках Петербурга и Ленинградской области хватит на две недели. Об этом заявил 12 февраля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Подробности в материале: Назван размер запаса масок в аптеках Петербурга и Ленобласти

11:53 12.02.2020 Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Чтобы не заразиться, нужно: 1) Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению рук; 2) После возвращения с улицы домой необходимо вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли; 3) Прикасаться к лицу, глазам нужно только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой; 4) Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). Также не стоит прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах. Необходимо ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Нужно чаще проветривать помещения и не пользоваться общими полотенцами.

12:07 12.02.2020 В Роспотребнадзоре рассказали, как уже заболевшему человеку не заразить окружающих. Нужно минимизировать контакты со здоровыми людьми, использовать одноразовую маску (обязательно меняя её на новую каждый час). При кашле или чихании необходимо прикрывать рот, по возможности — одноразовым платком, если его нет — ладонями или локтевым сгибом. Заболевший человек должен пользоваться только личной или одноразовой посудой. Нужно изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щётку, мочалку, полотенца. Также необходимо проводить влажную уборку дома ежедневно.

12:09 12.02.2020 «Чистые руки — твоя защита». rospotrebnadzor.ru

12:11 12.02.2020 За неделю с 3 по 9 февраля в Республике Алтай зарегистрировано более 1,9 тыс. заболевших ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 51,7%. «В целом по республике госпитализированы с признаками ОРВИ более 40 человек, большинство заболевших — дети. На 10 февраля лабораторно подтверждено 27 случаев гриппа В», — добавили в ведомстве. Подробности в материале: Заболеваемость ОРВИ на Алтае превысила эпидпорог в полтора раза

12:21 12.02.2020 Из-за всплеска вирусных инфекций в Вологодской области введён карантин. Читайте также: На Вологодчине введен карантин по гриппу и ОРВИ

13:00 12.02.2020 Февраль 2020 года в Карелии начался с роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора республики, уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 26%. Читайте также: В Карелии началась эпидемия гриппа и ОРВИ

13:19 12.02.2020 В Ульяновской области растёт заболеваемость ОРВИ, которая превысила эпидемический порог на 54,1%. Читайте также: В Ульяновской области — всплеск заболеваемости ОРВИ

13:22 12.02.2020 В Ульяновске продлили карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Первоначально планировалось, что занятия в школах возобновятся 10 февраля, но было принято решение продлить карантин до 17 февраля включительно. Читайте также: В ульяновских школах и детсадах продлили карантин

13:23 12.02.2020 В Свердловской области наблюдается вспышка заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. С 3 по 9 февраля 2020 года эпидемпорог оказался превышен на 46%. По сравнению с неделей 27 января — 2 февраля показатели увеличились на 23%. Читайте также: На Среднем Урале превышен эпидемпорог по ОРВИ

13:25 12.02.2020 В Липецкой области за неделю с 3 по 9 февраля был зарегистрирован 7661 случай ОРВИ и гриппа. Читайте также: Более 7,6 тыс. липчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю

13:29 12.02.2020 Из-за карантина по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге закрыли 252 школьных класса и 106 групп в детских садах города. Всего на карантин закрыто 252 класса в 60 школах, при этом в школе № 184 и гимназии № 37 закрыли в общем 58 классов. Школу откроют для учеников уже завтра, а гимназию — 17 февраля, пока же её ученики переведены на дистанционное обучение. Также на карантин закрыли 106 групп в детских садах, а два учреждения закрыли полностью (ДОУ № 456 и № 572).

13:47 12.02.2020 В городе Орск Оренбургской области с 13 февраля отменяют карантин. Учебный процесс в школах и учреждениях допобразования возобновляется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии. Карантин в Орске объявили 31 января из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Читайте также: На востоке Оренбуржье отменили карантин в школах

14:10 12.02.2020 В Астраханской области за неделю с 3 по 9 февраля эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 15,57%. Читайте также: В Астраханской области эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад

14:11 12.02.2020 Жители Хабаровского края не могут соблюдать масочный режим, введённый в регионе с 10 февраля. В аптеках нет масок. Но власти региона утверждают, что необходимый запас создан. Читайте также: Хабаровчане не могут соблюдать масочный режим: масок нет

14:13 12.02.2020 В связи с распространённой Роспотребнадзором информацией о том, что превышение эпидемических порогов гриппа и ОРВИ зафиксировали в 37 регионах и девяти центральных городах России, главный врач московской городской клинической больницы №71Александр Мясников в своём телеграм-канале акцентировал внимание на ажиотаже с защитными масками, возникшем на фоне вспышки коронавируса. Читайте также: «Несчастье помогло!»: о превышении эпидпорога гриппа и ОРВИ в России

14:24 12.02.2020 Эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в Омской области. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 3 по 9 февраля в Омской области показатель заболеваемости на 8% ниже уровня эпидпорога. По сравнению с предыдущей неделей зафиксирован рост заболеваемости на 23,5%. В Омске показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,9% выше эпидпорога. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 12,3%. Читайте также: В Омской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

14:25 12.02.2020 В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщилив пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, за прошедшую неделю зарегистрировано более 4 тыс. случаев заболевания, что выше эпидемического порога на 4,9%. Читайте также: За неделю в Бурятии заболели ОРВИ более 4 тыс. человек

14:27 12.02.2020 В связи с сокращением числа болеющих ОРВИ и гриппом в Забайкальском крае приняли решение отменить карантин в школах. Читайте также: В Забайкалье заканчивается карантин по ОРВИ и гриппу

14:30 12.02.2020 Ситуация по гриппу и ОРВИ в Дагестане остается стабильной. minzdravrd.ru

14:32 12.02.2020 В Петербурге антимонопольная служба возбудила дело в связи с завышением цен на медицинские маски. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в региональном управлении ФАС. Оптовики незаконно подняли отпускные цены на маски более чем в полтора раза. Читайте также: УФАС Петербурга возбудило дело о завышении цен на медицинские маски

14:52 12.02.2020 На 52,54% превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ на территории Ивановской области по данным на 10 февраля, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону. Читайте также: В Ивановской области эпидпорог по гриппу превышен на 50%

14:53 12.02.2020 Карантин объявлен на территории Ивановской области с 11 февраля постановлением главного федерального врача региона. Решение принято в связи в резким ростом заболеваемости — за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 20%, эпидпорог в целом по области превышен более чем на 52%. Читайте также: В Ивановской области объявлен карантин

14:54 12.02.2020 На карантин по гриппу и ОРВИ закрыли лицей в Петропавловске-Камчатском. Читайте также: В столице Камчатки на карантин по гриппу закрыли лицей

14:55 12.02.2020 Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в нескольких муниципальных образованиях Томской области. Читайте также: Школы и детсады Томской области закрывают на карантин по гриппу

14:56 12.02.2020 В Красноярском крае на шестой неделе 2020 года (с 3 по 9 февраля) зафиксировано начало эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Читайте также: Эпидемия гриппа и ОРВИ началась в Красноярске

15:17 12.02.2020 Карантин в школе. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:07 12.02.2020 На 9,3% вырос уровень заболеваемости гриппом ОРВИ в Тамбовской области за неделю с 3 по 9 февраля. Всего за минувшую неделю в регионе к медикам с ОРВИ обратились 7,1 тыс. жителей, уровень заболеваемости составил 68,3 на 10 тыс. населения, это на 38,7% ниже порогового уровня и на 21,8% меньше, чем за тот же период 2019 года. Большинство заболевших — дети, их доля превышает 70%, более половины обращений к медикам приходится на Тамбов. Читайте подробнее: Тамбовчане стали чаще болеть гриппом, но до эпидемии далеко

16:18 12.02.2020 В Пскове в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ ввели ограничительные мероприятия в крупнейшем стационаре региона — областной клинической больнице. Как сообщается на сайте клиники, в больнице введён масочный режим и запрещены посещения пациентов. Исключения возможны только по распоряжению заведующего отделением. Кроме того, в больнице усилены профилактические мероприятия, дезинфекционный режим, проветривание и обеззараживание воздуха. Об этом: В Псковской областной больнице запретили посещать пациентов

18:30 12.02.2020 Министр образования Сербии 12 февраля издал постановлении о продлении каникул в основных и средних школах на всей территории Сербии до 24 февраля. Читайте подробнее: В Сербии продлили каникулы в школах из-за гриппа

18:39 12.02.2020 Медицинская маска. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

