Хабаровск, , 10:23 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае близка к эпидпорогу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Только в столице края диагноз ОРВИ поставлен 5273 гражданам, это на 8,1% ниже эпидпорога. В муниципалитетах края заболеваемость также не снижается. Растёт заболеваемость внебольничной пневмонией. За неделю в регионе таких случаев выявлено 307.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Якутии с диагнозом грипп и ОРВИ находятся более 100 взрослых и детей.