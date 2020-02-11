Хабаровск, , 07:14 — REGNUM Жители Хабаровского края не могут соблюдать масочный режим, введённый в регионе с 10 февраля. В аптеках нет масок. Но власти региона утверждают, что необходимый запас создан.

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Как выяснило ИА МК в Хабаровске, власти региона заверили, что необходимый запас в 67 тыс. масок создан. При этом только в краевой столице проживают более 600 тыс. человек. Менять маски необходимо строго каждые 2 часа. В аптеках города ввели ограничение продаж: не более 15 масок в одни руки. Носить маски на открытом воздухе не обязательно, но в помещениях, особенно наполненных людьми, они необходимы.

В аптеках маски почти не найти. В социальных сетях жители рекомендуют заказывать маски в аптечном интернет-сервисе. Но там дешёвых масок нет — цены начинаются от 60 рублей за одну штуку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с 10 февраля введён масочный режим в целях недопущения распространения эпидемии коронавируса, гриппа и ОРВИ.