19:59 12.02.2020 В Пскове глава администрации города Александр Братчиков подписал документ, который вводит режим обязательного ношения медицинских масок (масочный режим) во всех образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в организациях, оказывающих услуги населению, и других объектах с высоким риском инфицирования. Все места массового пребывания людей предписано убирать с использованием дезинфицирующих средств. Также поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек Пскова. Подробности в материале: Псков перешёл на особый санитарный режим из-за угрозы гриппа

21:11 12.02.2020 Вакцинация взрослых. Фото: lenobl.ru

00:04 13.02.2020 В Марий Эл за неделю с 3 по 9 февраля эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 33,9%. За указанный период в республике заболели 5 201 человек, что выше уровня предыдущей недели на 20,9%. Читайте также: В Марий Эл эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 34%

05:44 13.02.2020 В Еврейской АО диагностировано 19 случаев заболевания гриппом, из них 17 — у детей. Об этом: 19 случаев гриппа диагностировано в Еврейской АО

06:54 13.02.2020 В Приморье полностью приостановлена деятельность в 17 детских садах и в 27 школах, частично приостановлен образовательный процесс в 671 классе 204 школах, в 390 группах 296 садах. Подробности в материале: В Приморье на карантин закрыты сотни классов в школах

08:08 13.02.2020 Объём спроса на медицинские маски в России на прошлой неделе вырос в 4,3 раза по сравнению с тем, что фиксировали в аналогичном периоде 2019 года. Об этом говорят данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Читайте также: В России в разы увеличился объём продаж медицинских масок

09:16 13.02.2020 Все школы города Новокузнецка и Новокузнецкого района закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. «На основании письма начальника территориального отдела Роспотребнадзора в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе Натальи Романенко, с целью предупреждения массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ приказываю ввести ограничительные мероприятия (приостановить учебный процесс) в отношении всех образовательных учреждений города в период с 13 по 2 февраля включительно», — говорится в приказе за подписью председателя комитета образования и науки Новокузнецка Юлии Соловьевой. Об этом: Следом за Кемеровом на карантин закрыли все школы Новокузнецка

09:33 13.02.2020 Школы Тулы перешли на дистанционный способ обучения с 13 февраля, такие меры власти решили принять, чтобы предотвратить эпидемию гриппа и ОРВИ. «По рекомендации Роспотребнадзора по Тульской области, регионального министерства образования с 13 февраля на 10 календарных дней объявлены дополнительные каникулы. Данная мера принята для недопущения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди школьников», — уточнили в пресс-службе администрации города. Об этом: Школьников Тулы отправили по домам

10:30 13.02.2020 В Кузбассе за неделю, с 3 по 9 февраля 2020 года, зарегистрировано 22,4 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе 16,6 тыс. детей. По сравнению с предыдущей неделей число больных увеличилось на 3,6 тыс. человек (19,5%), сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости совокупного населения превысил эпидемический порог на 14,9%. Превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ на 7,7 — 28,4% отмечено среди детского населения. Среди лиц старше 14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 12,6%. Согласно результатам лабораторной диагностики, заболевания в 91,4% случаев обусловлены негриппозными вирусами. Вирусы гриппа идентифицированы у трёх из 119 лабораторно обследованных больных. Об этом: Заболели ОРВИ в Кузбассе превысила эпидпорог почти на 15%

10:43 13.02.2020 Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области начал ежедневный мониторинг наличия медицинских масок в аптеках и оптовых фармацевтических организациях. Под контроль попали и цены на маски. «Сбор информации проводится несколькими способами: непосредственное посещение и обзвон аптечных организаций, письменный запрос информации», — уточнили в Росдравнадзоре. За сутки в среднем удаётся охватить до 20 аптечных организаций. Информация о высоких ценах направляется в компетентные органы. Читайте подробнее: Росздравнадзор заинтересовался ценами на маски в новосибирских аптеках

11:05 13.02.2020 В Оренбурге согласовали дату отмены карантина в школах и учреждениях допобразования. С 17 февраля дети начнут аудиторные занятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципальном управлении образования. Читайте также: В Оренбурге назвали дату отмены карантина в школах

11:06 13.02.2020 Больницы и поликлиники Приморья медицинскими масками обеспечены. Фото: primorsky.ru

11:23 13.02.2020 Жители Ставрополья бесконтрольно скупают противовирусные препараты и медицинские маски, несмотря на то, что заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже прошлогоднего показателя. За наделю в регионе была раскуплена трехмесячная потребность в масках в условиях эпидемии, сообщили в пресс-службе краевого минздрава по итогам совещания с руководителями фармацевтических организаций. Читайте также: Жители Ставрополья за неделю раскупили трехмесячный запас медицинских масок

13:37 13.02.2020 В Томске подписано распоряжения о мерах по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, введены ограничительные мероприятия. В том числе будут отменены все массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях. В учреждениях, общественных местах и транспорте вводится масочный режим. В школах и детсадах введены утренние фильтры. Читайте подробнее: В Томске из-за гриппа отменили массовые мероприятия

13:45 13.02.2020 Среди заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пскове представлена «вся палитра гриппа»: четыре вируса гриппа Б, грипп H1N1 и H3N2. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на слова главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука. «Сейчас заболеть в Пскове очень и очень легко. На прошлой неделе обследовали 31 человека с симптомами ОРВИ, и в семи случаях у заболевших был выявлен грипп — это больше, чем каждый пятый», — заявил Нестерук. Читайте подробнее: «Заболеть в Пскове очень и очень легко»: горожан просят носить маски

14:00 13.02.2020 Ограничительные мероприятия для предупреждения заноса гриппа и ОРВИ. vk. compskovokb

14:26 13.02.2020 В Челябинской области на территории 19 муниципалитетов все школы закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом в эфире передачи «Большая редакция» заявил глава областного минздрава Юрий Семёнов. Читайте также: В 19 челябинских муниципалитетах все школы закрыты на карантин

14:28 13.02.2020 Карантин в нижегородских школах, вопреки планируемому ранее сроку, решено сократить до 19 февраля. В случае необходимости карантин может быть продлен. Читайте также: Карантин в нижегородских школах сократили почти на неделю

14:51 13.02.2020 Первый смертельный случай от гриппа зафиксирован в Черногории. Пациент мужчина, 1996 года рождения, умер от осложнений инфекции гриппа А, сообщает издание Vijesti. Подробности в материале: В Черногории зафиксировали первую смерть от гриппа

21:26 13.02.2020 В Челябинской области выросло число вузов, которые закрылись на карантин по ОРВИ и гриппу. К ним добавились ещё два учреждения. Читайте подробнее: В Челябинске на карантин закрылись ещё два вуза

21:37 13.02.2020 В Уральском социально-экономическом институте отменён карантин по гриппу и ОРВИ. Приказ размещён на сайте образовательного учреждения. Подробности в материале: В челябинском вузе отменили карантин по ОРВИ, но с оговоркой

23:40 13.02.2020 22 свердловские школы и 25 детских садов были полностью закрыты на карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Данные меры введены для недопущения массового распространения ОРВИ среди школьников и дошкольников. Всего в 165 школах на карантин закрыли 459 классов, а в 224 детских садах — 280 групп. Читайте подробнее: В Свердловской области закрыли 22 школ и 25 детских садов из-за ОРВИ

01:03 14.02.2020 В Нефтеюганске (ХМАО) с 14 по 20 февраля во всех школах и учреждениях дополнительного образования вводится карантин в связи с подъёмом уровня заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Эпидемический порог в Нефтеюганске по ОРВИ и гриппу превышен в 1,5 раза. Школьники города будут обучаться дистанционно. Кроме того, на карантин в Югре до 15 февраля закрыты школы Сургута, а также Урая — до 21 февраля 2020 года. Подробности в материале: В Югре три города закрыли школы на карантин по ОРВИ и гриппу

03:10 14.02.2020 По данным Роспотребнадзора, в Омской области в январе 2020 года зарегистрировано 38 тысяч случаев инфекционных заболеваний, включая грипп и ОРВИ. Читайте подробнее: Омичи стали чаще болеть скарлатиной и гепатитом

05:42 14.02.2020 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился не повышать цены на медицинские маски в муниципальных аптеках. «Мы приняли меры для того, чтобы во всех аптеках аптечной муниципальной сети были маски. Более того, мной подано распоряжение, чтобы ни в коем случае цены на эти марлевые повязки, они не повышались, — заявил Локоть во время пресс-конференции. — И спекулятивного этого взлёта в муниципальной сети мы не допустим. Это очень хороший рычаг воздействия в целом на рынок, поэтому другие тоже за этим следят». Подробности в материале: Власти Новосибирска озаботились ценами и наличием масок в аптеках

07:17 14.02.2020 Медицинские маски. khabkrai.ru

07:55 14.02.2020 Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук отмечает, что инфицирование в основном происходит в закрытых помещениях, на улице очень сложно подцепить вирус. «А вот если вы пользуетесь общественным транспортом, где все кашляют и сморкаются, где трогаете ручки и поручни, дверные ручки, а потом заносите инфекцию на губы и так далее… Поэтому человек, который заботится о своем здоровье, и руководитель, который заботится о здоровье коллективов, должны и «масочный» режим обеспечивать, и уборку проводить с дезинфицирующими средствами: протирать выключатели, дверные ручки, а телефоны и клавиатуру протирать дезинфицирующими салфетками», — сказал он в интервью «Псковской правде».

