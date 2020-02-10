Кызыл, , 09:39 — REGNUM В столице Тувы Кызыле ещё на неделю продлили введённый с 3 февраля карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, за неделю эпидемический порог здесь превышен более чем в три раза.

«Из общего числа заболевших 76,2% составляют дети до 14 лет. Госпитализировано за неделю 165 больных, в том числе 117 детей», — отметили в управлении.

Наибольшее превышение пороговых значений отмечается в Монгун-Тайгинском (в 5,5 раз), Дзун-Хемчикском (в 4,1 раз), Каа-Хемском и Чеди-Хольском (3,6 раз) районах. Кроме того, с начала года зарегистрирован 41 случай заболевания вирусным гриппом В.

В связи с этим учебный процесс по рекомендации управления приостановлен в городах Шагонар, Чадан и Туран, а также в отдельных посёлках и сёлах. Кроме того, в населённых пунктах рекомендовали запретить все культмассовые, спортивные и другие мероприятия в закрытых помещениях.

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