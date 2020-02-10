Ульяновск, , 17:32 — REGNUM В Ульяновской области растёт заболеваемость ОРВИ, которая превысила эпидемический порог на 54,1%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребсоюза.

По данным ведомства, с 3 по 9 февраля ОРВИ и гриппом заболели 11 969 человек — интенсивный показатель заболеваемости составил 96,65. В том числе в Ульяновске заболели 8829 человек, интенсивный показатель — 135,69.

По информации министерства образования и науки Ульяновской области, эпидемический порог превышен на 54,1%. За последнюю неделю лабораторно подтверждено 40 случаев гриппа, число госпитализированных больных увеличилось за неделю на 5% и достигло 228 человек.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что в регионе усилен мониторинг соблюдения требований температурного режима в социальных объектах, «все социально-значимые объекты обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств и термометрами».

«В образовательных учреждениях разработаны графики проветривания помещений, организован контроль за утренним приёмом детей», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за наличием лекарств в больницах и аптеках, их ценовой политике. Во время сезонного роста заболеваемости в местах массового пребывания людей рекомендуется носить медицинские маски, которые необходимо менять каждые три часа.