08:37 14.02.2020 Карантин в школах столицы Бурятии Улан-Удэ продлён более чем на неделю. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Таким образом, с учётом выходных в связи с празднованием Нового года по восточному календарю, учебный процесс будет приостановлен до 26 февраля. Читайте также: В школах Улан-Удэ карантин продлили до новогодних праздников

09:11 14.02.2020 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе в Омской области составил 1715,9 на 100 тыс. населения. Это ниже аналогичного периода прошлого года в 1,1 раза. За указанный период зарегистрировано 105 случаев гриппа (показатель заболеваемости — 5,3 на 100 тыс. населения).

09:34 14.02.2020 Карантин в школе. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

10:47 14.02.2020 Все школы Орла закрыты на карантин с 14 февраля. Возобновятся занятия с 21 февраля. Как уточнили в пресс-службе администрации города, решение принято в связи с тем, что число школьников, не посещающих занятия из-за заболевания гриппом и ОРВИ, превысило 20%. Читайте также: Все школы Орла закрыли на карантин

10:59 14.02.2020 Власти Якутска не стали рисковать и продлили карантин по гриппу и ОРВИ в школах до 23 февраля. Читайте подробнее: В школах Якутска продлили карантин по ОРВИ и гриппу

11:54 14.02.2020 Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Бийска, Новосибирска и Томска исследовали новый разработанный штамм вируса гриппа типа B. С его помощью учёные планируют изучать лечебную и профилактическую эффективность противовирусных препаратов in vitro и in vivo. По словам исследователей, полученный адаптированный вариант моделирует у экспериментальных животных нелетальную гриппозную инфекцию с выраженными клиническими признаками заболевания. Подчёркивается, что вирусы гриппа обладают высокой изменчивостью в естественных условиях. Из-за чего возникает неуправляемая вирусная инфекция, наносящая ущерб здоровью населения и экономике стран во всем мире. А непрерывная циркуляция вирусов гриппа, постоянная мутация генома и высокая контагиозность приводят к появлению вирусов с новыми свойствами. Об этом: Сибирские ученые изучают новый штамм вируса гриппа

12:33 14.02.2020 Главный корпус Новосибирского государственного университета (НГУ). Фото: Анна Рыжкова ИА Красная Весна

12:56 14.02.2020 Карантин по гриппу и ОРВИ во всех школах Уфы продлили на еще одну неделю. Об этом 14 февраля сообщила заместитель главы администрации столицы Башкирии Алина Сулейманова на своей странице в социальной сети. По ее словам, карантин продлевается до 24 февраля. Все это время дети будут учиться дистанционно. Подробности в материале: Во всех школах Уфы на неделю продлили карантин по гриппу и ОРВИ

12:57 14.02.2020 Со школ Тюмени снимается карантин по острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) и гриппу с понедельника, 17 февраля. Подробности в материале: Тюменские школьники прощаются с карантином

12:57 14.02.2020 «Карантин, который действует с 6 февраля в школах Якутска, даёт хорошие результаты по снижению заболеваемости гриппом», — заявила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Напомним, власти республики решили продлить ограничительные мероприятия до 23 февраля.

13:22 14.02.2020 Все школы иркутского города Братска с населением более 200 тысяч человек с 17 февраля закрываются на карантин. О переходе учеников на домашнее обучение сообщает сегодня, 14 февраля, БСТ со ссылкой на начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братске и Братском районе Сергея Боброва. Об этом: Все школы иркутского Братска закрывают на карантин

14:30 14.02.2020 Пустой школьный класс Сергей Алексеев

16:19 14.02.2020 В комитете здравоохранения администрации города Тюмени дали советы по выходу школьников из карантина. Так, родителям рекомендовано контролировать выполнение домашних заданий детьми, а детям спать не менее 10 часов, а также есть побольше свежих фруктов, овощей и ягод, сообщает «КП-Тюмень».

17:39 14.02.2020 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило, что продлевать карантин в школах не планируется, и уже 17 февраля школьники вернутся к урокам.

19:02 14.02.2020 Детский сад. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

20:12 14.02.2020 В Минобразования сообщили о продлении карантина в башкирских школах. На данный момент на карантин закрыты 323 школы.

04:04 17.02.2020 За прошедшую неделю на Камчатке зарегистрировано 20 новых случаев гриппа. Читайте также: 20 случаев гриппа зафиксированы на Камчатке за неделю

07:27 17.02.2020 Грипп. health.bashkortostan.ru

07:46 17.02.2020 Школы Забайкальского края возвращаются в нормальный режим работы после карантина по ОРВИ и гриппу. Учебный процесс в городе Чите поэтапно восстановлен с 12 февраля практически во всех школах. Как сообщает сегодня, 17 февраля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на заместителя председателя правительства Забайкальского края Аягму Ванчикову, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Забайкалье среди разных возрастных групп снизился от 11 до 60 процентов. Читайте также: В школах Читы отменён карантин

08:57 17.02.2020 В Туве зафиксирован спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили 17 февраля в республиканском управлении Роспотребнадзора. Уточнятся, что за пять дней предыдущей недели в Туве зарегистрировано 5525 случаев ОРВИ и гриппа. Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад в Туве

10:10 17.02.2020 Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в эфире телепрограммы «Точка зрения» накануне, 16 февраля, заявил, что случаев коронавируса в городе не обнаружено. «Принимаются все меры по профилактике коронавируса. А вот ОРВИ есть. У нас есть превышение эпидпорога по школьным образовательным учреждениям, и 10 февраля было принято решение о том, чтобы прекратить занятия полностью в школах, — уточнил Шутенков. — В школах идёт санобработка помещений, техперсонал производит полностью дезинфекцию всех помещений. А еще раньше, 3 февраля, мы приняли решение о запрете всех мероприятий с массовым пребыванием детей в закрытых помещениях».

10:16 17.02.2020 В Челябинской области отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Читайте подробнее: В Челябинской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

10:43 17.02.2020 Занятия во всех школах Иваново возобновили с 17 февраля. Также с понедельника занятия возобновляются в учреждениях дополнительного образования. Об этом: В школах Иваново возобновились занятия после карантина

10:45 17.02.2020 В Хабаровском крае на 1,8% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Подробности в материале: В Хабаровском крае превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

11:38 17.02.2020 Лечебные учреждения Алтайского края готовы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. zdravalt.ru

11:43 17.02.2020 Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима, заявила глава ведомства Анна Попова. Читайте также: Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина

11:44 17.02.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в сезон эпидемии ОРВИ разрешить не посещать работу без больничного, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Читайте также: Жириновский предложил разрешить не работать пару дней без больничного

11:45 17.02.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на жестких требованиях при приеме на работу. Читайте также: Жириновский предложил не принимать на работу без прививок

11:55 17.02.2020 За прошедшую неделю на Чукотке провели 105 лабораторных исследований по гриппу. Специалисты выявили девять положительных результатов — в основном, у детей, и только один случай — у взрослого. Всего выявлено 12 случаев гриппа типа B. Читайте также: На Чукотке выявляют новых заболевших гриппом

11:57 17.02.2020 Около 200 студентов, вернувшихся из Китая в Белоруссию, пройдут карантин Читайте подробнее: Около 200 студентов из Китая пройдут карантин в Белоруссии

13:10 17.02.2020 Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:15 17.02.2020 По итогам прошедшей недели в Томской области ОРВИ и гриппом заболели 7565 человек. Об этом сообщили 17 февраля в областном управлении Роспотребнадзора. Рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей — 2,3%. В пяти муниципальных образованиях региона зафиксированы превышение эпидпорога и интенсивный рост заболеваемости: в Томске, в Зырянском, Каргасокском, Парабельском, Шегарском районах. Читайте подробнее: В Томской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

