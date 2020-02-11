Москва, , 07:25 — REGNUM В связи с распространённый Роспотребнадзором информацией о том, что превышение эпидемических порогов гриппа и ОРВИ зафиксировали в 37 регионах и девяти центральных городах России, главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале акцентировал внимание на ажиотаже с защитными масками, возникшем на фоне вспышки коронавируса:

«Не было счастья, так несчастье помогло! Далекая эпидемия коронавирусной атипичной пневмонии бушует у нас в СМИ, вызывая у населения страх заразиться. И это где-то хорошо. Поскольку если сегодня шанс заразиться «новым короновирусом 2019» в России равен ноль целых и ноль в периоде, то другие вирусные инфекции в самом разгаре. (Кстати, и коронавирусные: «человеческие» разновидности коронавируса широко по миру распространены и являются частой причиной банальных ОРЗ и гастроэнтеритов). Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих! Ещё бы от гриппа прививались бы вовремя.

О масках: в период эпидемий их рекомендуют носить уже заболевшим и медицинскому персоналу. Здоровому человеку они помогают не очень, вирус пролезет сквозь любую самую мелкую сетку. (Поэтому пробуют пропитывать маски противовирусными препаратами и дезинфекторами).

Если уж долетела слюна больного человека, то вирус легко пройдёт сквозь ткань. Больному маска поможет уменьшить радиус разлета всего того, что он выделяет при чихании и кашле (без маски все это разлетается на пять метров с огромной скоростью). Ну, а врачи и медсестры находятся с больными в тесном ежедневном контакте.

Исследования показали, что плотно прилегающая толстая маска N95 и обычная — кусок марли с веревочками — одинаково эффективны (или скорее неэффективны) у медиков, работающих в госпиталях. Во всяком случае в недавних исследованиях подтвержденный лабораторно грипп был обнаружен в равных у 8% медработников, независимо от того, какую маску они носили.

Тем не менее маски мы рекомендуем носить в период эпидемий всем, кто в группе риска. Одно из объяснений: те, кто носит маски, практически не трогают свой рот руками и намного реже чешут глаза (конъюнктива глаз — такие же входные ворота инфекции, как и носоглотка). И вообще — они более настороженны и внимательны при общении с заболевшими. Немного наивно, но все-таки…

Помните: заболел — сиди дома, не пытайся ходить на работу, в гости и на концерты, не заражай других! Грипп — инфекция с куда большей смертностью, чем «страшилка-коронавирус», и счёт его жертвам идёт на сотни тысяч ежегодно!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор известил, что за шестую неделю 2020 года превышение эпидемических порогов гриппа и ОРВИ зафиксировали в 37 регионах в России и что при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения).