Архангельск, , 16:10 — REGNUM Из-за резкого подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области введен карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По оперативным данным, в регионе зарегистрировано 14 193 случая ОРВИ и гриппа, в том числе 9401 — среди детей. Показатель заболеваемости выше эпидемического порога почти на 32%.

В Архангельске зарегистрировано 4699 случаев ОРВИ (2933 среди детей) и 7 случаев гриппа (пятеро детей). Показатель заболеваемости населения Архангельска выше эпидемического порога на 12,6%. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом 47 человек, из них 39 детей.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области полностью закрыты две детские дошкольные организации, закрыто 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.

На время действия карантина в регионе будет ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях и приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях при одновременном отсутствии более 20% детей.