15:18 17.02.2020 В Ульяновской области завершает карантин в образовательных организациях, который был объявлен 10 февраля из-за роста заболеваемости. Уроки начнутся 18 февраля. Подробности в материале: В школах Ульяновской области снимают карантин

15:33 17.02.2020 Процедурный кабинет. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

15:33 17.02.2020 В Пермском крае отмечена стабилизация заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону. Стабилизация обстановки наблюдается благодаря снижению заболеваемости среди школьников на территории края на 27%, на территории Перми — на 38% в период с 10 по 16 февраля. Об этом: В Прикамье эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад

15:47 17.02.2020 В Свердловской области не планируется создавать новые обсерваторы для граждан Китая с подозрением на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона. Как заявил вице-губернатор области Павел Креков, открытия новых обсерваторов не будет. В настоящий момент в регионе работает только один такой пункт. По данным Крекова, все граждане Китая, прошедшие обследования в екатеринбургском обсерваторе в санатории «Бодрость» (Екатеринбург), здоровы. Читайте также: На Среднем Урале больше не появится обсерваторов для граждан КНР

16:02 17.02.2020 В Республике Карелия за прошедшую неделю было зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, уровень заболеваемости совокупного населения выше эпидемического порога на 19,2%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии. Читайте подробнее: В Карелии порог эпидемии по гриппу и ОРВИ превышен на 19%

16:16 17.02.2020 В Архангельской области из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин. В списке заболевших — более 14 тысяч человек. Читайте также: В Архангельской области введен карантин по гриппу и ОРВИ

16:23 17.02.2020 В Пскове за неделю с 10 по 16 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2679 человек — больше, чем на прошлой неделе. Заболеваемость превышает эпидемический порог на 29,7%. Об этом: В Пскове растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

17:07 17.02.2020 Пациенты в ожидании приема в поликлинике. Павел Редин © ИА Красная весна

17:22 17.02.2020 В Югре с 10 по 16 февраля заболеваемость населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог на 20% по всем возрастным группам. На карантин закрываются детские сады и школы в нескольких городах и районах региона. Подробности в материале: В Югре карантин помог снизить заболеваемость ОРВИ среди детей

21:02 17.02.2020 Особо тяжело переносят грипп дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания, предупреждает Роспотребнадзор. «Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, так же, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы», — объяснили в надзорном ведомстве.

21:59 17.02.2020 Аптека © Фото: правительство Приморского края. Игорь Новиков

22:48 17.02.2020 В Липецкой области за неделю с 10 по 16 февраля зарегистрировали 7910 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Читайте также: В Липецкой области эпидемия гриппа и ОРВИ пошла на спад

05:02 18.02.2020 Сахалинская область на грани эпидемии гриппа и ОРВИ. До эпидпорога осталось 1,2%. Читайте подробнее: Сахалин на грани эпидемии гриппа и ОРВИ

06:56 18.02.2020 В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля в регионе показатель заболеваемости на 4,4% ниже уровня эпидемического порога и на 6,7% ниже уровня предыдущей недели. В областной столице — городе Омске — показатель заболеваемости на 11% выше уровня эпидпорога, но на 5,6% ниже уровня предыдущей недели. Читайте также: Грипп не уходит из Омской области

08:08 18.02.2020 По данным Роспотребнадзора, в России отмечается снижение числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 16 февраля, превышение эпидпогорога зафиксировано в 31 субъекте РФ, неделей ранее — в 37. Подробности в материале: Эпидпорог по гриппу превышен в 31 регионе России

08:24 18.02.2020 В Роспотребнадзоре пояснили, что в первую очередь карантин по гриппу и ОРВИ вводится, если в группе детсада или в классе школы отсутствует более 20% заболевших детей. В этом случае занятия в школе и посещение детсада приостанавливают на срок не менее 7 дней. Об этом: Роспотребнадзор объяснил, когда вводится карантин по гриппу

09:33 18.02.2020 За неделю, с 10 по 16 февраля, в Хакасии за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 3858 человек, что превышает недельный пороговый уровень на 7,5%. Об этом сообщили 18 февраля в республиканском управлении Роспотребнадзора. В столице региона — городе Абакане — за указанный период заболели 1640 человек. Эпидпорог превышен на 13,2%. С начала эпидемического сезона диагноз «грипп» лабораторно подтвержден у 147 заболевших, в том числе у 88 детей. Как уточнили в ведомстве, превалирует грипп В (69%). В целом количество заболевших сократилось в сравнении с прошлой неделей на 3,8%. Читайте подробнее: В Абакане превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

10:10 18.02.2020 Роспотребнадзор Иркутской области обнародовал неутешительные данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе: заражение острыми респираторными вирусными инфекциями продолжается, показатели роста уже на 11% превысили эпидемический порог, а наиболее активно в эпидемический процесс вовлечены дети 3−6 лет и взрослые. Читайте подробнее: В Приангарье почти 300 человек переболели гриппом

10:26 18.02.2020 Эпидемический подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в Красноярском крае. Об этом сообщили 18 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, за неделю, с 10 по 16 февраля, в крае за медицинской помощью обратились 15 503 человека. Заболеваемость совокупного населения составила 5,1 на 10 тыс. населения. Это ниже эпидпорога на 32,1%. В Красноярске за указанный период в медучреждения обратились 9164 человека. Показатель заболеваемости — 78,7 на 10 тыс. населения, что ниже контрольного уровня на 2,6% с превышением эпидпорога среди взрослого населения на 28,1%. Преимущественно в регионе циркулировали вирусы гриппозной этиологии. Однако активно продолжают циркулировать и вирусы негриппозной этиологии. Об этом: В Красноярском крае растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

10:37 18.02.2020 Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Тульской области растёт, однако эпидемиологического порога пока не превысила. За неделю с 10 по 16 февраля в регионе к медикам с признаками ОРВИ и гриппа обратились 9 тыс. 110 человек — это на 6,4% больше, чем неделей ранее, но на уровне эпидпорога. Среди отдельных возрастных групп эпидпорог незначительно (3,3%) превышен среди детей от трёх до шести лет. Читайте также: В Тульской области растёт заболеваемость гриппом

10:43 18.02.2020 В Республике Алтай продолжают регистрировать заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 1466 случаев ОРВИ, в том числе 1023 — среди детей до 14 лет, а эпидемический порог превышен на 9%, лабораторно подтверждено 30 случаев гриппа. Читайте также: ОРВИ отправила по домам сотни алтайских школьников

11:14 18.02.2020 В Якутии эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппу среди детей остаётся высоким. До 2-х лет порог превышен на 22,6%, от 3 до 6 лет — на 57,3%, от 7 до 14 лет — на 58%, от 15 лет — на 39%. Читайте также: Власти Якутии рассказали о сроках весенних каникул в школах

11:36 18.02.2020 В Севастополе впервые в 2020 году превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. Читайте также: В Севастополе уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог

11:41 18.02.2020 На 8% сократилась за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Иваново, при этом эпидемиологический порог все ещё превышен. Подробности в материале: В Ивановской области эпидемия гриппа отступает

12:10 18.02.2020 В настоящее время в Пензе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 69,7% ниже эпидпорога. На карантин полностью закрыты четыре школы, а также 118 классов в 31 школе. Показатель заболеваемости ОРВИ в целом по области ниже уровня эпидпорога на 57,2%. Читайте также: В Пензе ждут роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

12:55 18.02.2020 В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб. Читайте также: В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу

13:13 18.02.2020 В Крыму растёт заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями — за последнюю неделю на полуострове заболели более 10 тыс. человек. Читайте также: В Крыму растёт заболеваемость ОРВИ

14:26 18.02.2020 В школах Челябинска вновь продлён карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Об этом: В Челябинске снова продлён карантин по гриппу

14:38 18.02.2020 За вторую неделю февраля заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге превысила недельный эпидемический порог на 10,4%. Об этом сообщает 18 февраля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Читайте также: В Петербурге растет доля гриппа в заболеваемости ОРВИ

15:01 18.02.2020 В Кузбассе на неделе с 10 по 16 февраля 2020 года продолжился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С симптомами ОРВИ в больницы обратились 24 364 человека. По сравнению с предыдущей неделей число больных выросло на 1945 человек (+ 8,7%). По данным на 17 февраля приостановлена очная форма обучения в 242 школах, восьми школах-интернатах, одном среднем профессиональном учебном заведении Кузбасса. Полностью на карантин закрыты 16 дошкольных образовательных учреждений. Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 26 школах, 33 дошкольных образовательных учреждениях. Читайте подробнее: В Кузбассе растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

