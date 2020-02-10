Элиста, , 12:43 — REGNUM Ограничения на посещение образовательных учреждений и детских садов на территории Республики Калмыкия снимаются с 11 февраля. Решение принято республиканским ТУ Роспотребнадзора.

Как сообщило РИА «Калмыкия», по данным главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева, в регионе отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таким образом, уже с 11 февраля работа всех учреждений образования будет возобновлена в штатном режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 4 февраля в Калмыкии был введён карантин для всех школ республики. Ранее ограничительные мероприятия ввели в столице Калмыкии — городе Элисте.