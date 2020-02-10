Вологда, , 15:48 — REGNUM Из-за всплеска вирусных инфекций в Вологодской области введен карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наиболее широкое распространение заболеваемости отмечается в городах Вологда и Череповец, где показатели превышают среднеобластной уровень в 1,3 и 1,4 раза соответственно. С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников на прошедшей неделе здесь были переведены на дистанционное обучение 81 класс в 32 школах, частично закрыты пять групп в четырех детских садах Вологды и Сокольского района, — отметил губернатор Олег Кувшинников. — Эпидпорог пока не превышен, и допустить этого нельзя. В связи с этим с 10 февраля вводим ограничительные мероприятия на всей территории Вологодской области. Постановление подписано и направлено во все муниципальные образования региона».

В соответствии с документом все медицинские организации области переведены на особый режим работы, продлены часы приема в поликлиниках, дежурные врачи будут вести прием в выходные и праздничные дни.

«Важно помнить, что ОРВИ и грипп это не банальная простуда, заболевания серьезные и требуют своевременной квалифицированной медицинской помощи. Особенно это касается людей с хроническими патологиями и соматическими заболеваниями, которые наиболее подвержены риску. На сегодняшний день из всех обратившихся за помощью 78% составляют дети, — сказала главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения области Татьяна Курганова. — Источником распространения вирусов стали уже заболевшие дети, которые продолжили посещать образовательные организации и создали предпосылки для развития инфекции воздушно-капельным путем. Нужно помнить, что грипп уже начал свою циркуляцию, важно не заниматься самолечением и не пускать ситуацию на самотек».