15:15 18.02.2020 В Новгородской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 17 февраля, на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты шесть школ, детский сад, а также 51 класс в отдельных школах и пять групп в трёх детских садах. Больше всего заболевших среди детей до 14 лет. В этой возрастной группе сохраняется превышение недельного эпидпорога — на 41,9%. Читайте также: В Новгородской области на карантин по гриппу закрыли шесть школ

15:19 18.02.2020 В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За неделю с 10 по 16 февраля 2020-го зарегистрировано более 5 тыс. случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 7,3%, сообщает управление Роспотребнадзора. Показатели эпидпорога превышены в семи районах республики и городе Северобайкальске. Учебный процесс приостановлен в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ и в отдельных районах республики. Запрещены массовые культурные, спортивные и другие мероприятия среди детей и с участием детей. Читайте также: Эпидпорог по гриппу и ОРВИ привышен уже в семи районах Бурятии

16:18 18.02.2020 О мерах по профилактике гриппа. Фото: 08.rospotrebnadzor.ru

16:31 18.02.2020 Активная циркуляция вирусов гриппа началась на территории Воронежской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Наиболее распространенные возбудители — риновирусы, аденовирусы, парагрипп. Началась активная циркуляция на территории региона вирусов гриппа (вирусы свиного гриппа А (H1N1), гриппа A (H3N2) и гриппа В), среди которых наиболее распространен грипп В», — уточнили в ведомстве. Подробности в материале: В Воронежскую область пришёл свиной грипп

16:46 18.02.2020 Почти 13,4 тыс. жителей Воронежской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю с 10 по 16 февраля. Подавляющее большинство заболевших — более девяти тысяч — дети до 14 лет (67,7%). На данный момент эпидпорог в среднем в регионе превышен на 10,6%. Заболеваемость определяют вирусы гриппа и ОРВИ. Читайте подробнее: 13 тыс. воронежцев за неделю заболели гриппом и ОРВИ

17:44 18.02.2020 На приеме у врача. KZN.ru

18:16 18.02.2020 По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Европейского региона продолжает регистрироваться высокая активность вирусов гриппа, при этом отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа А и В, сообщает Роспотребнадзор сегодня, 18 февраля. При этом в России, по данным ведомства, в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В.

18:47 18.02.2020 За минувшую неделю в Ленинградской области прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 14,2% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили 18 февраля в управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области. Об этом: В Ленобласти за неделю грипп и ОРВИ «уложили» в больницу более 80 человек

19:33 18.02.2020 По данным Роспотребнадзора, при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения).

19:36 18.02.2020 На Ямале в восьми муниципалитетах по решению эпидемиологов и окружного департамента образования продлён карантин по острым респираторным заболеваниям и гриппу до 22 февраля. Пороговый режим заболеваемости среди детей повышен в Пуровском, Тазовском, Шурышкарском районах, в городах Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Салехарде, Губкинском. Здесь закрыты все образовательные учреждения. Также до 22 февраля отменены все культурно-массовые мероприятия и приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования. Читайте подробнее: На Ямале из-за карантина продлены каникулы в восьми муниципалитетах

19:46 18.02.2020 В Челябинской области отмечено существенное снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. За восьмую неделю года он упал на 19,5%. В том числе среди взрослых на 5,9%, а среди детей — на 25,2%. Читайте также: В Челябинской области резко снизилась заболеваемость ОРВИ

20:45 18.02.2020 В Челябинской области все учреждения среднего профобразования закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. Читайте также: Средние профучреждения Челябинской области закрыты на карантин

20:52 18.02.2020 Заседание областного штаба по ОРВИ и гриппу в Челябинске. pravmin74.ru

21:03 18.02.2020 В школах Саранска карантин, введенный для предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, продлили до 22 февраля включительно. Учебный процесс в городских школах продолжается в дистанционном формате. Ограничительные мероприятия действуют с 12 февраля. Читайте также: Карантин в школах Саранска продлили до 22 февраля

22:43 18.02.2020 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Удмуртии за неделю с 10 по 16 февраля был ниже эпидпорога на 10,2%. В то же время превышение эпидпорога заболеваемости наблюдается в Граховском, Дебесском, Кезском районах, а также в Сарапуле, Ижевске и Воткинске. С начала сезона в республике лабораторно подтверждены 204 случая гриппа. Читайте также: Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в шести муниципалитетах Удмуртии

01:09 19.02.2020 Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Ростовской области по-прежнему превышает эпидпорог. При этом специалисты указали на сокращение числа госпитализированных с гриппом и ОРВИ. Подробности в материале: В Ростовской области ситуация с заболеваемостью ОРВИ остаётся напряженной

01:38 19.02.2020 В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростовской области ближайшие праздники жителям Дона рекомендуют отметить дома. Ограничения касаются жителей региона, проигнорировавших процедуру вакцинации. Однако использовать медицинские маски при посещении мест скопления людей рекомендовано и тем, кто прививку от гриппа сделал. Об этом: Ростовчанам рекомендовали отметить ‪23 февраля‬ и ‪8 марта‬ дома

07:08 19.02.2020 Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад в Чите. По данным забайкальского Роспотребнадзора, темп её снижения среди детей 3−6 лет составил 47,1%, 7−14 лет — 48,7%, 15−17 лет — 27,3%. Количество очагов групповой заболеваемости гриппом, ОРВИ сократилось в восемь раз. Внесено предложение о возобновлении учебного процесса во внешкольных образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

07:19 19.02.2020 В Новосибирской области за неделю с 10 по 16 февраля 2020 года за медицинской помощью из-за ОРВИ и гриппа обратились 22 906 человек, темп прироста — 5,4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В настоящее время для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ полностью приостановлена деятельность двух малокомплектных школ и восьми детских дошкольных организации, частично приостановлена деятельность 47 школ и 103 дошкольных образовательных учреждений. Читайте также: Число заболевших ОРВИ и гриппом новосибирцев продолжает расти

09:00 19.02.2020 В столице Камчатки 1632 школьника заболели гриппом и ОРВИ. Подробности в материале: В столице Камчатки более 1,5 тыс. школьников болеют гриппом и ОРВИ

09:02 19.02.2020 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Алтай и принимаемые меры для предупреждения распространения заболеваемости рассмотрена 18 февраля на заседании республиканского штаба в Роспотребнадзоре по Республике Алтай. В совещании приняли участие представители министерств, ведомств, администраций муниципальных образований, медицинских учреждений, силовых структур, образовательных организаций, торговой и аптечной сетей — региональный Роспотребнадзор.

09:03 19.02.2020 Количество заболевших ОРВИ в Республике Алтай сократилось на 447 случаев. Так, если за предыдущую неделю превышение уровня эпидемического порога составляло 52%, то к настоящему моменту заболеваемость приблизилась к уровню эпидемического порога. Превышение составляет 9%, «…что свидетельствует о низкой интенсивности эпидемического процесса. Снижение темпа прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе наблюдается во всех возрастных группах», — отметил главный государственный санитарный врач региона Леонид Щучинов.

09:21 19.02.2020 Прокуратура Республики Алтай провела проверку по факту массового заболевания детей в КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г. К. Жукова». Установлено, что с 6 по 10 февраля 2020 года в целях оказания медицинской помощи в БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» доставлено 30 воспитанников. В дальнейшем 17 несовершеннолетним поставлен диагноз — короноровирусная инфекция.

09:46 19.02.2020 В девяти образовательных учреждениях Дагестана был введен карантин с начала февраля 2020 года из-за гриппа и ОРВИ. Временно приостанавливали работу шесть школ, два детских сада и один вуз, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Постановления о введении карантина были вынесены в тех учреждениях образования, в которых из-за болезни отсутствовало более 20% детей. Читайте подробнее: В Дагестане закрываются на карантин образовательные учреждения

10:30 19.02.2020 О низкой интенсивности эпиидпроцесса в Республике Алтай видетельствует и низкий процент госпитализированных граждан — 2,6% от всех заболевших. В сезоне 2020 года к 18 февраля лабораторно подтвержден 31 случай заболевания гриппом. Добиться этого, по мнению руководителя Роспотребнадзора по Республике Алтай, удалось благодаря эффективной вакцинации более 50% населения республики, а также комплексной работе медицинских работников, органов власти, местного самоуправления и населения региона по предупреждению распространения заболеваемости, соблюдению мер профилактики (Роспотребнадзор).

11:00 19.02.2020 В Горно-Алтайске за прошедшую неделю за медицинской помощью обратились 77 человек, в том числе 138 детей до 14 лет, эпидемический порог по совокупному населению ниже на 66,8%, превышения эпидпорога в возрастных группах нет (Роспотребнадзор).

11:01 19.02.2020 «Надень маску!». Фото 54.rospotrebnadzor.ru.

11:46 19.02.2020 Роспотребнадзор. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в странах Европейского региона продолжает регистрироваться высокая активность вирусов гриппа, при этом отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа А и В. На 7-й неделе 2020 года (10.02.2020−16.02.2020) на территории Российской Федерации продолжает регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом в эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 3−6 и 7−14 лет и взрослое население. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 31 субъекте Российской Федерации, а также в 11 центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации). При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения).

11:59 19.02.2020 В Оренбургской области из-за эпидемии гриппа и ОРВИ карантин объявлен по всех школах Сорочинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону. На сегодняшний день, кроме Сорочинска, карантин действует в 11 муниципальных образованиях, где частично закрыты классы и группы в детсадах. Читайте подробнее: В Оренбуржье на карантин ушли все школы ещё одного города

12:46 19.02.2020 В Горно-Алтайске не вводится карантин по ОРВИ и гриппу, не ограничивается проведение массовых мероприятий, особенно на открытом воздухе, отмечает Роспотребнадзор.

13:12 19.02.2020 Аптека. Фото rosminzdrav.ru.

13:37 19.02.2020 В четырех районах Республики Алтай в течение прошедшей недели наблюдался рост количества заболевших ОРВИ: Усть-Коксинском, Улаганском, Усть-Канском и Онгудайском, что требует от муниципальных властей и медицинских работников принятия дополнительных мер по сдерживанию роста числа заболевших. В указанных районах действует карантин и проведение массовых мероприятий в помещениях должно быть пока ограничено (Роспотребнадзор).

14:23 19.02.2020 На уроке. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

15:32 19.02.2020 В Вологде с 10 по 16 февраля число заболевших ОРВИ и гриппом превысило 19,3 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на данные начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергея Смелкова.

16:06 19.02.2020 В школах Курганской области с 20 февраля возобновляется образовательный процесс. Исключением стали образовательные учреждения Кетовского района, где ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ остаётся напряжённой. Там карантин продлён до 25 февраля. По данным управления Роспотребнадзора, в Курганской области на 19 февраля зарегистрировано 6 523 случая ОРВИ, из них 28 случаев гриппа типа В, N1H1, H3N2, штаммы которых входили в состав сезонной вакцины. Читайте подробнее: В школах Курганской области возобновляются занятия, кроме одного района

17:19 19.02.2020 Детская поликлиника. Фото: rosminzdrav.ru

18:05 19.02.2020 Согласно данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в регионе на 13% превышен порог заболеваемости ОРВИ.

20:13 19.02.2020 Федеральная антимонопольная служба выявила, что в Карачаево-Черкесии и Москве наблюдается дефицит медицинских масок. По результатам обследованных за период с 10 по 17 февраля аптек в 50% из них не оказалось этого товара. Кроме того, и в Москве, и в Карачаево-Черкесии отмечен значительный рост цен на маски по сравнению с 31 декабря 2019 года. Если в северокавказской республике он составил 100%, то в столице России достиг 900%. Подробности в материале: Дефицит медицинских масок зафиксирован в Карачаево-Черкесии

02:49 20.02.2020 В двух населённых пунктах Чукотки из-за обострившейся эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом ввели карантин. Ранее в селе Марково также ввели карантин. Об этом: В школах Чукотки массово вводят карантин

08:28 20.02.2020 В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионах России Роспотребнадзор рекомендует школам и детсадам проветривать помещения и делать влажную уборку. Вероятность заражения инфекционными заболеваниям значительно снизится. Читайте подробнее: Роспотребнадзор рекомендует школам и детсадам проветривать помещения

09:06 20.02.2020 В Санкт-Петербурге по решению главного санитарного врача города с 19 февраля началось поэтапное перепрофилирование стационаров для госпитализации больных гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. Во всех медучреждениях города введён масочный режим, усилена дезинфекция помещений.

09:10 20.02.2020 В Кемеровской области карантин по гриппу и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях продлили до 25 февраля, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что карантин продлён во всех школах, независимо от сроков закрытия на карантин. Конкретную дату выхода на занятия озвучат позже. Подробности в материале: Кузбасским школьникам продлили карантин по гриппу и ОРВИ

09:13 20.02.2020 На уроке. Дарья Антонова ИА REGNUM

17:32 20.02.2020 В Свердловской области зафиксировали небольшое снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. Читайте также: На Среднем Урале уменьшилась заболеваемость ОРВИ

19:03 20.02.2020 В Железногорске (Курская область) был убит гражданин Китая, недавно прошедший курс лечения от ОРВИ, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

19:50 20.02.2020 rosminzdrav.ru

05:48 21.02.2020 Кемеровское управление ФАС России продолжает отслеживать ситуацию с ценами на медицинские маски. «В Кузбассе по состоянию на 17 февраля цена реализации этого товара в аптеках по-прежнему составляет от 5 до 15 рублей за одну маску (в среднем)», — отчиталось ведомство о результатах мониторинга. Читайте также: УФАС Кузбасса назвало средние цены на медицинские маски

06:37 21.02.2020 В Алтайском крае заболеваемость ОРВИ хотя и пошла на спад, но всё ещё остаётся высокой. Как сообщает официальный сайт региона, с 10 по 16 февраля было зарегистрировано 22,3 тысячи заболевших. Это на 29% выше эпидемического порога, на 13% ниже предыдущей недели. Об этом: ОРВИ: на Алтае закрыты десятки школ и детсадов

07:54 21.02.2020 В Новгородской области при увеличении охвата иммунизацией с 12% в 2002 году до 43% в 2019 году заболеваемость гриппом снизилась в 38 раз, что подтверждает важность и необходимость поддержания высоких охватов прививками населения, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

09:07 21.02.2020 Псковская область полностью реализовала полученную вакцину против гриппа. Прививки получили более 300 тыс. человек — это 47,7% от общей численности населения региона. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на итоговой коллегии управления Роспотребнадзора по региону.

09:23 21.02.2020 Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. pskov.ru

09:33 21.02.2020 Из-за вспышки ОРВИ и гриппа в школах Якутии и введённого карантина, сроки каникул определят в учебных заведениях. Об этом: В школах Якутии весенние каникулы могут перенести

14:16 21.02.2020 Карантин в школах Воронежа, установленный 11 февраля, будет снят с 22 февраля. Рекомендаций от Роспотребнадзора о продлении карантина на данный момент не было. Поскольку 24 февраля будет выходным днём, на занятия школьники выйдут во вторник, 25 февраля. Читайте также: В школах Воронежа снимают карантин

14:17 21.02.2020 По данным на 21 февраля, 12,5% школ и детских садов Нижегородской области частично или полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

14:20 21.02.2020 В Кыштыме Челябинской области с 22 февраля возобновляется учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования — кружках, секциях, художественных и музыкальных школах. Также завтра, 22 февраля, на уроки отправятся ученики в тех школах, где суббота является учебным днём. Школы, работающие на пятидневной неделе, возобновят учебный процесс во вторник, 25 февраля, сообщает «КП-Челябинск». Ранее в школах региона был введён 2-недельный карантин.

10:18 23.02.2020 На территории Хабаровского края из-за эпидемии острых респираторно-вирусных заболеваний в карантин перевели уже одиннадцать школ и четыре детских сада. При этом, как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем. По всем возрастным группам заболеваемость не превышает пороговых значений, а количество установленных случаев гриппа меньше процента от числа всех заболевших.

10:19 23.02.2020 Рост спроса на противовирусные лекарственные препараты отмечается в Нижнем Новгороде. Об этом РИА «Время Н» сообщили представители аптечные сетей. В частности, в одной из них спрос на противовирусные средства за последний месяц вырос более чем на 20%, сообщила представитель сети. «Особенно быстро сейчас раскупают Циклоферон, Амиксин, Анаферон и Ингавирин, — рассказала представитель другой известной федеральной сети. — Это, безусловно, связано с ростом сезонной заболеваемости. Он стал наблюдаться еще в декабре, а сейчас, похоже, достиг своего пика».

21:32 23.02.2020 Аптека. Фото: Дарья Антонов ИА REGNUM

06:21 25.02.2020 В Челябинске школы снова открыты после карантина по гриппу и ОРВИ. Об этом пишут местные СМИ. Ранее карантин был продлён до 24 февраля. Этот срок уже истёк. 25 февраля дети и подростки могут вернуться к занятиям. Читайте также: В школах Челябинска завершён карантин по ОРВИ и гриппу

07:55 25.02.2020 Ученики в классе [Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

08:13 25.02.2020 Причина бесконечных ОРВИ, по мнению новосибирских экспертов, не столько в самом иммунитете человека, сколько в образе жизни. Отсутствие личной гигиены вполне может стать фактором, повышающим риск подхватить вирус, пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири». Старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Сибирсокго отделения РАН, кандидат биологических наук Сергей Кулемзин отмечает, что большая доля заражения вирусными инфекциями в сезоны эпидемии происходит не воздушно-капельным путём, а через немытые руки. «Мало их мыть только перед едой. Заражённый человек почесал нос или чихнул в руку, потом вы коснулись поверхности, которой он касался, потрогали глаз или губы ‑ и всё, инфекция уже ваша. В воздухе вирусов скапливается гораздо меньше, и они там быстро гибнут, а через руки можно получить сразу концентрированный их сток», — рассказал Кулемзин. Об этом: Эксперты рассказали, как на самом деле заражаются гриппом и ОРВИ

08:36 25.02.2020 У специалистов много вопросов к иммуномодуляторам, которые иногда назначаются или покупаются самими заболевшими, но чья эффективность не доказана. «На практике в России, если человек говорит, что ему надо быстро выздороветь, мы назначаем ему интерфероны, которые в норме должны были у него наработаться в ответ на вирусную инфекцию. Но тем самым не даём организму самому справиться с проблемой, наработать антитела, которые будут его защищать в последующем, и таким образом оказываем ему медвежью услугу. В идеале, если у вас банальная простуда, посидите три-пять дней дома, дайте организму поболеть, полежите, попейте побольше жидкости, и всё у вас будет хорошо», — говорит врач-терапевт Центра новых медицинских технологий Ольга Субботина. Она подчёркивает, что слишком частое употребление индукторов интерферонов может истощить иммунные клетки. По её словам, «это как бить загнанную лошадь и требовать, чтобы она бежала». Об этом: Врач-терапевт о том, почему иммуномодуляторы при ОРВИ — «медвежья услуга»

09:45 25.02.2020 За прошедшие сутки на территории РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля говорится в сообщении Роспотребнадзора. Читайте также: В РФ новых случаев инфицирования коронавирусом нет — Роспотребнадзор

10:56 25.02.2020 Регистратура. rosminzdrav.ru

12:12 25.02.2020 В Новосибирской области из-за вспышки ОРВИ частично приостановлена работа почти 200 детских садов и школ, 18 образовательных учреждений закрыты полностью. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр образования Сергей Федорчук. Эпидпорог в регионе превышен на 35%. Об этом: Новосибирские школы и детсады массово закрываются на карантин из-за ОРВИ

12:14 25.02.2020 Напомним, Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионах России рекомендует школам и детсадам проветривать помещения и делать влажную уборку. Проветривать в группах и классах нужно не менее 10 минут через каждые 1,5 часа в отсутствие детей. Также необходимо регулярно проводить влажную уборку, тогда вероятность заражения ОРВИ значительно снизится. Читайте также: Роспотребнадзор рекомендует школам и детсадам проветривать помещения

12:33 25.02.2020 В Новокузнецке школы возобновляют занятия после карантина по гриппу и ОРВИ. «Учащиеся школ, закрытых на карантин 13 февраля, смогут приступить к занятиям в своих образовательных учреждениях либо в субботу, 22 февраля, либо во вторник, 25 февраля, в зависимости от формы обучения, утверждённой администрацией школы», — пишет «Кузнецкий рабочий». В 45 из 88 школ города пятидневная учебная неделя — в них занятия начались сегодня, 25 февраля. Подробности в материале: В новокузнецких школах возобновляются занятия после карантина

13:48 25.02.2020 Медицинская маска (cc) AlexChirkin

16:20 25.02.2020 Почти на 40% превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Архангельской области. В областном центре госпитализированы 44 человека, Из них 31 — ребенок. Об этом: 44 человека госпитализировали с гриппом и ОРВИ в Архангельске

17:27 25.02.2020 Пресс-служба Роспотребнадзора по Рязанской области сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязани уменьшилась, однако этот же показатель увеличился в Рязанской области.

17:39 25.02.2020 Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Ленинградской области по итогам 8-й недели 2020 года находится ниже порогового значения эпидемии. Однако прирост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе всё-таки составил 2,2%. Об этом: В Ленобласти отмечена стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ

17:50 25.02.2020 В Новгородской области за неделю, с 16 по 23 февраля, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом снизился на 9%. Об этом: Карантин в новгородских школах снизил уровень заболеваемости ОРВИ

18:18 25.02.2020 Карантин по гриппу и ОРВИ в школах Челябинска нужно было ввести раньше. Об этом на аппаратном совещании заявила мэр Наталья Котова. Глава горздрава Наталья Горлова отметила, что подъём заболеваемости начался в середине января. Но долгое время городские чиновники не закрывали все школы на карантин. Впрочем, некоторые образовательные учреждения всё же закрыли. Котова, со своей стороны, отметила, что карантин нужно было ввести раньше. Она призвала подчинённых не бояться брать на себя ответственностЬ. Подробности в материале: Чиновников Челябинска отчитали за поздний карантин по гриппу

19:15 25.02.2020 Школьный автобус. Фото: nso.ru

21:00 25.02.2020 Группа детского сада. Фото: adm44.ru

03:40 26.02.2020 На 25 февраля зарегистрировано 82 случая заражения у взрослого населения. На карантин на Колыме закрыто 20 классов в семи школах и 22 группы в 14 детских садах. Подробности в материале: На Колыме грипп не отступает

08:08 26.02.2020 В Новосибирской области за неделю с 17 по 23 февраля за медицинской помощью по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились 22 814 человек, темп прироста составил — 0,4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В связи с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области издано постановление о введении ограничительных мероприятий. Сейчас в регионе полностью приостановлена деятельность четырёх малокомплектных школ и пяти детских дошкольных организации, частично приостановлена деятельность 42 школ и 97 дошкольных образовательных учреждений. Читайте также: В Новосибирской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

08:19 26.02.2020 В Челябинской области отмечено устойчивое снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона. Снижение имеется по всем возрастным группам. Впрочем, пока ситуация является эпидемической. Подробности в материале: В Челябинской области снижается заболеваемость ОРВИ

08:37 26.02.2020 В Хабаровске эпидпорог по ОРВИ превышен на 9,6%. Об этом: В Хабаровске превышен эпидпорог по ОРВИ

09:11 26.02.2020 Лечение. Фото: Анна Рыжкова ИА Красная Весна

10:04 26.02.2020 В Оренбургской области эпидемия пошла на спад. С 17 по 23 февраля число случаев ОРВИ и гриппа снизилось почти на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом: В Оренбуржье отмечен спад эпидемии гриппа и ОРВИ

11:27 26.02.2020 В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» подтверждено 11 случаев гриппа АH1N1 (2009), 8 случаев гриппа В, грипп A (H3N2) — три случая.

13:00 26.02.2020 Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу заболевающих людей, отмечает Роспотребнадзор. Несмотря на постоянную борьбу с гриппом, победить грипп человечеству до сих пор не удалось. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Это связано с тем, что вирус постоянно меняет свою структуру и новый, изменённый вирус, способен поражать человека вновь. Переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем не менее новый измененный вирус, способен легко проникать через этот барьер, так как иммунитета против этого вида вируса пока организм не выработал.

13:25 26.02.2020 Карантин введен в ряде учебных заведений Ставропольского края в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. До конца февраля в регионе останутся закрытыми семь школ и шесть детских садов, сообщила пресс-служба губернатора края. Читайте подробнее: На Ставрополье закрылись на карантин 13 школ и детских садов

13:26 26.02.2020 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области постепенно снижается, но всё ещё остаётся высоким. По информации территориального управления Роспотребнадзора на 25 февраля, за последнюю неделю эпидпорог остаётся превышенным на 48,2%. Причем превышение фиксируется во всех возрастных группах. Об этом: В Ивановской области грипп постепенно отступает

14:40 26.02.2020 В Удмуртии уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю с 17 по 23 февраля увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за медпомощью в республике обратились 18 272 человека, включая 12 094 детей. Читайте также: В Ижевске эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12,4%

16:10 26.02.2020 В Пермском крае отмечено падение розничных цен на медицинские защитные маски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС региона. На 25 февраля средняя стоимость медицинской маски в розничных аптечных и сетевых продуктовых магазинах составила 17,32 рубля за маску. На 10 февраля средняя стоимость маски была на уровне 17,55 рубля. Подробности в материале: В Прикамье снизились розничные цены на медицинские маски

17:12 26.02.2020 В Таганроге Ростовской области с начала 2020 года выявлено 249 случаев внебольничной пневмонии. В период с 17 по 23 февраля внебольничную пневмонию диагностировали у 21 таганрожца, из них — шестеро детей в возрасте до 14 лет. Об этом: Под Ростовом-на-Дону выявлены десятки случаев внебольничной пневмонии

08:07 27.02.2020 Стабильная эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не требует введения дополнительных карантинных мероприятий, заявил заместитель губернатора Павел Креков. По словам чиновника, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Свердловской области пошла на спад. Читайте также: В Свердловской области не будут вводить дополнительные карантинные меры

08:09 27.02.2020 Пик заболеваемости гриппом и различными видами пневмонии в России пройден. Об этом заявила 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Роспотребнадзор заявил о прохождении пика заболеваемости гриппом в России

08:10 27.02.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова

10:01 27.02.2020 В Якутии отмечается незначительный подъём по заболеваемости ОРВИ и гриппом, на 11% во всех возрастных группах населения, при этом преобладают вирусы негриппозной этиологии. Об этом: Якутия: коронавируса нет, но есть подъём ОРВИ

10:32 27.02.2020 Рекомендации Роспотребнадзора. rospotrebnadzor.ru

10:44 27.02.2020 За неделю с 17 по 23 февраля в Красноярском крае за медицинской помощью по поводу ОРВИ и гриппа обратились 15 202 человека. Заболеваемость совокупного населения составила 56,0 на 10 тыс. населения, что, по данным Роспотребнадзора, ниже эпидемического порога на 35,6%. Читайте подробнее: За неделю гриппом и ОРВИ заболели 15 тысяч красноярцев

11:51 27.02.2020 В Красноярске эпидемический уровень заболеваемости гриппом превышен на 12,7%. Об этом сообщили 27 февраля в министерстве здравоохранения Красноярского края. Об этом: Уровень заболеваемости гриппом превышен в Красноярске

11:54 27.02.2020 В Ульяновской области с 17 по 23 февраля заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10 136 человек, что на 19,11% выше уровня предыдущего периода. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 22,5%. Читайте также: В Ульяновской области значительно превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

11:55 27.02.2020 В Ульяновске за неделю зарегистрировано 8004 случая ОРВИ, что выше эпидемического порога на 23,4%.

13:27 27.02.2020 На прошедшей неделе в Томской области из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли десять школ — в Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском районах и в Томске. Также закрылись 118 классов в 41 школе (большинство в Томске — 68 классов), два детских сада — в Каргасокском и Кривошеинском районах. Об этом: Томские школы и детсады закрываются из-за гриппа и ОРВИ

20:53 27.02.2020 В Псковской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за предпоследнюю неделю февраля снизилась: с 17 по 23 февраля заболели меньше 5 тыс. человек. Уровень заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 35,8%. Только в областном центре — городе Пскове — эпидпорог пока ещё превышен, но уже только на 5,9%. Об этом: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области пошла на спад

21:30 27.02.2020 Томская школа. (сс) Anatoly Sukhanov

08:34 28.02.2020 По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Томской области ОРВИ и гриппом заболели 7402 человека. Превышение эпидпорога и сезонный рост заболеваемости наблюдаются в Асиновском, Каргасокском, Парабельском и Первомайском районах, а также в Томске. В то же время, по совокупному населению региона уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 5,23%.

10:07 28.02.2020 Забайкальский край. За 8-ю неделю (17.02 — 23.02.2020) по Чите отмечено превышение эпидемического порога по взрослым — на 11,6%. По сравнению с 7-й неделей, темп снижения составил по совокупному населению — 7,6%, среди детей 0 — 2 года — 15,2%, 3 — 6 лет — минус 16,8%, взрослых — минус 19,8%. Темп роста по школьникам 7 — 14 лет составил +71,9%. Потребовали госпитализации 22,9% от заболевших детей, 9,6% от заболевших взрослых.

10:09 28.02.2020 Республика Алтай. По итогам недели ( с 17.02.2020 по 23.02.2020) заболеваемость ОРВИ в регионе по совокупному населению ниже уровня эпидемического порога на 17,6%. За неделю зарегистрировано 1135 случаев ОРВИ, в том числе 738 — среди детей до 14 лет. Это меньше в 1,3 раза, чем за предыдущую неделю, когда число заболевших ОРВИ составляло 1466, в том числе 1023 среди детей. Госпитализированы с признаками ОРВИ 40 человек или 2,7% от всех заболевших. По итогам недели рост заболеваемости зафиксирован только в Майминском районе. В остальных муниципальных районах уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился. При этом в Горно-Алтайске по итогам недели заболеваемость ОРВИ ниже уровня эидпорога на 70,5%. В текущем сезоне лабораторно подтверждено 40 случаев гриппа В.

10:26 28.02.2020 Алтайский край. За 8 неделю 2020 года (с 17.02 по 23.02.) в регионе зарегистрировано 19,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 23% выше эпидемического порога и на 13% ниже предыдущей недели. 69% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов гриппа: В, А /H1N1/2009, а также циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, аденовирусы).

10:50 28.02.2020 Роспотребнадзор: «На 8-й неделе 2020 года (17.02.2020 — 23.02.2020) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, а также в 3 центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации). При этом в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7 — 14 лет и взрослое население.

11:21 28.02.2020 Алтайский край. В в связи с отсутствием в классе группы более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций полностью приостановлен учебный процесс в 8 школах и в 14 дошкольных учреждениях; частично (по классам, группам) — в 52 классах 29 школ и в 21 группе 13 дошкольных учреждений.

11:42 28.02.2020 Роспотребнадзор: «Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В, вместе с тем также отмечается рост доли вируса гриппа А (H1N1pdm09). При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения)».

11:43 28.02.2020 Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

11:49 28.02.2020 Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге закрыты на карантин 14 групп в 13 детских садах и 68 классов общеобразовательных школ города. Об этом сообщает 28 февраля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Читайте также: Грипп и ОРВИ в Петербурге «закрыли» 68 классов и 14 групп

12:30 28.02.2020 Более тысячи автобусов, работающих на маршрутах общественного транспорта в Туле и Тульской области, прошли дезинфекцию. Об этом сообщила пресс-служба ТУ Роспотребнадзора по итогам проведения контрольных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Читайте также: Более тысячи тульских маршруток проходят дезинфекцию

12:44 28.02.2020 Журналист Евгений Берг вернулся из Ирана, где зафиксировано почти 300 случаев заболевания новым коронавирусом, и решил провериться на инфекцию, и выяснил, что сделать это в Москве крайне сложно. Об этом он рассказал на странице в Facebook. Берг отметил, что дозвониться на горячую линию по коронавирусу московского департамента здравоохранения практически невозможно. В Роспотребнадзоре журналисту сообщили, что тест на COVID-2019 можно пройти только по направлению врача и при наличии симптомов. Для этого необходимо прийти в поликлинику к терапевту. При этом человек, зараженный коронавирусом, может распространять болезнь еще до появления симптомов, а инкубационный период может составлять до 27 дней. Читайте также: Журналист рассказал о сложностях проверки на коронавирус в Москве

13:24 28.02.2020 В 18 общеобразовательных учреждениях и четырёх дошкольных образовательных учреждениях на территории Воронежской области полностью приостановлен учебный процесс по данным на 27 февраля. Читайте также: 18 школ и четыре детсада закрыты в Воронежской области из-за гриппа

13:41 28.02.2020 В Пензе заболеваемость по гриппу и ОРВИ регистрируется на 3,2% больше, чем на прошлой неделе и составила 1873 случая. Это ниже уровня эпидпорога на 62,9%. На карантин полностью закрыты средние школы №26, 43 и 75/65, закрыты 40 классов в 30-ти школах Пензы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пензенской области. Читайте также: В пензенских школах продолжается карантин по гриппу и ОРВИ

14:05 28.02.2020 В общественном траснпорте Тулы провели дезинфекцию. (сс) Metrofanat.

18:53 28.02.2020 В школах введён контроль за температурой у детей, занятия проводятся в одном помещении, без перехода по классам. Подробности в материале: В школах Москвы усилили меры профилактики в связи с ростом заболевания ОРВИ

18:59 28.02.2020 Ростуризм намерен разработать меры поддержки российского турбизнеса в связи с ограничениями из-за вспышки коронавируса, сообщили 28 февраля в пресс-службе ведомства. Об этом: Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса в связи с коронавирусом